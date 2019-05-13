اكبر‭ ‬مناورات‭ ‬بحرية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬تركيا

اسطنبول – الزمان
أطلقت رئاسة أركان الجيش التركي، الاثنين، أكبر مناورة بحرية في تاريخ تركيا عبر ثلاثة بحار هي الأبيض المتوسط والأسود وإيجه وذلك بالتزامن مع تصاعد الخلاف بين أنقرة ودول حوض البحر الأبيض بسبب بدء سفن تركية بالتنقيب عن الموارد الطبيعية شرقي البحر. فيما اعلنت مصر عن تسلمها غواصات جديدة لزجها في البحر الابيض ، وأطلقت المناورات بشكل متزامن في البحار الثلاث بمشاركة 131 سفينة بحرية، و57 طائرة حربية، و33 مروحية وهي المرة الأولى التي تشارك بها قوات بهذا الحجم تابعة لسلاحي البحر والجو في مناورة عسكرية، لتكون بذلك أكبر من مناورات “الوطن الأزرق” التي جرت بين فبراير/شباط ومارس/آذار الماضي في البحار الثلاثة وكانت تعتبر آنذاك الأكبر في تاريخ الجمهورية.
وتشمل المناورات التي أطلق عليها اسم “ذئب البحر 2019” مناورات على المستوى الاستراتيجي والعملياتي استنادًا إلى سيناريوهات مستوحاة من فترات الأزمات والتوترات والحروب وتهدف إلى رفع مستوى الجاهزية العملياتية للقطع البحرية والجوية التابعة لقيادة القوات البحرية التركية، وسوف تشهد مناورات بالذخيرة الحية وقصف بحري وبري وضرب أهداف على سطح الماء.