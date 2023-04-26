اغتيال‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬اختيار‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬الأعلى‭ ‬

طهران تثبت حكم الإعدام ضد مواطن مزدوج الجنسية
طهران- الزمان
اغتيل عضو في مجلس الخبراء الإيراني المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى في ايران، في هجوم في شمال إيران نفذه مسلح تم اعتقاله، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الأربعاء.
وكان آية الله عباس علي سليماني واحدًا من 88 عضوًا في مجلس الخبراء المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، أعلى سلطة في البلاد.
وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول إن آية الله سليماني «اغتيل صباح (الأربعاء) في هجوم مسلح» في بلدة بابلسر الواقعة على بحر قزوين على بعد 230 كيلومترا شمال طهران. واضافت الوكالة ان «المهاجم اعتقل من قبل القوات الامنية». وشغل آية الله سليماني منصب ممثل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وإمام صلاة الجمعة في كاشان وهي مدينة في وسط البلاد بين طهران وأصفهان، وفي زاهدان، عاصمة سيستان بلوشستان وهي منطقة في الجنوب الشرقي تضم مسلمين سنة.وإيران دولة ذات أغلبية شيعية. وفيها اكثر من عشرين مليون سنيومجلس الخبراء الذي كان عضوًا فيه هو هيئة مؤلفة من 88 دينيًا يتم انتخابهم لمدة ثماني سنوات بالاقتراع العام المباشر من مجموعة من المرشحين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور. وهو مسؤول عن تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله، ويحق له دستوريًا عزله وتعيين شخص جديد إذا رأى ذلك ضروريًا. وفي نيسان/أبريل 2022، أدى هجوم نفذه جهاديون مشتبه بهم في مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق) إلى مقتل اثنين من رجال الدين الشيعة.فيما ثبتت المحكمة العليا في طهران حكم الإعدام الصادر في حق المعارض الإيراني الألماني جمشید شارمهد بتهمة التورط في تفجير في العام 2008، بحسب ما أعلنت السلطة القضائية الأربعاء.
وقال المتحدث باسم القضاء مسعود سيتايشي خلال مؤتمر صحافي في طهران «ثبتت المحكمة العليا الحكم الصادر في حق جمشید شارمهد، وبعد إخطار المحكمة سيتم اتخاذ إجراءات الإعدام».
واعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن هذه الخطوة «غير مقبولة… ندعو إيران الى العودة فورا عن هذا القرار الاعتباطي».
وشددت على أن شارمهد «لم يحصل على الإطلاق على بداية محاكمة عادلة»، مؤكدة التزام بلادها العمل «في برلين وفي طهران» على تنفيذ هذا الحكم.
وأعلنت أن سفير بلادها سيقطع زيارة يقوم بها الى الخارج «وهو في طور العودة الى طهران للتدخل لدى السلطات الإيرانية».
وكان المتحدث باسم الخارجية كريستيان فاغنر قال في وقت سابق الأربعاء رداً على سؤال خلال إفادة صحافية في برلين «صدمنا بهذا الخبر (...). اتصل القائم بالأعمال (الألماني) في طهران على الفور بمسؤولين إيرانيين للتحقق من» هذه المعلومات.
وقال «إذا ثبتت صحة المعلومات، فسيكون الوضع خطيرًا جداً»، مضيفًا أن عقوبة الإعدام ستكون «غير مقبولة على الإطلاق»، وأنه «لم يتم إجراء محاكمة عادلة في أي وقت من الأوقات».
وحكمت محكمة في طهران على شارمهد، البالغ 68 عامًا بالإعدام في 21 شباط/فبراير بتهمة الضلوع في هجوم على مسجد في شيراز في جنوب إيران، أودى بحياة 14 شخصًا في نيسان/أبريل 2008.
ووصفت ألمانيا الحكم في حينه بـ»غير المقبول على الإطلاق»، وطردت في 22 شباط/فبراير دبلوماسيَين إيرانيين يعملان في السفارة الإيرانية في برلين.
وردت إيران بطرد دبلوماسيَين ألمانيين من طهران في الأول من آذار/مارس.