اغتيال ضابط في كركوك..الجبهة التركمانية تتهم حزب العمال وأنقرة تطالب بغداد بمحاسبة الجناة

بغداد – انقرة- كركوك- الزمان
دعت وزارة الخارجية التركية السلطات العراقية، امس الجمعة، إلى تحديد ومحاسبة مرتكبي اغتيال مسؤول دائرة الحماية السابق بالجبهة التركمانية العراقية الضابط المتقاعد أحمد طاهر في كركوك، فيما حذرت الفعاليات السياسية في المدينة من إمكانية عودة الاغتيالات.
وذلك بحسب بيان لمتحدث وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، الجمعة، ردًا على سؤال حول اغتيال الضابط التركماني في مدينة كركوك.
وقال بيلغيتش إن أنقرة تلقت ببالغ الحزن نبأ وفاة طاهر، ووصف عملية الاغتيال بأنها «هجوم إرهابي غادر» وأن تركيا تدينه.
وأشار إلى أن «هذا العمل الإرهابي يستهدف استقرار العراق وسلام وأمن التركمان الذين يعتبرون عنصرًا مؤسسًا وأساسيًا في العراق».
وشدّد على أن تركيا تنتظر أن تحدد السلطات العراقية مرتكبي الهجوم بسرعة وتسلمهم إلى القضاء.
وأعلنت الجبهة امس»استشهاد مسؤول دائرة الحماية السابق في الجبهة التركمانية العراقية الضابط المتقاعد أحمد طاهر والتحاقه بقافلة شهداء التركمان إثر استهدافه بعملية اغتيال جبانة وغادرة بعبوة لاصقة وضعها الإرهابيون اسفل عجلته في منزله الكائن وسط مدينة كركوك الجمعة (3 مارس/آذار 2023)».
واتهم رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، الجمعة، حزب العمال الكردستاني بقتل مسؤول حمايتها السابق في كركوك، فيما طالب بإنهاء وجود الحزب في كركوك.
وذكرت الجبهة في بيان اطلعت – الزمان – عليه أن»توران حضر مراسيم تشييع استشهاد مسؤول دائرة الحماية السابق في الجبهة التركمانية العراقية الضابط المتقاعد (احمد طاهر) إثر استهدافه بعملية اغتيال جبانة وغادرة بعبوة لاصقة وضعها الارهابيون اسفل عجلته في منزله الكائن وسط مدينة كركوك يوم الجمعة الموافق ٣ آذار ٢٠٢٣»، مشيرة إلى أن»المراسيم التي انطلقت من رئاسة الجبهة التركمانية العراقية بمدينة كركوك حضر فيها محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ورؤساء وقيادات الاحزاب التركمانية والعربية والكردية في كركوك وجمع غفير من الجماهير الذي جرت في مقبرة المصلى وسط مدينة كركوك».
وقال توران عقب المراسيم: «»ندين استهداف احد الكوادر القيادية في الجبهة التركمانية العراقية (الشهيد أحمد طاهر) الذي شغر منصب مسؤول دائرة الحماية السابق للجبهة التركمانية لسنوات عديدة في عملية اغتيال جبانة وغادرة بعبوة لاصقة وضعها الارهابيون اسفل عجلته في منزله الكائن وسط مدينة كركوك يوم الجمعة الموافق ٣ آذار ٢٠٢٣.»
وأضاف: «نحن نتهم منظمة حزب العمال الكردستاني بإنها تقف وراء هذه العملية الإرهابية والتي حذرنا مراراً الحكومية العراقية من خطورة تواجدها في كركوك بعد ورود العديد من البرقيات الاستخبارية التي أكدت على وجود خطط لاستهداف قيادات الجبهة التركمانية العراقية في كركوك والمحافظات الاخرى.»
ودعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية في حديثه القائد العام للقوات المسلحة، إلى»إرسال فريق تحقيق عالي المستوى لكشف ملابسات الحادث وإنهاء وجود منظمة حزب العمال في كركوك»، مشيراً إلى انها»تمتلك معسكرات تدريبية بين طريق كركوك والسليمانية وتعمل تحت يافطة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وبعلم ودراية الاجهزة الاستخبارية».
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