اقتصاد‭ ‬العراق بحاجة‭ ‬الى‭ ‬ثورة‭ ‬فكرية‭ ‬وقانونية‭ ‬شاملة

حسين‭ ‬الفلوجي

منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬المعاصرة‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬1921‭ ‬،‭ ‬ظل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العراقي‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬فلك‭ ‬الازمات‭ ‬السياسية‭ ‬المستعصية‭ ‬ولم‭ ‬يأخذ‭ ‬نصيبه‭ ‬الكافي‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬انعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬والفرد‭ . ‬

مر‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العراقي‭ ‬بتقلبات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الاساس‭ ‬الفكري‭ ‬الذي‭ ‬يستند‭ ‬عليه‭ ‬،‭ ‬او‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التشريعات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تنظمه‭ ‬،‭ ‬او‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التطبيق‭ ‬العملي‭ .‬

من‭ ‬الناحية‭ ‬الفكرية‭ ‬تنقل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العراقي‭ ‬بين‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬،‭ ‬مثلا‭ ‬ايام‭ ‬النظام‭ ‬الملكي‭ ‬وتأثيرا‭ ‬بارادة‭ ‬المحتل‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬ظل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العراقي‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬مفهوم‭ ‬اقتصاد‭ ‬السوق‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬بقاء‭ ‬دور‭ ‬واسع‭ ‬للقطاع‭ ‬الحكومي‭ . ‬

بعد‭ ‬انقلاب‭ ‬عام‭ ‬1958‭ ‬انتقل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ ‬اقصى‭ ‬اليمين‭ ‬الى‭ ‬اقصى‭ ‬اليسار‭ ‬فتحول‭ ‬الى‭ ‬اقتصاد‭ ‬موجه‭ ‬تهيمن‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬مفاصله‭ .‬

بعد‭ ‬عام‭ ‬1968‭ ‬اتجهت‭ ‬الدولة‭ ‬ممثلة‭ ‬بقيادة‭ ‬حزب‭ ‬البعث‭ ‬وتوجهاته‭ ‬الاشتراكية‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مفاصل‭ ‬العملية‭ ‬الاقتصادية‭ . ‬

عام‭ ‬1977صدر‭ ‬قانون‭ ‬اصلاح‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬رقم‭ ‬‭(‬35‭)‬‭ ‬الذي‭ ‬انهى‭ ‬اي‭ ‬دور‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬واطلق‭ ‬العنان‭ ‬للقطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاهات‭ ‬العمل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬اثر‭ ‬ذلك‭ ‬القانون‭ ‬تم‭ ‬تأميم‭ ‬كافة‭ ‬المصانع‭ ‬والمشاريع‭ ‬الزراعية‭ ‬الخاصة‭ ‬ولم‭ ‬يبقى‭ ‬اي‭ ‬مشروع‭ ‬الا‭ ‬وخضع‭ ‬لهيمنة‭ ‬الدولة‭ ‬بطريقة‭ ‬مباشرة‭ ‬او‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ . ‬

بعد‭ ‬حقبة‭ ‬الحصار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬1991‭ ‬جرت‭ ‬محاولات‭ ‬متواضعة‭ ‬لاعطاء‭ ‬دور‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لتحريك‭ ‬العملية‭ ‬الاقتصادية‭ . ‬لكن‭ ‬تلك‭ ‬المحاولات‭ ‬ظلت‭ ‬مقيدة‭ ‬بكم‭ ‬هائل‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬الصارمة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للعمل‭ ‬باستقلالية‭ ‬او‭ ‬العمل‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬هيمنة‭ ‬الدولة‭ .‬

بعد‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬انهارت‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬وانهار‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تديره‭ ‬الدولة‭ ‬بكل‭ ‬مفاصله‭ ‬،‭ ‬ودخل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬انتظار‭ ‬على‭ ‬امل‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬تحريره‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬الفكرية‭ ‬والقانونية‭ ‬التي‭ ‬امسكت‭ ‬به‭ ‬طيلة‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬ان‭ ‬العملية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬نفق‭ ‬مظلم‭ ‬لم‭ ‬تخرج‭ ‬منه‭ ‬لحد‭ ‬الان‭ . ‬

اليوم‭ ‬،‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العراقي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬افصام‭ ‬فكري‭ ‬وتشريعي‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬هو‭ ‬اقتصاد‭ ‬موجه‭ ‬تتكفل‭ ‬الدولة‭ ‬بادارته‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬هو‭ ‬اقتصاد‭ ‬سوق‭ ‬يكون‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تحريكه‭ ‬،‭ ‬اعلاميا‭ ‬وسياسيا‭ ‬الكل‭ ‬يريده‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬اقتصاد‭ ‬سوق‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬الواقع‭ ‬يؤكد‭ ‬عكس‭ ‬ذلك‭ ‬تماما‭ .‬

من‭ ‬الناحية‭ ‬التشريعية‭ ‬ظلت‭ ‬منظومة‭ ‬القوانين‭ ‬السابقة‭ ‬والتي‭ ‬احكمت‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬مفاصل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬الجانب‭ ‬الاقتصادي‭ .‬

الخلاصة‭ ‬‭:‬‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العراقي‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬ثورة‭ ‬فكرية‭ ‬غايتها‭ ‬الاستقرار‭ ‬على‭ ‬منهج‭ ‬اقتصادي‭ ‬سليم‭ ‬يأخذ‭ ‬بنظر‭ ‬الاعتبار‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬للعراق‭ ‬من‭ ‬تخبط‭ ‬وضياع‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬السابقة‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬اخر‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬نحجت‭ ‬في‭ ‬ادارة‭ ‬اقتصاداتها‭ ‬بصورة‭ ‬صحيحة‭ . ‬

كذلك‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العراقي‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬ثورة‭ ‬قانونية‭ ‬شاملة‭ ‬تعيد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مفاصل‭ ‬العملية‭ ‬الاقصادية‭ ‬،‭ ‬غايتها‭ ‬فك‭ ‬التشابك‭ ‬والتداخل‭ ‬بين‭ ‬دور‭ ‬الدولة‭ ‬وبين‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ .‬

نائب‭ ‬عراقي‭ ‬سابق