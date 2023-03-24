اكتشاف‭ ‬نوع‭ ‬جديد من‭ ‬نبات‭ ‬الأوركيد‭ ‬في‭ ‬اليابان

أزهار‭ ‬وردية‭ ‬وبيضاء‭ ‬تشبه‭ ‬الزجاج

طوكيو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اكتشف‭ ‬علماء‭ ‬يابانيون‭ ‬نوعاً‭ ‬جديداً‭ ‬من‭ ‬نبات‭ ‬الأوركيد‭ ‬تبدو‭ ‬أزهاره‭ ‬الوردية‭ ‬والبيضاء‭ ‬الرقيقة‭ ‬أشبه‭ ‬بالزجاج‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬النباتات‭ ‬في‭ ‬المتنزهات‭ ‬والحدائق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬اليابان،‭ ‬احتاج‭ ‬هؤلاء‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كوبي‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬لتأكيد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النبات،‭ “‬Spiranthes‭ ‬hachijoensis‭” (“‬سبيرانتيس‭ ‬هاتشيجوينسيس‭”)‬،‭ ‬والذي‭ ‬يُطلق‭ ‬عليه‭ ‬أحياناً‭ “‬ضفائر‭ ‬السيدات‭” ‬نظراً‭ ‬لتشابهه‭ ‬مع‭ ‬خصلات‭ ‬الشعر،‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬الأنواع‭ ‬غير‭ ‬المعروفة‭ ‬سابقاً‭. ‬وقال‭ ‬الباحث‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬كنجي‭ ‬سويتسوغو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الخميس‭ “‬فوجئنا‭ ‬باكتشاف‭ ‬نوع‭ ‬جديد‭ ‬من‭ +‬ضفائر‭ ‬السيدات‭+‬،‭ ‬وهو‭ ‬نبات‭ ‬شائع‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬رؤيته‭ ‬في‭ ‬المتنزهات‭ ‬والحدائق‭ ‬وبين‭ ‬النباتات‭ ‬المزروعة‭ ‬في‭ ‬الأحواض‭”. ‬وأشار‭ ‬هذا‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النبات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬العينات‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ “‬نباتات‭ ‬في‭ ‬الأحواض‭ ‬والحدائق‭”‬،‭ ‬بينها‭ ‬تلك‭ ‬المحفوظة‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬ثانوية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬جيفو‭ ‬باليابان‭. ‬وقالت‭ ‬جامعة‭ ‬كوبي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬بمظهرها‭ ‬الغريب‭ ‬وأزهارها‭ ‬الرقيقة‭ ‬التي‭ ‬تشبه‭ ‬أجساماً‭ ‬زجاجية،‭ ‬لطالما‭ ‬حظيت‭ ‬هذه‭ ‬الزهرة‭ ‬بالاهتمام‭”. ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النبات،‭ ‬بزهوره‭ ‬الحلزونية،‭ ‬ورد‭ ‬ذكره‭ ‬في‭ ‬أقدم‭ ‬المختارات‭ ‬الشعرية‭ ‬اليابانية،‭ “‬مانيوشو‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬يعود‭ ‬تاريخها‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬الثامن‭.‬

وجرى‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬بلانت‭ ‬ريسرتش‭”‬،‭ ‬وسُميت‭ ‬زهرة‭ ‬الأوركيد‭ “‬Spiranthes‭ ‬hachijoensis‭” ‬لأن‭ ‬عينات‭ ‬كثيرة‭ ‬منها‭ ‬رُصدت‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬هاتشيجوجيما‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭.‬