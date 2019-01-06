اقالة‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬والشرطة‭ ‬السودانية‭ ‬تستخدم‭ ‬الغاز‭ ‬لتفريق‭ ‬تظاهرات

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬

أطلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬السودانية‭ ‬الاحد‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬متظاهرين‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬نحو‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكّد‭ ‬شهود‭.‬

ويشهد‭ ‬السودان‭ ‬تحرّكات‭ ‬احتجاجيّة‭ ‬منذ‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الأوّل/ديسمبر‭ ‬عقب‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬الخبز،‭ ‬لكنّها‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تحوّلت‭ ‬إلى‭ ‬احتجاجات‭ ‬ضدّ‭ ‬الرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭. ‬وأكدت‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬19‭ ‬شخصاً‭ ‬قتلوا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التحركات‭. ‬لكنّ‭ ‬منظّمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬أحصت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مقتل‭ ‬37‭ ‬متظاهرًا‭ ‬برصاص‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬السودانية،‭ ‬فيما‭ ‬دعت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقلّ‭ ‬في‭ ‬التطورات‭. ‬فيما‭ ‬اقال‭ ‬البشير‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬امس‭ . ‬وتجمعت‭ ‬الأحد‭ ‬مجموعات‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬المحتجين‭ ‬في‭ ‬أحياءٍ‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬بعدما‭ ‬دعت‭ ‬إحدى‭ ‬مجموعات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬إلى‭ ‬مسيرة‭ ‬جديدة‭ ‬نحو‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭. ‬لكن‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب‭ ‬تدخلت‭ ‬سريعاً‭ ‬وفرقت‭ ‬المحتجين‭ ‬بإطلاقها‭ ‬القنابل‭ ‬المسيلة‭ ‬للدموع،‭ ‬وفق‭ ‬أحد‭ ‬الشهود‭. ‬وقال‭ ‬الشاهد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬“الشرطة‭ ‬تمنع‭ ‬حتى‭ ‬تجمع‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص”‭. ‬وأظهرت‭ ‬فيديوهات‭ ‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬متظاهرين‭ ‬يهربون‭ ‬من‭ ‬القنابل‭ ‬المسيلة‭ ‬للدموع‭ ‬التي‭ ‬تطلقها‭ ‬الشرطة‭.‬

ودعا‭ ‬تجمّع‭ ‬المهنيّين‭ ‬السودانيّين‭ ‬الذي‭ ‬يضمّ‭ ‬أطبّاء‭ ‬ومدرّسين‭ ‬ومهندسين‭ ‬السبت‭ ‬أنصاره‭ ‬إلى‭ ‬التجمّع‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مسيرة‭ ‬نحو‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬“لمطالبة‭ ‬البشير‭ ‬بالتنحي”،‭ ‬علماً‭ ‬بأنه‭ ‬نظم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التظاهرات‭ ‬المماثلة‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الفائتة‭.‬

وجرت‭ ‬تظاهرات‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ودمدني‭ ‬وسط‭ ‬البلاد،‭ ‬وفق‭ ‬شهود،‭ ‬وصاح‭ ‬متظاهرون‭ ‬“السلام،‭ ‬العدالة،‭ ‬الحرية”،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عطبرة‭ ‬(شمال)،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭.‬

واعتقل‭ ‬عناصر‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والمخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬المعارضة‭ ‬ونشطاء‭ ‬وصحافيين‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التظاهرات‭.‬

ويعاني‭ ‬السودان‭ ‬اقتصاديًا‭ ‬منذ‭ ‬انفصال‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬عنه‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬وارتفع‭ ‬معدّل‭ ‬التضخم‭ ‬فيه‭ ‬جرّاء‭ ‬فقدان‭ ‬70%‭ ‬من‭ ‬عائدات‭ ‬النفط‭.‬

وتشهد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬نقصاً‭ ‬في‭ ‬الخبز‭ ‬والوقود‭. ‬كذلك،‭ ‬أثر‭ ‬نقص‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬استيراد‭ ‬بعض‭ ‬الأدوية‭.‬