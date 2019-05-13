اكبر‭ ‬مناورات‭ ‬بحرية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬تركيا

اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

أطلقت‭ ‬رئاسة‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬التركي،‭ ‬الاثنين،‭ ‬أكبر‭ ‬مناورة‭ ‬بحرية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬تركيا‭ ‬عبر‭ ‬ثلاثة‭ ‬بحار‭ ‬هي‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬والأسود‭ ‬وإيجه‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬ودول‭ ‬حوض‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬بسبب‭ ‬بدء‭ ‬سفن‭ ‬تركية‭ ‬بالتنقيب‭ ‬عن‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬شرقي‭ ‬البحر‭. ‬فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬مصر‭ ‬عن‭ ‬تسلمها‭ ‬غواصات‭ ‬جديدة‭ ‬لزجها‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الابيض‭ ‬،‭ ‬وأطلقت‭ ‬المناورات‭ ‬بشكل‭ ‬متزامن‭ ‬في‭ ‬البحار‭ ‬الثلاث‭ ‬بمشاركة‭ ‬131‭ ‬سفينة‭ ‬بحرية،‭ ‬و57‭ ‬طائرة‭ ‬حربية،‭ ‬و33‭ ‬مروحية‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬بها‭ ‬قوات‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬تابعة‭ ‬لسلاحي‭ ‬البحر‭ ‬والجو‭ ‬في‭ ‬مناورة‭ ‬عسكرية،‭ ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬مناورات‭ ‬“الوطن‭ ‬الأزرق”‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬بين‭ ‬فبراير/شباط‭ ‬ومارس/آذار‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬البحار‭ ‬الثلاثة‭ ‬وكانت‭ ‬تعتبر‭ ‬آنذاك‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الجمهورية‭.‬

وتشمل‭ ‬المناورات‭ ‬التي‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬“ذئب‭ ‬البحر‭ ‬2019”‭ ‬مناورات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والعملياتي‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬سيناريوهات‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬فترات‭ ‬الأزمات‭ ‬والتوترات‭ ‬والحروب‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬العملياتية‭ ‬للقطع‭ ‬البحرية‭ ‬والجوية‭ ‬التابعة‭ ‬لقيادة‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬التركية،‭ ‬وسوف‭ ‬تشهد‭ ‬مناورات‭ ‬بالذخيرة‭ ‬الحية‭ ‬وقصف‭ ‬بحري‭ ‬وبري‭ ‬وضرب‭ ‬أهداف‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الماء‭.‬