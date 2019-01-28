اعفاء‭ ‬التجار‭ ‬العراقيين‭ ‬من‭ ‬الفيزا‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬وإقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬الحرة‭ ‬وانبوب‭ ‬النفط

بغداد‭ ‬ـ‭ ‬الزمان‭ ‬

ظهرت‭ ‬امس‭ ‬اولى‭ ‬نتائج‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والاردن‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬بغداد‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬الأردن‭ ‬سمة‭ ‬الدخول‭ ‬عن‭ ‬التجار‭ ‬العراقيين،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيعزز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬وسيساهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬ونقل‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬بغداد‭ ‬جعفر‭ ‬الحمداني‭ ‬قوله‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬وفدا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬أردنيا‭ ‬إن‭ ‬‭”‬تعافي‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العراقي‭ ‬يؤثر‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬اقتصاديات‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬لكونه‭ ‬مهما‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أدركته‭ ‬جميع‭ ‬اقتصاديات‭ ‬العالم‭”‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‭”‬طموح‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬بغداد‭ ‬من‭ ‬تواجد‭ ‬الوفد‭ ‬الأردني‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬انطلاقة‭ ‬حقيقية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي‭ ‬العربي‭ ‬والسوق‭ ‬الحرة‭ ‬العربية‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭”‬‭.‬

وأشار‭ ‬الحمداني‭ ‬إلى‭ ‬‭”‬أهمية‭ ‬مناقشة‭ ‬ملفات‭ ‬تعزز‭ ‬واقع‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ونقله‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭”‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬‭”‬يعمل‭ ‬الجانبان‭ ‬باتجاه‭ ‬تسهيل‭ ‬وحرية‭ ‬نقل‭ ‬البضائع‭ ‬والأموال‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬تسهيل‭ ‬مهمة‭ ‬رفع‭ ‬تأشيرة‭ ‬الدخول‭ ‬عن‭ ‬التجار‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭”‬‭. ‬فيما،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬العراقي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬للشؤون‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬الإثنين،‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬الوفد‭ ‬الأردني‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬بغداد‭ ‬حالياً،‭ ‬للعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الإرادة‭ ‬السياسية‭ ‬موجودة‭ ‬لدى‭ ‬الطرفين‭ ‬لحل‭ ‬أي‭ ‬معوقات‭ ‬قد‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وقال‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأردني‭ ‬رجائي‭ ‬المعشر‭ ‬‭:‬‭ ‬‭”‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬اجتماع‭ ‬مهم‭ ‬يتعلق‭ ‬بمعظم‭ ‬المجالات‭ ‬الصحية‭ ‬والتجارية‭ ‬والمالية‭ ‬والصناعية‭ ‬والزراعية‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬‭”‬قبل‭ ‬الاجتماع‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬اجتماعات‭ ‬ثنائية‭ ‬بين‭ ‬الوزارء‭ ‬العراقيين‭ ‬والأردنيين‭ ‬ووصلنا‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬للعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭”‬‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‭”‬كان‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬أيضاً‭ ‬موضوع‭ ‬بحث‭ ‬سواء‭ ‬المتعلق‭ ‬بالكهرباء‭ ‬أو‭ ‬النفط‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بهذا‭ ‬المجال،‭ ‬كما‭ ‬ستستمر‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬بغداد‭”‬‭.‬

وقال‭ ‬حسين‭:‬‭ ‬‭”‬كان‭ ‬اجتماعاً‭ ‬مهماً‭ ‬وأعتقد‭ ‬أننا‭ ‬سوف‭ ‬نصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬استراتيجية‭ ‬تخص‭ ‬البلدين‭”‬‭. ‬واوضح‭ ‬أن‭ ‬‭”‬الموازنة‭ ‬ستصبح‭ ‬قانوناً‭ ‬بعد‭ ‬المصادقة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬لتدخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭”‬‭. ‬وتابع‭ ‬حسين‭ ‬أن‭ ‬‭”‬ساحة‭ ‬التفاهمات‭ ‬المشتركة‭ ‬واسعة‭ ‬جداً‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬وجمهورية‭ ‬العراق،‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬معوقات‭ ‬معينة‭ ‬فهذا‭ ‬بخص‭ ‬الظروف‭ ‬الموضوعية‭ ‬لكن‭ ‬الإرادة‭ ‬السياسية‭ ‬موجودة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬لحل‭ ‬أي‭ ‬معوقات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجودها،‭ ‬فالقرار‭ ‬والإرادة‭ ‬السياسية‭ ‬موجودة‭ ‬لبناء‭ ‬علاقات‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الجارة‭ ‬الاردنية‭”‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‭”‬تم‭ ‬طرح‭ ‬موضوع‭ ‬المدينة‭ ‬الصناعية‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬وهناك‭ ‬حل‭ ‬لهذه‭ ‬المسألة‭”‬،‭ ‬مردفاً‭ ‬‭”‬العلاقة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬الأردن‭ ‬والعراق‭ ‬سوف‭ ‬يؤثر‭ ‬إيجابياً‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬العراق‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان،‭ ‬فالعلاقات‭ ‬الجيدة‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وأي‭ ‬دولة‭ ‬سوف‭ ‬تؤثر‭ ‬إيجابياً‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العام‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭”‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأردني‭:‬‭ ‬‭”‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمباحثات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬فإنه‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬شباط‭ ‬المقبل‭ ‬سيعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬بين‭ ‬رئيسا‭ ‬وزراء‭ ‬البلدين‭ ‬وسيعلن‭ ‬فيه‭ ‬الانجازات‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬وبناء‭ ‬العلاقة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجالات‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬مثل‭ ‬خط‭ ‬إنبوب‭ ‬نفط‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬العقبة،‭ ‬والربط‭ ‬الكهربائي‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والأردن‭”‬‭.‬

متابعاً‭ ‬أن‭ ‬‭”‬الإرادة‭ ‬السياسية‭ ‬توفرت‭ ‬عندما‭ ‬قام‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬بزيارة‭ ‬العراق‭ ‬الشقيق‭”‬،‭ ‬مبيناً‭ ‬‭”‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬لنسير‭ ‬تجاه‭ ‬العلاقة‭ ‬المتينة‭ ‬التي‭ ‬ستربط‭ ‬العراق‭ ‬والأردن‭ ‬دائماً‭”‬‭.‬

وأردف‭ ‬المعشر‭:‬‭ ‬‭”‬وقعنا‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬تجارة‭ ‬حرة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وتم‭ ‬تفعيلها‭ ‬ووضع‭ ‬الملاحظات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمنافسة‭ ‬السلع‭ ‬الأردنية‭ ‬المنتوجات‭ ‬العراقية‭ ‬والعكس‭ ‬ولذلك‭ ‬اتفقنا‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬سلع‭ ‬معينة‭ ‬قابلة‭ ‬للتبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لتساهم‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭”‬‭.‬

‭ ‬أما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأنبوب‭ ‬النفط‭ ‬قال‭ ‬المعشر‭ ‬إن‭ ‬‭”‬الأردن‭ ‬والعراق‭ ‬وقعا‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬تسمى‭ ‬اتفاقية‭ ‬إطارية‭ ‬لمد‭ ‬أنبوب‭ ‬النفط،‭ ‬فمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأردني‭ ‬أقر‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬وهي‭ ‬الآن‭ ‬معروضة‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ينجز‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭ ‬دراسة‭ ‬كاملة‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يجري‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬لبدء‭ ‬بتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬ومتفائلون‭ ‬بأن‭ ‬التنفيذ‭ ‬سيتم‭ ‬قريباً‭”‬‭.‬

ويجري‭ ‬وفد‭ ‬أردني‭ ‬رفيع‭ ‬يضم‭ ‬ستة‭ ‬وزراء‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭ ‬تستغرق‭ ‬عدة‭ ‬أيام،‭ ‬لبحث‭ ‬اطر‭ ‬التعاون‭ ‬المستقبلي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ووضع‭ ‬جداول‭ ‬زمنية‭ ‬لإدراج‭ ‬الاتفاقات‭ ‬المبرمة‭ ‬سابقاً‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬الفعلي‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬اقترح‭ ‬منتصف‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬إقامة‭ ‬‭”‬منطقة‭ ‬آمنة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭”‬‭ ‬وهي‭ ‬فكرة‭ ‬دعمتها‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬مستعدة‭ ‬لتطبيق‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭.‬

وتقول‭ ‬تركيا‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يستجيب‭ ‬للحاجة‭ ‬لإبعاد‭ ‬عن‭ ‬حدودها‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬‭”‬إرهابية‭”‬‭ ‬وتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

لكن‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬وهي‭ ‬حليفة‭ ‬واشنطن،‭ ‬ترفض‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬دعت‭ ‬روسيا‭ ‬إحدى‭ ‬الجهات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬2011،‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬بعد‭ ‬الانسحاب‭ ‬المقرر‭ ‬للقوات‭ ‬الأميركية‭.‬

في‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬الأحد‭ ‬اتفق‭ ‬ترامب‭ ‬وإردوغان‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬المباحثات‭ ‬الجارية‭ ‬بين‭ ‬جنرالات‭ ‬البلدين‭ ‬المعنيين‭ ‬بهذا‭ ‬المشروع‭.‬

وتعتبر‭ ‬تركيا‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬الفرع‭ ‬السوري‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يشن‭ ‬تمردا‭ ‬داميا‭ ‬ضد‭ ‬أنقرة‭ ‬منذ‭ ‬1984‭ ‬وتخشى‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬حدودها‭ ‬كيان‭ ‬كردي‭ ‬قد‭ ‬يعزز‭ ‬الطموحات‭ ‬الإنفصالية‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭.‬

ويؤكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬ومسؤولون‭ ‬أتراك‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التدخل‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬إستنادا‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬وقعته‭ ‬في‭ ‬1998‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬تعهدت‭ ‬بموجبه‭ ‬الأخيرة‭ ‬بمنع‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬من‭ ‬التحرك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬أراضيها‭.‬

والاتفاق‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬‭”‬بروتوكول‭ ‬أضنة‭”‬‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التركية‭ ‬لإنهاء‭ ‬أزمة‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬ودمشق‭ ‬كان‭ ‬سببها‭ ‬وجود‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬حينها‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬عبدالله‭ ‬أوجلان‭.‬

وترى‭ ‬تركيا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البروتوكول‭ ‬يمنحها‭ ‬حق‭ ‬التدخل‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬وحلفائه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يتحرك‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬ضدهم‭.‬