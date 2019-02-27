اكتشاف‭ ‬فوائد‭ ‬صحية‭ ‬جديدة‭ ‬للمكسّرات

نيويورك‭ – ‬الزمان

كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أن‭ ‬التناول‭ ‬الدوري‭ ‬للمكسرات‭ ‬بمختلف‭ ‬أشكالها،‭ ‬يعود‭ ‬بمنافع‭ ‬جمة‭ ‬على‭ ‬خصوبة‭ ‬الرجال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬الحيوانات‭ ‬المنوية‭.‬

وأوردت‭ ‬مجلة‭ ‬«أميركان‭ ‬جورنال‭ ‬أوف‭ ‬كلينيكال‭ ‬نيوترشن»،‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬الدراسة‭ ‬اعتمدت‭ ‬على‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬98‭ ‬رجلا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬صحية‭ ‬جيدة‭ ‬وفي‭ ‬أعمار‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و35‭. ‬وضمت‭ ‬العينة‭ ‬رجالا‭ ‬يواظبون‭ ‬على‭ ‬أكل‭ ‬المكسرات‭ ‬وآخرين‭ ‬لا‭ ‬يفعلون‭ ‬ذلك،‭ ‬ولم‭ ‬يسبق‭ ‬لأي‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬عانى‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الخصوبة‭.‬

وأثناء‭ ‬الخضوع‭ ‬للتجربة،‭ ‬تناول‭ ‬كل‭ ‬مشارك‭ ‬قرابة‭ ‬نصف‭ ‬كوب‭ ‬من‭ ‬المكسرات‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬(لوز‭ ‬وجوز‭ ‬وبندق)،‭ ‬وبعد‭ ‬أربعة‭ ‬عشر‭ ‬أسبوعا،‭ ‬ظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬مبهرة‭.‬

وخلصت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأثر‭ ‬الحقيقي‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬تناولوا‭ ‬المكسرات‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الحيوانات‭ ‬المنوية‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ملحوظ،‭ ‬بل‭ ‬تجاوز‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬نشاط‭ ‬الحيوانات‭ ‬المنوية‭ ‬وبنيتها‭ ‬وحركتها‭ ‬ووحدات‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭. ‬وفي‭ ‬دراسة‭ ‬سابقة‭ ‬لمدرسة‭ ‬«هارفارد‭ ‬تي‭ ‬إتش‭ ‬تشان»‭ ‬للصحة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬بوسطن‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وجد‭ ‬باحثون‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يأكل‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬31‭ ‬غراما‭ ‬من‭ ‬المكسرات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تخفيض‭ ‬نسبة‭ ‬الإصابة‭ ‬بـالأمراض‭ ‬القلبية‭ ‬الوعائية‭ ‬القاتلة‭.‬

كما‭ ‬أنه‭ ‬يقلص‭ ‬من‭ ‬احتمالات‭ ‬الوفاة‭ ‬بسببها‭ ‬أو‭ ‬تطور‭ ‬حالتها‭ ‬بمعدل‭ ‬34‭ ‬و17‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬مقارنة‭ ‬بأولئك‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يداومون‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العادة‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬المكسرات،‭ ‬أكدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الجوز‭ ‬هو‭ ‬الأفضل‭ ‬بين‭ ‬المكسرات‭ ‬لصحة‭ ‬القلب،‭ ‬حيث‭ ‬يعزز‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬السكر‭ ‬بالدم‭ ‬والضغط‭ ‬وحرق‭ ‬الدهون‭ ‬ويعالج‭ ‬الالتهابات،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يدعم‭ ‬عمل‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭.‬