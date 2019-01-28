اعفاء‭ ‬التجار‭ ‬العراقيين‭ ‬من‭ ‬الفيزا‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬وإقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬الحرة‭ ‬وانبوب‭ ‬النفط

بغداد ـ الزمان
ظهرت امس اولى نتائج التعاون الاقتصادي بين العراق والاردن ، حيث أعلنت غرفة تجارة بغداد اليوم الاثنين، عن رفع الأردن سمة الدخول عن التجار العراقيين، معتبرة أن ذلك سيعزز العلاقات الثنائية وسيساهم في زيادة فرص الاستثمار بين البلدين. ونقل بيان عن رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني قوله خلال استقباله وفدا اقتصاديا أردنيا إن ”تعافي الاقتصاد العراقي يؤثر إيجابا على اقتصاديات المنطقة والعالم، لكونه مهما على كافة الأصعدة، وهذا ما أدركته جميع اقتصاديات العالم”.
وأضاف أن ”طموح غرفة تجارة بغداد من تواجد الوفد الأردني أن يكون انطلاقة حقيقية لتحقيق الاتحاد الجمركي العربي والسوق الحرة العربية والشراكة الاستراتيجية”.
وأشار الحمداني إلى ”أهمية مناقشة ملفات تعزز واقع التعاون الاقتصادي ونقله إلى مرحلة جديدة”، مشددا على ضرورة أن ”يعمل الجانبان باتجاه تسهيل وحرية نقل البضائع والأموال بين البلدين، وعلى رأسها تسهيل مهمة رفع تأشيرة الدخول عن التجار بين الجانبين”. فيما، أعلن وزير المالية العراقي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، فؤاد حسين، الإثنين، عن اتفاق مع الوفد الأردني الذي يزور بغداد حالياً، للعمل المشترك في العديد من المجالات، مضيفاً أن الإرادة السياسية موجودة لدى الطرفين لحل أي معوقات قد تظهر في المستقبل.
وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر : ”كان لدينا اجتماع مهم يتعلق بمعظم المجالات الصحية والتجارية والمالية والصناعية والزراعية”، مضيفاً أنه ”قبل الاجتماع كان هناك اجتماعات ثنائية بين الوزارء العراقيين والأردنيين ووصلنا إلى اتفاق للعمل المشترك في العديد من المجالات”. ولفت إلى أن ”كان مجال الطاقة أيضاً موضوع بحث سواء المتعلق بالكهرباء أو النفط والعمل المشترك بهذا المجال، كما ستستمر الاجتماعات الثنائية بين الطرفين سواء في عمان أو في بغداد”.
وقال حسين: ”كان اجتماعاً مهماً وأعتقد أننا سوف نصل لاتفاق حول قضايا استراتيجية تخص البلدين”. واوضح أن ”الموازنة ستصبح قانوناً بعد المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية لتدخل حيز التنفيذ”. وتابع حسين أن ”ساحة التفاهمات المشتركة واسعة جداً بين المملكة الأردنية وجمهورية العراق، وإذا كانت هناك معوقات معينة فهذا بخص الظروف الموضوعية لكن الإرادة السياسية موجودة بين الطرفين لحل أي معوقات في حال وجودها، فالقرار والإرادة السياسية موجودة لبناء علاقات استراتيجية مع الجارة الاردنية”. وأشار إلى أنه ”تم طرح موضوع المدينة الصناعية خلال الاجتماع وهناك حل لهذه المسألة”، مردفاً ”العلاقة الاستراتيجية بين الأردن والعراق سوف يؤثر إيجابياً على جميع مناطق العراق ومن ضمنها إقليم كوردستان، فالعلاقات الجيدة بين العراق وأي دولة سوف تؤثر إيجابياً على الوضع الاقتصادي العام ومن ضمنها الوضع الاقتصادي في الإقليم”.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الأردني: ”فيما يتعلق بالمباحثات التي تمت فإنه في الثاني من شهر شباط المقبل سيعقد اجتماع بين رئيسا وزراء البلدين وسيعلن فيه الانجازات الكبيرة في ترسيخ وبناء العلاقة الاقتصادية والسياسية بين البلدين بالإضافة إلى مجالات عديدة من الطاقة مثل خط إنبوب نفط من العراق إلى العقبة، والربط الكهربائي بين العراق والأردن”.
متابعاً أن ”الإرادة السياسية توفرت عندما قام جلالة الملك بزيارة العراق الشقيق”، مبيناً ”جاء هذا الاجتماع لنسير تجاه العلاقة المتينة التي ستربط العراق والأردن دائماً”.
وأردف المعشر: ”وقعنا على اتفاقية تجارة حرة بين البلدين وتم تفعيلها ووضع الملاحظات المتعلقة بمنافسة السلع الأردنية المنتوجات العراقية والعكس ولذلك اتفقنا على تحديد سلع معينة قابلة للتبادل التجاري بين البلدين لتساهم في حركة التبادل التجاري بشكل أفضل”.
أما فيما يتعلق بأنبوب النفط قال المعشر إن ”الأردن والعراق وقعا على اتفاقية تسمى اتفاقية إطارية لمد أنبوب النفط، فمجلس الوزراء الأردني أقر هذه الاتفاقية وهي الآن معروضة على مجلس الوزراء العراقي بعد أن ينجز الجانب العراقي دراسة كاملة لهذا المشروع ومن ثم يجري توقيع اتفاقية بين الجانبين لبدء بتنفيذ هذا المشروع، ومتفائلون بأن التنفيذ سيتم قريباً”.
ويجري وفد أردني رفيع يضم ستة وزراء زيارة رسمية إلى بغداد تستغرق عدة أيام، لبحث اطر التعاون المستقبلي بين البلدين ووضع جداول زمنية لإدراج الاتفاقات المبرمة سابقاً حيز التنفيذ الفعلي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح منتصف كانون الثاني/يناير إقامة ”منطقة آمنة على طول الحدود مع سوريا” وهي فكرة دعمتها السلطات التركية التي تقول إنها مستعدة لتطبيق مثل هذا المشروع.
وتقول تركيا إن ذلك يستجيب للحاجة لإبعاد عن حدودها وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها ”إرهابية” وتنظيم الدولة الإسلامية.
لكن وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على قسم كبير من الأراضي في شمال سوريا وهي حليفة واشنطن، ترفض هذا الاقتراح.
من جهتها دعت روسيا إحدى الجهات الرئيسية في النزاع السوري المستمر منذ 2011، إلى عودة النظام السوري إلى هذه المناطق بعد الانسحاب المقرر للقوات الأميركية.
في محادثة هاتفية الأحد اتفق ترامب وإردوغان على تسريع المباحثات الجارية بين جنرالات البلدين المعنيين بهذا المشروع.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا داميا ضد أنقرة منذ 1984 وتخشى من إقامة على طول حدودها كيان كردي قد يعزز الطموحات الإنفصالية على أراضيها.
ويؤكد الرئيس التركي ومسؤولون أتراك منذ أيام أن تركيا قادرة على التدخل على الأراضي السورية إستنادا إلى اتفاق وقعته في 1998 مع سوريا تعهدت بموجبه الأخيرة بمنع حزب العمال الكردستاني من التحرك في شمال أراضيها.
والاتفاق المعروف باسم ”بروتوكول أضنة” وقع في هذه المدينة التركية لإنهاء أزمة بين أنقرة ودمشق كان سببها وجود في سوريا في حينها زعيم حزب العمال عبدالله أوجلان.
وترى تركيا أن هذا البروتوكول يمنحها حق التدخل على الأراضي السورية ضد حزب العمال الكردستاني وحلفائه في حال لم يتحرك النظام السوري ضدهم.