اعلان‭ ‬الأزهر‭ ‬تصنيفه‭ ‬الاخوان‭ ‬جماعة‭ ‬إرهابية‭ ‬يشعل‭ ‬مواجهة‭ ‬جديدة‭ ‬

القاهرة - مصطفى عمارة
اشعل بيان الازهر باعتبار الاخوان جماعة ارهابية المواجهة بين الطرفين ،وكشف مصدر بمشيخة الازهر أنّ هذا البيان خفف من حملة الانتقادات الموجهة للازهر من قبل وسائل الاعلام وأعضاء البرلمان والتي اتهمت مشيخة الازهر بضم عناصر اخوانية تسيطر على الامور داخل المشيخة. كما أعاد هذا البيان الوئام مع الجهات السيادية بعد التوتر بينهما لرفض الازهر تكفير تنظيم داعش . وفي اطار المواجهة بين الاخوان والازهر، بدأ مرصد الازهر في الرد على ادعاءات الاخوان بأن شيخ الازهر سعى من خلال هذا البيان الى كسب ثقة الرئاسة لضمان استمراره في منصبه وعدم الحد من صلاحياته . واكد المصدر أنّ آراء الازهر لا تتبع أية جهة وانّ شيخ الازهر تصدّى خلال الفترة الماضية لمحاولات المساس بالسنة او الالتفاف حول النصوص القرآنية حول الميراث. واضاف المرصد أنّ الجماعة تسعى دائما على مسح الهوية الوطنية لاتباعها خاصة الشباب مؤكداً انّ الولاء للوطن شعبه من شعب الايمان . وفى ظاهرة لافته للنظر أدان وزير الاوقاف مختار جمعة حملة الجماعة على الازهر مؤكداً انّ تلك الحملة تظهر فقدان الجماعة لصوابها وانها تسير على خطى داعش والجماعات المتطرفة الاخرى. فى السياق ذاته دشّنت أحزاب سياسية غرفة عمليات مركزية في المحافظات المصرية لمكافحة الشائعات التى تبنتها الجماعة والاعلام الداعم لها، فيما كشفت المهندسة فايقة فهيم عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة للزمان انها اوشكت على الانتهاء من اعداد مشروع قانون يلزم الحكومة ممثلة في وزارتي الاتصالات والداخلية بملاحقة مروّجى الشائعات والمواد المسيئة للدولة التي تطلقها الجماعة لنشر العنف والتطرف فى المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشددت على ضرورة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل قانون الجرائم الالكترونية الصادر مؤخراً .