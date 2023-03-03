اغتيال ضابط في كركوك..الجبهة التركمانية تتهم حزب العمال وأنقرة تطالب بغداد بمحاسبة الجناة

‭ ‬بغداد‭ – ‬انقرة‭- ‬كركوك‭- ‬الزمان

دعت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬التركية‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية،‭ ‬امس‭ ‬الجمعة،‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬ومحاسبة‭ ‬مرتكبي‭ ‬اغتيال‭ ‬مسؤول‭ ‬دائرة‭ ‬الحماية‭ ‬السابق‭ ‬بالجبهة‭ ‬التركمانية‭ ‬العراقية‭ ‬الضابط‭ ‬المتقاعد‭ ‬أحمد‭ ‬طاهر‭ ‬في‭ ‬كركوك،‭ ‬فيما‭ ‬حذرت‭ ‬الفعاليات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬عودة‭ ‬الاغتيالات‭.‬

وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬لمتحدث‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬التركية‭ ‬تانجو‭ ‬بيلغيتش،‭ ‬الجمعة،‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬اغتيال‭ ‬الضابط‭ ‬التركماني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك‭.‬

وقال‭ ‬بيلغيتش‭ ‬إن‭ ‬أنقرة‭ ‬تلقت‭ ‬ببالغ‭ ‬الحزن‭ ‬نبأ‭ ‬وفاة‭ ‬طاهر،‭ ‬ووصف‭ ‬عملية‭ ‬الاغتيال‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬إرهابي‭ ‬غادر‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬تركيا‭ ‬تدينه‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الإرهابي‭ ‬يستهدف‭ ‬استقرار‭ ‬العراق‭ ‬وسلام‭ ‬وأمن‭ ‬التركمان‭ ‬الذين‭ ‬يعتبرون‭ ‬عنصرًا‭ ‬مؤسسًا‭ ‬وأساسيًا‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭.‬

وشدّد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬تنتظر‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬مرتكبي‭ ‬الهجوم‭ ‬بسرعة‭ ‬وتسلمهم‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭.‬

وأعلنت‭ ‬الجبهة‭ ‬امس»استشهاد‭ ‬مسؤول‭ ‬دائرة‭ ‬الحماية‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الجبهة‭ ‬التركمانية‭ ‬العراقية‭ ‬الضابط‭ ‬المتقاعد‭ ‬أحمد‭ ‬طاهر‭ ‬والتحاقه‭ ‬بقافلة‭ ‬شهداء‭ ‬التركمان‭ ‬إثر‭ ‬استهدافه‭ ‬بعملية‭ ‬اغتيال‭ ‬جبانة‭ ‬وغادرة‭ ‬بعبوة‭ ‬لاصقة‭ ‬وضعها‭ ‬الإرهابيون‭ ‬اسفل‭ ‬عجلته‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬الكائن‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك‭ ‬الجمعة‭ (‬3‭ ‬مارس‭/‬آذار‭ ‬2023‭)‬‮»‬‭.‬

واتهم‭ ‬رئيس‭ ‬الجبهة‭ ‬التركمانية‭ ‬العراقية‭ ‬حسن‭ ‬توران،‭ ‬الجمعة،‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬بقتل‭ ‬مسؤول‭ ‬حمايتها‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬كركوك،‭ ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬بإنهاء‭ ‬وجود‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬كركوك‭.‬

وذكرت‭ ‬الجبهة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اطلعت‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬–‭ ‬عليه‭ ‬أن»توران‭ ‬حضر‭ ‬مراسيم‭ ‬تشييع‭ ‬استشهاد‭ ‬مسؤول‭ ‬دائرة‭ ‬الحماية‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الجبهة‭ ‬التركمانية‭ ‬العراقية‭ ‬الضابط‭ ‬المتقاعد‭ (‬احمد‭ ‬طاهر‭) ‬إثر‭ ‬استهدافه‭ ‬بعملية‭ ‬اغتيال‭ ‬جبانة‭ ‬وغادرة‭ ‬بعبوة‭ ‬لاصقة‭ ‬وضعها‭ ‬الارهابيون‭ ‬اسفل‭ ‬عجلته‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬الكائن‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬‮٣‬‭ ‬آذار‭ ‬‮٢٠٢٣‬‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن»المراسيم‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬الجبهة‭ ‬التركمانية‭ ‬العراقية‭ ‬بمدينة‭ ‬كركوك‭ ‬حضر‭ ‬فيها‭ ‬محافظ‭ ‬كركوك‭ ‬راكان‭ ‬سعيد‭ ‬الجبوري‭ ‬ورؤساء‭ ‬وقيادات‭ ‬الاحزاب‭ ‬التركمانية‭ ‬والعربية‭ ‬والكردية‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬وجمع‭ ‬غفير‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬الذي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬المصلى‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬توران‭ ‬عقب‭ ‬المراسيم‭: ‬‮«»‬ندين‭ ‬استهداف‭ ‬احد‭ ‬الكوادر‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬الجبهة‭ ‬التركمانية‭ ‬العراقية‭ (‬الشهيد‭ ‬أحمد‭ ‬طاهر‭) ‬الذي‭ ‬شغر‭ ‬منصب‭ ‬مسؤول‭ ‬دائرة‭ ‬الحماية‭ ‬السابق‭ ‬للجبهة‭ ‬التركمانية‭ ‬لسنوات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬اغتيال‭ ‬جبانة‭ ‬وغادرة‭ ‬بعبوة‭ ‬لاصقة‭ ‬وضعها‭ ‬الارهابيون‭ ‬اسفل‭ ‬عجلته‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬الكائن‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬كركوك‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬‮٣‬‭ ‬آذار‭ ‬‮٢٠٢٣‬‭.‬‮»‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نتهم‭ ‬منظمة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬‮ ‬بإنها‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬الإرهابية‭ ‬والتي‭ ‬حذرنا‭ ‬مراراً‭ ‬الحكومية‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬بعد‭ ‬ورود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرقيات‭ ‬الاستخبارية‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬خطط‭ ‬لاستهداف‭ ‬قيادات‭ ‬الجبهة‭ ‬التركمانية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬والمحافظات‭ ‬الاخرى‭.‬‮»‬

ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬الجبهة‭ ‬التركمانية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬إلى»إرسال‭ ‬فريق‭ ‬تحقيق‭ ‬عالي‭ ‬المستوى‭ ‬لكشف‭ ‬ملابسات‭ ‬الحادث‭ ‬وإنهاء‭ ‬وجود‭ ‬منظمة‭ ‬‮ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬كركوك‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬انها»تمتلك‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريبية‭ ‬بين‭ ‬طريق‭ ‬كركوك‭ ‬والسليمانية‭ ‬وتعمل‭ ‬تحت‭ ‬يافطة‭ ‬الاحزاب‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وبعلم‭ ‬ودراية‭ ‬الاجهزة‭ ‬الاستخبارية‮»‬‭.‬

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