رسالى بغداد

افتتاح مكتبة القزازة بعد تأهيلها

ضمن مشروع إعادة تأهيل المكتبات الوقفية، افتتح مدير عام دائرة البحوث والدراسات محمد سليمان الفهداوي يرافقه مدير عام دائرة الشؤون الهندسية سعد العبيدي، مكتبة القزازة في منطقة زيونة ببغداد. وفي كلمة لمدير عام دائرة البحوث خلال حفل الافتتاح أكد أن الديوان عازم على إعادة تأهيل جميع المكتبات ورفدها بالكتب والمصادر والمجلدات، مبيناً أن مكتبة القزازة وجامعها لهما مكانة مهمة في نفوس البغداديين. وأكدت مديرة قسم المكتبات سجى اللهيبي، أن صالات المكتبة ستشهد نشاطات ثقافية عدة، إذ تحوي المكتبة على أكثر من عشرة آلاف كتاب منها كتب شرعية وتاريخية وأدبية. وحضر الحفل ممثلون عن المنظمات الثقافية وطلبة العلم والكادر الهندسي المشرف على التأهيل، فضلاًعن مسؤولي الدائرة وموظفيها.