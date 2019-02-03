اغتيال كاتب روائي وسط كربلاء

كربلاء – الزمان

اغتيل امس الكاتب الروائي العراقي الدكتور علاء مشذوب في وسط كربلاء . وقال متحدث باسم الشرطة المحلية ان مسلحين على دراجة بخارية نفذوا الجريمة ولاذوا بالفرار وان التحقيقات والمتابعات جارية للقبض على الجناة

فيما خيم الحزن على الاوساط الادبية والثقافية في كربلاء اليوم .

ودعا مثقفون الى وقفة احتجاجية مقابل المحافظة .

وكان الروائي المغدور قد لمح في تغريدة الى ان الامام الايراني الراحل الخميني ناكر لجميل الضيافة العراقية حين سكن في النجف وكربلاء ثلاث عشرة سنة ومن ثم شن الحرب على العراق. وربط ناشطون بين ذلك والرصاصات الثلاث عشرة التي تلقاها صدر الروائي عصر امس السبت .