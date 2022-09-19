اكتشاف سرداب تاريخي فريد لدفن الموتى

القدس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬سلطات‭ ‬الآثار‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الأحد‭ ‬اكتشاف‭ ‬سرداب‭ “‬فريد‭” ‬لدفن‭ ‬الموتى‭ ‬يعود‭ ‬تاريخه‭ ‬إلى‭ ‬عهد‭ ‬الفرعون‭ ‬رمسيس‭ ‬الثاني‭ ‬ويضم‭ ‬عشرات‭ ‬القطع‭ ‬الفخارية‭ ‬والنحاسية‭ ‬والعظام‭.‬

واكتشف‭ ‬السرداب‭ ‬صدفة‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬بلماحيم‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬عندما‭ ‬ارتطمت‭ ‬آلة‭ ‬حفر‭ ‬بكتلة‭ ‬حجر‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬سقف‭ ‬هذا‭ ‬القبو‭. ‬وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرته‭ ‬سلطة‭ ‬الآثار‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬علماء‭ ‬آثار‭ ‬يوجهون‭ ‬مصابيح‭ ‬إلى‭ ‬عشرات‭ ‬القطع‭ ‬الفخارية‭ ‬ذات‭ ‬الأشكال‭ ‬والأحجام‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬عهد‭ ‬الفرعون‭ ‬المصري‭ ‬القديم‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬عام‭ ‬1213‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭. ‬وعثر‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬على‭ ‬أوعية،‭ ‬بعضها‭ ‬مطلي‭ ‬بالأحمر‭ ‬وبعض‭ ‬آخر‭ ‬يحوي‭ ‬عظاما،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬كؤوس‭ ‬واقدار‭ ‬وجِرار‭ ‬ومصابيح‭ ‬ورؤوس‭ ‬حربة‭ ‬برونزية‭. ‬وعثر‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المتعلّقات‭ ‬وهي‭ ‬بمثابة‭ ‬قرابين‭ ‬جنائزية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مرافقة‭ ‬المتوفى‭ ‬في‭ ‬رحلته‭ ‬إلى‭ ‬الآخرة،‭ ‬سليمة‭ ‬منذ‭ ‬وضعها‭ ‬هناك‭ ‬قبل‭ ‬حوالى‭ ‬3300‭ ‬عام‭. ‬وفي‭ ‬إحدى‭ ‬زوايا‭ ‬السرداب‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬هيكل‭ ‬عظمي‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬سليم‭ ‬نسبيا‭.‬

وقال‭ ‬إيلي‭ ‬يناي‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الحقبة‭ ‬في‭ ‬سلطة‭ ‬الآثار‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يوفر‭ ‬لنا‭ ‬هذا‭ ‬السرداب‭ ‬صورة‭ ‬أكثر‭ ‬اكتمالا‭ ‬لطقوس‭ ‬الدفن‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬العصر‭ ‬البرونزي‭ ‬المتأخر‭” ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬اكتشاف‭ “‬نادر‭ ‬جدا‭”.‬

بدوره،‭ ‬قاله‭ ‬دافيد‭ ‬غيلمان،‭ ‬عالم‭ ‬الآثار‭ ‬في‭ ‬سلطة‭ ‬الآثار‭ ‬الإسرائيلية‭ “‬عندما‭ ‬رأيت‭ ‬هذه‭ ‬البقايا‭ ‬في‭ ‬السرداب‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬بلماحيم‭ ‬شعرت‭ ‬بالذهول‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬اكتشافا‭ ‬مماثلا‭ ‬يحدث‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬العمر‭” ‬وأضاف‭ “‬والعثور‭ ‬على‭ ‬أغراض‭ ‬سليمة‭ ‬لم‭ ‬تمس‭ ‬منذ‭ ‬استخدامها‭ ‬الأول‭ ‬أمرا‭ ‬لا‭ ‬يصدق‭”.‬

ويعود‭ ‬تاريخ‭ ‬هذه‭ ‬الآثار‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬رمسيس‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬مصر‭ ‬بين‭ ‬1279‭ ‬و1213‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭ ‬وسيطر‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬بلاد‭ ‬كنعان،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬تضمنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الحديثة‭ ‬والأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬والأردن‭ ‬وسوريا،‭ ‬وفقا‭ ‬لسلطة‭ ‬الآثار‭.‬

وأوضح‭ ‬يناي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬مصدر‭ ‬الفخار،‭ ‬من‭ ‬قبرص‭ ‬ولبنان‭ ‬وشمال‭ ‬سوريا‭ ‬وغزة‭ ‬ويافا،‭ ‬يشهد‭ ‬على‭ “‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬المكثف‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الساحل‭”.‬

أما‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالهياكل‭ ‬العظمية‭ ‬فقال‭ ‬غيلمان‭ “‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬دفنوا‭ ‬مع‭ ‬أسلحة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬سهام‭ ‬كاملة،‭ ‬تظهر‭ ‬أنهم‭ ‬ربما‭ ‬كانوا‭ ‬محاربين‭ ‬أو‭ ‬حراسا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬سفن‭”.‬