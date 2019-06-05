اعتقال ياسر عرمان أحد قادة المتمردين والسعودية تعلن موقفها من التصعيد في السودان

الخرطوم,-(أ ف ب) الرياض -الزمان

– اعتقلت السلطات السودانية الأربعاء ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال بعد عودته إلى الخرطوم للمشاركة في المحادثات مع المجلس العسكري الحاكم، بحسب ما افاد متحدث باسم حركته، عقب حملة القمع التي يشنها المجلس.

واعتقل عرمان من المنزل الذي كان يقيم فيه في الخرطوم على يد مسلحين وصلوا في شاحنات بيك-اب وأحاطوا بالمنزل، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الحركة.

وقال المتحدث مبارك اردول “لقد أخذوه دون أن يوضحوا إلى أين يقتادونه، وقالوا انهم من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني.

واتهم المتحدث المسلحين ب”ضرب” عرمان ومساعده وتحطيم كاميرات المراقبة المثبتة على منزله.

وكان عرمان عاد إلى الخرطوم في 26 أيار/مايو للمشاركة في المحادثات بعد الاطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان/ابريل عقب أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه.

وكان الجناح المسلح الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال قاتل قوات البشير في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في 2011.

ودان سفير بريطانيا في الخرطوم عرفان صديقي اعتقال عرمان، وكتب على تويتر “هذا أمر مثير للسخط. نحتاج إلى بناء الثقة الآن، وليس المزيد من التصعيد”.

موقف الرياض :

أعلنت السعودية أنها تتابع “ببالغ القلق” الوضع في السودان مؤكدة أهمية “استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة” كما جاء في بيان رسمي نشر الاربعاء، وذلك بعد الاحداث الدامية التي وقعت في الأيام الماضية في الخرطوم.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية “تؤكد المملكة على أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق”.

وأعربت المملكة عن “صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وللشعب السوداني بأسره وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل”.

كما عبرت عن أملها في أن “يتم تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى كافة الأطراف السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسبات السودان ومقدراته ويضمن وحدته”.

وأضاف البيان “كما تؤكد المملكة على ثبات موقفها الداعم للسودان وشعبه العزيز وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره وبما يعود عليه بالخير وتتمنى أن يتجاوز سريعاً الظروف والصعاب التي يمر بها”.

وكانت المملكة شاركت الامارات في تقديم مساعدة طارئة بقيمة 3 مليار دولار للسودان بينها 500 مليون دولار اودعت في بنك السودان المركزي.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أوّل ركن عبد الفتاح البرهان زار القاهرة والرياض وابوظبي قبل أيام على حصول فض الاعتصام في الخرطوم.