اقرار‭ ‬قمة‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬بولندا‭ ‬بتنظيم‭ ‬أمريكي‭ ‬حول‭ ‬نفوذ‭ ‬ايران‭ ‬

باريس تدعو طهران إلى عدم إطلاق صواريخ نحو الفضاء
باريس – المنامة – الزمان
تنظم الولايات المتحدة قمة دولية الشهر المقبل في بولندا ستركز على النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لقناة “فوكس نيوز”.
ويأتي إعلان بومبيو في مقابلته مع القناة الأميركية خلال جولة يقوم بها في الشرق الأوسط تهدف لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب المفاجىء سحب قواته من سوريا. وأكد بومبيو “سنجمع عشرات الدول من كل أنحاء العالم”. وبحسب الوزير الأميركي فإن القمة ستركز على “استقرار الشرق الاوسط والسلام والحرية والأمن هنا في هذه المنطقة، وهذا يتضمن عنصرا مهما هو التأكد أن ايران لا تمارس نفوذا مزعزعا للاستقرار”. وستعقد القمة في 13 و 14 من شباط/فبراير المقبل. من جهتها،طالبت فرنسا إيران الجمعة بالتراجع عن إطلاق صواريخ في إطار برنامج الفضاء الإيراني، معتبرةً أن ذلك ينطوي على خرق لقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
وفي بيان، طلب وزير الخارجية الفرنسي جان–إيف لودريان من طهران “الوقف الفوري لكل نشاط مرتبط بالصواريخ البالستية القادرة على حمل أسلحة نووية، ومن ضمنها عمليات الإطلاق المستندة إلى تكنولوجيا الصواريخ البالستية”.
وتابع بيان الخارجية أن “فرنسا تذكّر بأن برنامج الصواريخ البالستية الإيراني لا يتوافق مع القرار 2231 الصادر عام 2015 عن مجلس الأمن الدولي”.
ووجهت واشنطن دعوةً مماثلةً في 3 كانون الثاني/يناير، اعتبرت فيها أن إطلاق هذه الصواريخ “استفزازي” وهددت بتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران.
وأعلن نائب الرئيس الإيراني لشؤون الدفاع قاسم تقي زاده في 29 تشرين الثاني/نوفمبر أن إيران ستطلق “إلى الفضاء ثلاثة أقمار صناعية في الأشهر المقبلة”.
ونقلت عنه وكالة “إسنا” شبه الرسمية الإيرانية إن “تلك الأقمار الصناعية قد بنيت على أساس المعرفة المحلية وستنشر على ارتفاعات مختلفة”.
ووفق واشنطن وباريس، فإن التكنولوجيا المستخدمة في إطلاق تلك الصواريخ تكاد تشبه تلك المعتمدة في صنع الصواريخ البالستية.
فيما سيتوجه الوزير الأميركي بعد البحرين التي وصلها امس إلى الإمارات ثم قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت، أي كل دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأكد المتحدث أن “مجلس تعاون خليجي متحد هو حجر الأساس للسلام الإقليمي والازدهار والأمن والاستقرار، وهو ضروري لمواجهة أكبر تهديد للاستقرار الإقليمي وهو النظام الإيراني”.
ويمر مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس عام 1981 بأزمة داخلية منذ صيف عام 2017.
وقطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017 بعدما اتّهمت الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة وبالتدخل في شؤونها.
ونفت الدوحة مرارا هذه الاتهامات.
وتقوم الولايات المتحدة والكويت بجهود وساطة لحل الأزمة لكنها لم تنجح في ذلك حتى اليوم.