اكاديمية: نهاية 46 سنة من زواج بلا حب

يمهد الإتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي الأحد الطريق لإنهاء زواج استمر نحو 46 عاما بين الطرفين، وقام على الحذر المتبادل بدلا من الأحلام المشتركة.

وقالت بوليت شنابر استاذة التاريخ البريطاني المعاصر في جامعة السوربون في باريس «لقد كانت علاقة نفعية منذ 1973 وكان التركيز دائما على البعد الاقتصادي وليس السياسي». واضافت «كان البعد العاطفي شبه منعدم». وعارضت بريطانيا الإنضمام في البداية إلى المشروع الأوروبي عندما ظهر بعد الحرب العالمية الثانية. وقال أناند مينون استاذ السياسة الأوروبية في جامعة كينغز كوليدج في لندن «لم نشعر بأننا على درجة من الضعف تجعلنا ننضم» إلى المشروع.