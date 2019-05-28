اعلان‭ ‬الاضراب‭ ‬العام‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬يشهد‭ ‬السودان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إضرابا‭ ‬عاما‭ ‬يستمر‭ ‬يومين،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬قادة‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الحاكم‭ ‬لنقل‭ ‬السلطة‭ ‬الى‭ ‬المدنيين‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬آلاف‭ ‬المواطنين‭. ‬وعلق‭ ‬مئات‭ ‬الركاب‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬الخرطوم‭ ‬الدولي‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الحافلات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬إثر‭ ‬انضمام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬الى‭ ‬الإضراب‭. ‬كما‭ ‬توقف‭ ‬موظفون‭ ‬في‭ ‬مكاتب‭ ‬حكومية‭ ‬وفي‭ ‬شركات‭ ‬خاصة‭ ‬عن‭ ‬العمل‭. ‬وتعثرت‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬تحالف‭ ‬«إعلان‭ ‬قوى‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير»‭ ‬الذي‭ ‬يمثّل‭ ‬المحتجّين‭ ‬وضبّاط‭ ‬الجيش‭ ‬الذين‭ ‬تولوا‭ ‬السلطة‭ ‬عقب‭ ‬الإطاحة‭ ‬بعمر‭ ‬البشير‭ ‬في‭ ‬نيسان/أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬اختلافهما‭ ‬حول‭ ‬توزيع‭ ‬المناصب‭ ‬بين‭ ‬العسكريين‭ ‬والمدنيين،‭ ‬وحول‭ ‬من‭ ‬يرأس‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬الذي‭ ‬سيتولى‭ ‬حكم‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬التي‭ ‬حددت‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات‭. ‬وكان‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعين‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬حكومة‭ ‬مدنية‭ ‬انتقالية،‭ ‬ستعدّ‭ ‬بدورها‭ ‬البلاد‭ ‬لأول‭ ‬انتخابات‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬البشير‭. ‬وفي‭ ‬محاولة‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الحاكم،‭ ‬دعا‭ ‬«إعلان‭ ‬قوى‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير»‭ ‬لإضراب‭ ‬عام‭ ‬يستمر‭ ‬يومين‭ ‬ويبدأ‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وفي‭ ‬مطار‭ ‬الخرطوم‭ ‬هتف‭ ‬عشرات‭ ‬الموظفين‭ ‬«حكم‭ ‬مدني‭ ‬حكم‭ ‬مدني»،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المكان‭.‬

وحمل‭ ‬موظفون‭ ‬آخرون‭ ‬لافتات‭ ‬أو‭ ‬وضعوا‭ ‬شارات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬«أنا‭ ‬مضرب»‭. ‬وعلّقت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬السودانية‭ ‬«بدر»‭ ‬و»تاركو»‭ ‬و»نوفا»‭ ‬رحلاتها‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬الرحلات‭ ‬الدولية‭ ‬ظلت‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الوصول‭ ‬والمغادرة‭. ‬وألغت‭ ‬مصر‭ ‬للطيران‭ ‬رحلاتها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬الخرطوم‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬شركة‭ ‬«فلاي‭ ‬دبي»‭ ‬إنها‭ ‬«تراقب»‭ ‬الموقف‭.‬

كما‭ ‬عَلِق‭ ‬ركاب‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الخرطوم‭ ‬الرئيسية‭ ‬للركاب‭ ‬بسبب‭ ‬مشاركة‭ ‬مئات‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الإضراب‭. ‬وحمل‭ ‬بعض‭ ‬الموظفين‭ ‬لافتات‭ ‬تقول‭ ‬«لا‭ ‬حافلات‭ ‬اليوم‭ ‬وغدا‭. ‬نحن‭ ‬مضربون»‭.‬

وقالت‭ ‬المسافرة‭ ‬فطيمة‭ ‬عمر‭ ‬وهي‭ ‬تنتظر‭ ‬مع‭ ‬أطفالها‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬الحافلات‭ ‬«يجب‭ ‬أن‭ ‬أسافر‭ ‬لمدينة‭ ‬الجضارف‭ ‬لأقضي‭ ‬العيد‭ ‬مع‭ ‬أسرتي،‭ ‬لكنني‭ ‬لست‭ ‬غاضبة‭ ‬لأنني‭ ‬أتفهم‭ ‬سبب‭ ‬الإضراب»‭. ‬في‭ ‬بورتسودان،‭ ‬المرفأ‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الحيوي،‭ ‬انضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬للإضراب‭. ‬وقال‭ ‬الموظف‭ ‬على‭ ‬رصيف‭ ‬المرفأ‭ ‬عثمان‭ ‬طاهر‭ ‬«نريد‭ ‬حكما‭ ‬مدنيا‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬بورتسودان»‭.‬

‭- ‬‮«‬استجابة‭ ‬عالية‭ ‬جدا‮»‬‭ -‬

وقال‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬صديق‭ ‬فاروق‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬«وصلتنا‭ ‬استجابة‭ ‬عالية‭ ‬جداً‭ ‬لدعوتنا،‭ ‬وهي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬توقعاتنا‭. ‬هناك‭ ‬قطاعات‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬نتوقّع‭ ‬مشاركتها‭ ‬وصلتنا‭ ‬منها‭ ‬استجابات»‭. ‬وأضاف‭ ‬«الإضراب‭ ‬لمدة‭ ‬يومين‭ ‬يريد‭ ‬إرسال‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬للعالم‭ ‬بأنّ‭ ‬الشعب‭ ‬السوداني‭ ‬يريد‭ ‬تغييراً‭ ‬حقيقياً‭ ‬ولن‭ ‬يقبل‭ ‬بأن‭ ‬تظلّ‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬العسكريين»‭.‬

وقال‭ ‬القيادي‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬وجدي‭ ‬صالح‭ ‬لصحافيين‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬إنّه‭ ‬«لم‭ ‬يتم‭ ‬تحقيق‭ ‬اختراق‭ ‬بعد»‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬والمجلس‭ ‬العسكري،‭ ‬لكنّه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬التحالف‭ ‬مستعد‭ ‬للتفاوض‭ ‬إذا‭ ‬وافق‭ ‬قادة‭ ‬الجيش‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬جولة‭ ‬مباحثات‭ ‬جديدة‭.‬

وقال‭ ‬«نأمل‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬وألا‭ ‬نضطر‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬إضراب‭ ‬لأجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى»‭.‬

وقال‭ ‬قادة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬إنّ‭ ‬أطباء‭ ‬ومحامين‭ ‬ومدعين‭ ‬في‭ ‬النيابة‭ ‬وموظفين‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والمياه‭ ‬والنقل‭ ‬العام‭ ‬وشبكة‭ ‬القطارات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والطيران‭ ‬المدني‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬الإضراب‭.‬

وأقدم‭ ‬العسكريون،‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬الشارع،‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬المتظاهرين‭ ‬اجتمعوا‭ ‬ضمن‭ ‬تحالف‭ ‬قوى‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير‭. ‬وحقّقت‭ ‬المفاوضات‭ ‬اتفاقاً‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬مجالس‭ ‬مختلطة‭ ‬لفترة‭ ‬انتقالية‭ ‬مدّتها‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬لكنّها‭ ‬اصطدمت‭ ‬بإصرار‭ ‬العسكر‭ ‬على‭ ‬ترؤس‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬ورفض‭ ‬التحالف‭ ‬ذلك‭. ‬وإزاء‭ ‬ذلك،‭ ‬قرّر‭ ‬قادة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬الإضراب‭ ‬العام‭.‬

وكشفت‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الإضراب‭ ‬تصدّعات‭ ‬داخل‭ ‬تحالف‭ ‬قوى‭ ‬الحرية‭ ‬والتغيير،‭ ‬إذ‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الأمّة‭ ‬القومي،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬التحالف،‭ ‬رفضه‭ ‬الإضراب‭.‬

وقال‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأحد‭ ‬إنّ‭ ‬«الإضراب‭ ‬العام‭ ‬سلاح‭ ‬علينا‭ ‬استخدامه‭ ‬باتّفاق‭ ‬الجميع،‭ ‬وعلينا‭ ‬تجنّب‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬ليس‭ ‬عليها‭ ‬اتفاق»‭.‬

وألقى‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الأمة‭ ‬الصادق‭ ‬المهدي‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬يعارض‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬لعقود،‭ ‬بثقله‭ ‬خلف‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬بعد‭ ‬اندلاعها‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬الماضي‭. ‬وكان‭ ‬المهدي‭ ‬يترأس‭ ‬حكومة‭ ‬منتخبة‭ ‬أطاح‭ ‬بها‭ ‬البشير‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1989‭ ‬بمساندة‭ ‬الإسلاميين‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬المؤتمر‭ ‬برئاسة‭ ‬عمر‭ ‬الدقير‭ ‬المنضوي‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬أنه‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬الإضراب‭ ‬للتنديد‭ ‬ب»تعنّت»‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭.‬

–‭ ‬الحكم‭ ‬المدني‭ ‬«الحل‭ ‬الوحيد»‭ ‬–

وقالت‭ ‬طبيبة‭ ‬الأسنان‭ ‬هزار‭ ‬مصطفى‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الخرطوم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حشد‭ ‬التأييد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬«الإضراب‭ ‬العام»‭ ‬و»العصيان‭ ‬المدني»،‭ ‬«نحن‭ ‬هنا‭ ‬لنقول‭ ‬إنّ‭ ‬الحكومة‭ ‬المدنية‭ ‬هي‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬للردّ‭ ‬على‭ ‬مطالب‭ ‬الشعب‭ ‬السوداني»‭.‬

وأضافت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬«نعتبر‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭. ‬لا‭ ‬نرى‭ ‬أنّه‭ ‬سيعطينا‭ ‬أيّ‭ ‬حقّ‭ ‬أو‭ ‬أنّه‭ ‬سيقودنا‭ ‬نحو‭ ‬دولة‭ ‬عادلة»‭.‬

وقال‭ ‬يوسف‭ ‬محمد،‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬فيصل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬«أنا‭ ‬مضرب‭ ‬لأننا‭ ‬نريد‭ ‬حكومة‭ ‬مدنية‭ ‬وتمثيلا‭ ‬مدنيا»‭.‬

وتابع‭ ‬الشاب‭ ‬البالغ‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬أنّ‭ ‬«الإضراب‭ ‬هو‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتحقق‭ ‬المطالب‭ ‬التي‭ ‬نريدها‭ ‬سندخل‭ ‬العصيان‭ ‬المدني‭ ‬الشامل‭… ‬جربنا‭ ‬الحكومة‭ ‬العسكرية‭ ‬ولم‭ ‬تنفع‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬السودان»‭.‬

ومنذ‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬نيسان/أبريل،‭ ‬يتظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬السودانيين‭ ‬قرب‭ ‬مقرّ‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الخرطوم‭. ‬وكانوا‭ ‬يطالبون‭ ‬بتنحي‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬الذي‭ ‬أطاح‭ ‬به‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬نيسان/أبريل‭ ‬وتولّى‭ ‬السلطة‭ ‬مكانه،‭ ‬فتحوّل‭ ‬المحتجون‭ ‬إلى‭ ‬المطالبة‭ ‬بتسليم‭ ‬السلطة‭ ‬إلى‭ ‬المدنيين‭.‬

والتحرّك‭ ‬الشعبي‭ ‬الاحتجاجي‭ ‬السلمي‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬لا‭ ‬سابق‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد‭.‬