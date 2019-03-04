اعلان‭ ‬الأزهر‭ ‬تصنيفه‭ ‬الاخوان‭ ‬جماعة‭ ‬إرهابية‭ ‬يشعل‭ ‬مواجهة‭ ‬جديدة‭ ‬

القاهرة‭ ‬‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اشعل‭ ‬بيان‭ ‬الازهر‭ ‬باعتبار‭ ‬الاخوان‭ ‬جماعة‭ ‬ارهابية‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬،وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬بمشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬البيان‭ ‬خفف‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬الانتقادات‭ ‬الموجهة‭ ‬للازهر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬وأعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬والتي‭ ‬اتهمت‭ ‬مشيخة‭ ‬الازهر‭ ‬بضم‭ ‬عناصر‭ ‬اخوانية‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬الامور‭ ‬داخل‭ ‬المشيخة‭. ‬كما‭ ‬أعاد‭ ‬هذا‭ ‬البيان‭ ‬الوئام‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬السيادية‭ ‬بعد‭ ‬التوتر‭ ‬بينهما‭ ‬لرفض‭ ‬الازهر‭ ‬تكفير‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ . ‬وفي‭ ‬اطار‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬الاخوان‭ ‬والازهر،‭ ‬بدأ‭ ‬مرصد‭ ‬الازهر‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬ادعاءات‭ ‬الاخوان‭ ‬بأن‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬سعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬البيان‭ ‬الى‭ ‬كسب‭ ‬ثقة‭ ‬الرئاسة‭ ‬لضمان‭ ‬استمراره‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬وعدم‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬صلاحياته‭ . ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬أنّ‭ ‬آراء‭ ‬الازهر‭ ‬لا‭ ‬تتبع‭ ‬أية‭ ‬جهة‭ ‬وانّ‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬تصدّى‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬لمحاولات‭ ‬المساس‭ ‬بالسنة‭ ‬او‭ ‬الالتفاف‭ ‬حول‭ ‬النصوص‭ ‬القرآنية‭ ‬حول‭ ‬الميراث‭. ‬واضاف‭ ‬المرصد‭ ‬أنّ‭ ‬الجماعة‭ ‬تسعى‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬مسح‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬لاتباعها‭ ‬خاصة‭ ‬الشباب‭ ‬مؤكداً‭ ‬انّ‭ ‬الولاء‭ ‬للوطن‭ ‬شعبه‭ ‬من‭ ‬شعب‭ ‬الايمان‭ . ‬وفى‭ ‬ظاهرة‭ ‬لافته‭ ‬للنظر‭ ‬أدان‭ ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬مختار‭ ‬جمعة‭ ‬حملة‭ ‬الجماعة‭ ‬على‭ ‬الازهر‭ ‬مؤكداً‭ ‬انّ‭ ‬تلك‭ ‬الحملة‭ ‬تظهر‭ ‬فقدان‭ ‬الجماعة‭ ‬لصوابها‭ ‬وانها‭ ‬تسير‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬داعش‭ ‬والجماعات‭ ‬المتطرفة‭ ‬الاخرى‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬دشّنت‭ ‬أحزاب‭ ‬سياسية‭ ‬غرفة‭ ‬عمليات‭ ‬مركزية‭ ‬في‭ ‬المحافظات‭ ‬المصرية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الشائعات‭ ‬التى‭ ‬تبنتها‭ ‬الجماعة‭ ‬والاعلام‭ ‬الداعم‭ ‬لها،‭ ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬المهندسة‭ ‬فايقة‭ ‬فهيم‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬انها‭ ‬اوشكت‭ ‬على‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬اعداد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يلزم‭ ‬الحكومة‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬وزارتي‭ ‬الاتصالات‭ ‬والداخلية‭ ‬بملاحقة‭ ‬مروّجى‭ ‬الشائعات‭ ‬والمواد‭ ‬المسيئة‭ ‬للدولة‭ ‬التي‭ ‬تطلقها‭ ‬الجماعة‭ ‬لنشر‭ ‬العنف‭ ‬والتطرف‭ ‬فى‭ ‬المجتمع‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مراقبة‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتفعيل‭ ‬قانون‭ ‬الجرائم‭ ‬الالكترونية‭ ‬الصادر‭ ‬مؤخراً‭ .‬