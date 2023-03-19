اغتيال قيادي لحركة الجهاد في دمشق

دمشق‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬الأحد‭ ‬اغتيال‭ ‬أحد‭ ‬القياديين‭ ‬لديها‭ ‬قرب‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق،‭ ‬إثر‭ ‬عملية‭ ‬نفذها‭ ‬‮«‬عملاء‭ ‬إسرائيليون‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬وزعوه‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬ونشره‭ ‬الإعلام‭ ‬السوري‭.‬

ولم‭ ‬تصدر‭ ‬السلطات‭ ‬السورية‭ ‬بيانا‭ ‬حول‭ ‬مصير‭ ‬منفذي‭ ‬الهجوم‭ ‬وهل‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬المحللين‭ ‬ام‭ ‬قدموا‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬لتنفيذ‭ ‬العملية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮ «‬تزف‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬وذراعها‭ ‬العسكري‭ ‬سرايا‭ ‬القدس‭ (..) ‬علي‭ ‬رمزي‭ ‬الأسود،‭ ‬أبو‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ (‬31‭ ‬عاماً‭)‬‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬لاجئ‭ ‬فلسطيني‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وقد‭ ‬التحق‭ ‬مبكراً‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬سرايا‭ ‬القدس‭.‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أنه‭ ‬اغتيل‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬بجريمة‭ ‬غادرة‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬عملاء‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬الاغتيال‭ ‬تمت‭ ‬بواسطة‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬قرب‭ ‬منزله‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قدسيا‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق،‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيصلّى‭ ‬على‭ ‬الشهيد‭ ‬المهندس‭ ‬في‭ ‬سرايا‭ ‬القدس‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الاثنين‭ ‬ليوارى‭ ‬الثرى‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬اليرموك‭ ‬الجديدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬اليرموك‭. ‬وغرّد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عشرات‭ ‬الإرهابيين‮»‬‭ ‬قتلتهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‮»‬‭ ‬دون‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬حادثة‭ ‬الأحد‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تغريدته‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬الحادثة‭ ‬بساعات،‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬ستصل‭ ‬إلى‭ ‬الإرهابيين‭ ‬ومهندسي‭ ‬الإرهاب‭ ‬أينما‭ ‬كانوا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬12‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬نوفمبر‭ ‬2019،‭ ‬قتل‭ ‬شخصان،‭ ‬أحدهما‭ ‬ابن‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أكرم‭ ‬العجوري،‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬والفصيل‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وفي‭ ‬12‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬قُتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬شنته إسرائيل‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوريا‭ ‬وغربها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬فيما‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬15‭ ‬شخصاً‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬حياً‭ ‬سكنياً‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭.‬