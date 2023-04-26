اغتيال‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬اختيار‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬الأعلى‭ ‬

طهران‭ ‬تثبت‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬ضد‭ ‬مواطن‭ ‬مزدوج‭ ‬الجنسية‭ ‬

طهران‭- ‬الزمان‭ ‬

اغتيل‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الخبراء‭ ‬الإيراني‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬تعيين‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬ايران،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إيران‭ ‬نفذه‭ ‬مسلح‭ ‬تم‭ ‬اعتقاله،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬الرسمية‭ (‬إرنا‭) ‬الأربعاء‭.‬

وكان‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬عباس‭ ‬علي‭ ‬سليماني‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬88‭ ‬عضوًا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الخبراء‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬تعيين‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى،‭ ‬أعلى‭ ‬سلطة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬إن‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬سليماني‭ ‬‮«‬اغتيل‭ ‬صباح‭ (‬الأربعاء‭) ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬مسلح‮»‬‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بابلسر‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بحر‭ ‬قزوين‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬230‭ ‬كيلومترا‭ ‬شمال‭ ‬طهران‭.‬‮ ‬‭ ‬واضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المهاجم‭ ‬اعتقل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‮»‬‭.‬‮ ‬وشغل‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬سليماني‭ ‬منصب‭ ‬ممثل‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬وإمام‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬كاشان‭ ‬وهي‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وأصفهان،‭ ‬وفي‭ ‬زاهدان،‭ ‬عاصمة‭ ‬سيستان‭ ‬بلوشستان‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬الشرقي‭ ‬تضم‭ ‬مسلمين‭ ‬سنة‭.‬وإيران‭ ‬دولة‭ ‬ذات‭ ‬أغلبية‭ ‬شيعية‭. ‬وفيها‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬مليون‭ ‬سنيومجلس‭ ‬الخبراء‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عضوًا‭ ‬فيه‭ ‬هو‭ ‬هيئة‭ ‬مؤلفة‭ ‬من‭ ‬88‭ ‬دينيًا‭ ‬يتم‭ ‬انتخابهم‭ ‬لمدة‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬بالاقتراع‭ ‬العام‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬وافق‭ ‬عليهم‭ ‬مجلس‭ ‬صيانة‭ ‬الدستور‭.‬‮ ‬وهو‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬تعيين‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬عمله،‭ ‬ويحق‭ ‬له‭ ‬دستوريًا‭ ‬عزله‭ ‬وتعيين‭ ‬شخص‭ ‬جديد‭ ‬إذا‭ ‬رأى‭ ‬ذلك‭ ‬ضروريًا‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2022،‭ ‬أدى‭ ‬هجوم‭ ‬نفذه‭ ‬جهاديون‭ ‬مشتبه‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مشهد‭ ‬المقدسة‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭) ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬الشيعة‭.‬فيما‭ ‬ثبتت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬المعارض‭ ‬الإيراني‭ ‬الألماني‭ ‬جمشید‭ ‬شارمهد‭ ‬بتهمة‭ ‬التورط‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2008،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬الأربعاء‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬القضاء‭ ‬مسعود‭ ‬سيتايشي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬ثبتت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬جمشید‭ ‬شارمهد،‭ ‬وبعد‭ ‬إخطار‭ ‬المحكمة‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬الإعدام‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبولة‭… ‬ندعو‭ ‬إيران‭ ‬الى‭ ‬العودة‭ ‬فورا‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الاعتباطي‮»‬‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬شارمهد‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬على‭ ‬بداية‭ ‬محاكمة‭ ‬عادلة‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬التزام‭ ‬بلادها‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬في‭ ‬برلين‭ ‬وفي‭ ‬طهران‮»‬‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭.‬

وأعلنت‭ ‬أن‭ ‬سفير‭ ‬بلادها‭ ‬سيقطع‭ ‬زيارة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬‮«‬وهو‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬طهران‭ ‬للتدخل‭ ‬لدى‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬كريستيان‭ ‬فاغنر‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الأربعاء‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬خلال‭ ‬إفادة‭ ‬صحافية‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬‮«‬صدمنا‭ ‬بهذا‭ ‬الخبر‭ (.‬‭..). ‬اتصل‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ (‬الألماني‭) ‬في‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬بمسؤولين‭ ‬إيرانيين‭ ‬للتحقق‭ ‬من‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬ثبتت‭ ‬صحة‭ ‬المعلومات،‭ ‬فسيكون‭ ‬الوضع‭ ‬خطيرًا‭ ‬جداً‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬،‭ ‬وأنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إجراء‭ ‬محاكمة‭ ‬عادلة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬الأوقات‮»‬‭.‬

وحكمت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬شارمهد،‭ ‬البالغ‭ ‬68‭ ‬عامًا‭ ‬بالإعدام‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬بتهمة‭ ‬الضلوع‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬شيراز‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إيران،‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬14‭ ‬شخصًا‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2008‭.‬‮ ‬

ووصفت‭ ‬ألمانيا‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬بـ‮»‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬،‭ ‬وطردت‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬دبلوماسيَين‭ ‬إيرانيين‭ ‬يعملان‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬برلين‭.‬

وردت‭ ‬إيران‭ ‬بطرد‭ ‬دبلوماسيَين‭ ‬ألمانيين‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬