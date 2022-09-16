اغلاق بنوك لبنان 3 أيام بعد 5 اقتحامات لاسترداد أموال بالقوة

بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

اقتحم‭ ‬مودعون‭ ‬لبنانيون‭ ‬الجمعة‭ ‬خمسة‭ ‬مصارف‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬محاولات‭ ‬لاسترداد‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬ودائعهم،‭ ‬ضمن‭ ‬حلقة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬المماثلة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يرزح‭ ‬تحت‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬خانقة‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬سجلت‭ ‬حادثة‭ ‬اقتحام‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬لمصرف‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صيدا‭ ‬بجنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬أُبلغ‭ ‬عن‭ ‬أربعة‭ ‬حوادث‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬وجنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬ليرتفع‭ ‬مجموع‭ ‬تلك‭ ‬الحوادث‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬يومين‭ ‬إلى‭ ‬سبعة‭. ‬ومع‭ ‬تصاعد‭ ‬وتيرة‭ ‬اقتحام‭ ‬المصارف‭ ‬الجمعة،‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬اللبناني‭ ‬بسام‭ ‬مولوي‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬‮«‬للبحث‭ ‬في‭ ‬الاجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬يُمكن‭ ‬اتخاذها‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أصدرت‭ ‬جمعية‭ ‬المصارف‭ ‬اللبنانية‭ ‬قرارا‭ ‬بإغلاق‭ ‬كافة‭ ‬المصارف‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬حوادث‭ ‬الاقتحام‭. ‬وتفرض‭ ‬المصارف‭ ‬اللبنانية‭ ‬منذ‭ ‬خريف‭ ‬2019‭ ‬قيوداً‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬الودائع‭ ‬تزايدت‭ ‬شيئاً‭ ‬فشيئاً،‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬المستحيل‭ ‬على‭ ‬المودعين‭ ‬التصرّف‭ ‬بأموالهم،‭ ‬خصوصا‭ ‬تلك‭ ‬المودعة‭ ‬بالدولار‭ ‬الأميركي،‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬قيمة‭ ‬الليرة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تسعين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬أمام‭ ‬الدولار‭. ‬وصنّف‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬أزمة‭ ‬لبنان‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1850‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬الموقع

وتحولت‭ ‬مودعة‭ ‬استعادة‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬مدخراتها‭ ‬بالقوة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اقتحlت‭ ‬أحد‭ ‬مصارف‭ ‬بيروت‭ ‬بسلاح‭ ‬مزيّف،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نموذج‮»‬‭ ‬شجّع‭ ‬آخرين‭ ‬للقيام‭ ‬بالمثل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استرجاع‭ ‬ودائعهم‭.‬

وسجلت‭ ‬بشكل‭ ‬متلاحق‭ ‬حوادث‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬وفي‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭.‬

واقتحم‭ ‬مودع‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬فرعاً‭ ‬لمصرف‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صيدا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬سعيا‭ ‬لاسترجاع‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬وديعته‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬السلاح‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬حرّاس‭ ‬المصرف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬سكب‭ ‬صفيحة‭ ‬من‭ ‬البنزين‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬وهدّد‭ ‬بإضرام‭ ‬النار،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الذعر‭ ‬داخل‭ ‬المصرف‭.‬

‭- ‬ليست‭ ‬‮«‬سارقة‭ ‬بنك‮»‬‭ -‬‮ ‬

بعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬حادثة‭ ‬الجمعة،‭ ‬ساد‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬‮«‬بلوم‭ ‬بنك‮»‬‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الطريق‭ ‬الجديدة‭ ‬ببيروت،‭ ‬وانتشرت‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭.‬

ونقل‭ ‬شهود‭ ‬خارج‭ ‬فرع‭ ‬المصرف‭ ‬بإن‭ ‬صاحب‭ ‬متجر‭ ‬مثقل‭ ‬بالديون،‭ ‬اقتحم‭ ‬المصرف‭ ‬بالقوة‭ ‬وطالب‭ ‬بوديعته‭ ‬المحتجزة‭.‬

وأضاف‭ ‬شهود‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬الحادثة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بإن‭ ‬الرجل‭ ‬احتجز‭ ‬داخل‭ ‬المصرف‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة،‭ ‬ويعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مسلحاً‭.‬

وبينما‭ ‬كان‭ ‬التوتر‭ ‬يتراجع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الطريق‭ ‬الجديدة،‭ ‬كان‭ ‬رجل‭ ‬آخر‭ ‬يقتحم‭ ‬مصرفاً‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الرملة‭ ‬البيضاء،‭ ‬مشهرا‭ ‬بندقية‭ ‬صيد‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الموظفين‭.‬

وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬الحوادث‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجحت‭ ‬مودعة‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬وديعتها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اقتحمت‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬بنك‭ ‬لبنان‭ ‬والمهجر‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬مشهرة‭ ‬سلاحاً‭ ‬تبين‭ ‬لاحقاً‭ ‬أنه‭ ‬بلاستيكي‭.‬

وتحولت‭ ‬المودعة‭ ‬سالي‭ ‬حافظ‭ ‬التي‭ ‬كتبت‭ ‬أنها‭ ‬تسعى‭ ‬لجمع‭ ‬المال‭ ‬لدفع‭ ‬تكاليف‭ ‬علاج‭ ‬اختها‭ ‬المريضة‭ ‬بالسرطان،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬بطلة‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬وصفها‭ ‬روّاد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الذين‭ ‬تناقلوا‭ ‬قصتها،‭ ‬وصورة‭ ‬لها‭ ‬تحمل‭ ‬فيها‭ ‬مسدساً‭ ‬وتقف‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬أحد‭ ‬موظفي‭ ‬المصرف‭.‬

وحظيت‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬والحوادث‭ ‬المشابهة‭ ‬بدعم‭ ‬شعبي‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬وعلى‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وقالت‭ ‬كارلا‭ ‬شهاب‭ (‬28‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬بيروت‭ ‬‮«‬لها‭ ‬كل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك،‭ ‬ولو‭ ‬امتلكت‭ ‬شجاعتها‭ ‬لفعلت‭ ‬الشيء‭ ‬ذاته‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تسمحوا‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬سارقة‭ ‬بنك،‭ ‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬كذلك،‭ ‬اللصوص‭ ‬هم‭ ‬المصارف‭ ‬والحكومة‭ ‬والطبقة‭ ‬التي‭ ‬تحميهم‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬‮«‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‮»‬‭ ‬اللبنانية‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬رجلاً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عاليه‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬بيروت،‭ ‬اقتحم‭ ‬مصرفاً‭ ‬وأخذ‭ ‬وديعة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المصارف‭ ‬بالقوة‭.‬

‭- ‬تضامن‭ ‬شعبي‭ -‬

وفي‭ ‬11‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬حظي‭ ‬رجل‭ ‬غاضب‭ ‬دخل‭ ‬مصرفاً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحمرا‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬بتضامن‭ ‬شعبي‭ ‬مماثل،‭ ‬بعدما‭ ‬احتجز‭ ‬الموظفين‭ ‬لساعات‭ ‬وطالب‭ ‬بأمواله‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬السلاح،‭ ‬لدفع‭ ‬تكاليف‭ ‬علاج‭ ‬والده‭.‬

وتُعتبر‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬لبنان‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬وبات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬لبنان‭ ‬تحت‭ ‬خط‭ ‬الفقر،‭ ‬ولامس‭ ‬معدل‭ ‬البطالة‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬في‭ ‬المئة‭. ‬وخسرت‭ ‬الليرة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تسعين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬قيمتها‭ ‬أمام‭ ‬الدولار‭.‬‮ ‬

وشهدت‭ ‬قاعات‭ ‬الانتظار‭ ‬في‭ ‬المصارف‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬إشكالات‭ ‬متكررة‭ ‬بين‭ ‬مواطنين‭ ‬غاضبين‭ ‬راغبين‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬ودائعهم‭ ‬وموظفين‭ ‬ملتزمين‭ ‬تعليمات‭ ‬إداراتهم‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬صرخة‭ ‬المودعين‮»‬‭ ‬عن‭ ‬دعمها‭ ‬لكل‭ ‬‮«‬مودع‭ ‬يطالب‭ ‬بحقه‭ ‬ضد‭ ‬الظلم‭ ‬والاضطهاد‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬عضو‭ ‬الجمعية‭ ‬طلال‭ ‬خليل‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬موجودون‭ ‬كجمعية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لبنان‭ ‬لمساندة‭ ‬أي‭ ‬مودع‮»‬‭.‬