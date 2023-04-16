اغتيال سياسي هندي وشقيقه في بث مباشر على التلفزيون

براياجراج‭ (‬الهند‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أطلق‭ ‬مسلحون‭ ‬ادعوا‭ ‬أنهم‭ ‬صحافيون‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬عضو‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الهندي‭ ‬وشقيقه‭ ‬في‭ ‬بث‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬التلفزيون‭ ‬أثناء‭ ‬نقلهما‭ ‬مكبلي‭ ‬الايدي‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭.‬

وكان‭ ‬عتيق‭ ‬احمد‭ (‬61‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يقبع‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬منذ‭ ‬2019‭ ‬وادين‭ ‬بتهمة‭ ‬الاختطاف،‭ ‬يقوم‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬اسئلة‭ ‬الصحافيين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليه‭ ‬وعلى‭ ‬شقيقه‭ ‬أشرف‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة،‭ ‬بحسب‭ ‬لقطات‭ ‬تلفزيونية‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬براشانت‭ ‬كومار‭ ‬‮«‬وفقا‭ ‬للمعلومات‭ ‬الأولية،‭ ‬اقترب‭ ‬منهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬ادعوا‭ ‬أنهم‭ ‬صحافيون‭ ‬وفتحوا‭ ‬النار‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬انهم‭ ‬احتجزوا‭ ‬ويخضعون‭ ‬للاستجواب‭ ‬حاليا‭.‬

وتظهر‭ ‬اللقطات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬المهاجمين‭ ‬وهم‭ ‬يرددون‭ ‬شعارات‭ ‬هندوسية‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬براياجراج‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭.‬

والقتيلان‭ ‬من‭ ‬الأقلية‭ ‬المسلمة‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬لكن‭ ‬الشرطة‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬دوافع‭ ‬طائفية‭ ‬وراء‭ ‬الجريمة‭. ‬وكان‭ ‬الأخوان‭ ‬متورطين‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬والنائب‭ ‬السابق‭ ‬يواجه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬قضية‭ ‬مختلفة‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭.‬‮ ‬

ونقلا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬لإجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬طبية‭ ‬وكان‭ ‬يحيط‭ ‬بهما‭ ‬رجال‭ ‬شرطة‭ ‬عند‭ ‬وقوع‭ ‬الجريمة‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬ان‭ ‬أحد‭ ‬المهاجمين‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬كاميرا‭ ‬تلفزيونية‭ ‬وآخر‭ ‬كان‭ ‬يمسك‭ ‬بميكروفون‭ ‬عليه‭ ‬شعار‭ ‬قناة‭ ‬تلفزيونية‭.‬

وقبلها‭ ‬بأيام،‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬اوتار‭ ‬براديش‭ ‬أنها‭ ‬قتلت‭ ‬بالرصاص‭ ‬نجل‭ ‬أحمد‭ (‬19‭ ‬عاما‭) ‬وشريكه‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬وكلاهما‭ ‬من‭ ‬المطلوبين‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬قتل‭.‬

وقبل‭ ‬مقتله،‭ ‬ادعى‭ ‬أحمد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يواجه‭ ‬تهما‭ ‬بالقتل‭ ‬والاعتداء،‭ ‬في‭ ‬التماس‭ ‬قدمه‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬أن‭ ‬حياته‭ ‬مهددة‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭.‬

ويحكم‭ ‬الحزب‭ ‬القومي‭ ‬الهندوسي‭ ‬بهاراتيا‭ ‬جاناتا‭ ‬الولاية‭ ‬الهندية‭ ‬التي‭ ‬يقيم‭ ‬فيها‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭.‬