اقتحام‭ ‬السفارة الأردنية‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬وتخريب‭ ‬مكاتبها

عمان‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬مبنى‭ ‬السفارة‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬قتالا‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع،‭ ‬تعرض‭ ‬‮«‬للاقتحام‭ ‬والتخريب‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مبنى‭ ‬السفارة‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬تعرض‭ ‬اليوم‭(‬الإثنين‭) ‬للاقتحام‭ ‬والتخريب‮»‬‭. ‬وأعربت‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬إدانتها‭ ‬واستنكارها‭ ‬للاعتداء‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬مبنى‭ ‬السفارة‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬ولكافة‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ ‬والتخريب،‭ ‬وخاصة‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬المباني‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬وتنتهك‭ ‬حرمتها‮»‬‭.‬‭ ‬وأكدت‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬احترام‭ ‬قواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والالتزام‭ ‬بالاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬وخاصة‭ ‬اتفاقية‭ ‬فيينا‭ ‬للعلاقات‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬تعط‭ ‬الوزارة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬حجم‭ ‬الأضرار‭ ‬أو‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بعملية‭ ‬التخريب‭ ‬والإقتحام‭.‬‭ ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬المملكة‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بخير‭ ‬وهي‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‭ ‬في‭ ‬بورتسودان‭ ‬أسوة‭ ‬بالبعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وتعمل‭ ‬لتسهيل‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬للأردنيين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يغادروا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬‭ ‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السودانية‭ ‬إتهمت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بمهاجمة‭ ‬مقار‭ ‬بعثات‭ ‬وهيئات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬تم‭ ‬إجلاء‭ ‬دبلوماسيها‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬سفارتي‭ ‬الهند‭ ‬وكوريا‭ ‬والمكتب‭ ‬الثقافي‭ ‬السعودي‭ ‬ومقر‭ ‬إقامة‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬السويسريين‭ ‬وقسم‭ ‬القنصلية‭ ‬التركية‮»‬‭. ‬وأدى‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬بقيادة‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬المعروف‭ ‬بحميدتي،‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬750‭ ‬شخصا‭ ‬وجرح‭ ‬5000‭ ‬آخرين‭. ‬ولم‭ ‬تنج‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬النهب‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬لا‭ ‬المستشفيات‭ ‬ولا‭ ‬المنظمات‭ ‬الانسانية‭ ‬ولا‭ ‬المنازل‭ ‬التي‭ ‬تركها‭ ‬500‭ ‬الف‭ ‬من‭ ‬سكانها‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬بسبب‭ ‬القتال‭ ‬وفروا‭ ‬الى‭ ‬مدن‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭.‬‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬يتبادل‭ ‬المعسكران‭ ‬الاتهامات‭ ‬بقتل‭ ‬مدنيين‭ ‬إذ‭ ‬يؤكد‭ ‬الجيش‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬المنتشرة‭ ‬قواعدها‭ ‬في‭ ‬أحياء‭ ‬مكتظة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬تستخدم‭ ‬السكان‭ ‬‮«‬دروعا‭ ‬بشرية‮»‬‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬تندّد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بغارات‭ ‬جوية‭ ‬يشنّها‭ ‬الجيش‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة‭.‬‭ ‬وتسيطر‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬على‭ ‬وسط‭ ‬الخرطوم،‭ ‬ويطالب‭ ‬البرهان‭ ‬بانسحاب‭ ‬عناصرها،‭ ‬ويشكل‭ ‬ذلك‭ ‬إحدى‭ ‬النقاط‭ ‬الشائكة‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭.‬‭ ‬