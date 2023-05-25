اعتقال شخص بعدما صدمت سيارة بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني 

لندن,-(أ ف ب) – اعتقل عناصر مسلحون من الشرطة رجلا بعدما صدمت سيارة بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني بوسط لندن الخميس، حسبما أعلنت شرطة سكتلنديارد.

وقالت الشرطة في بيان “قرابة الساعة 16,20 (15,20 ت غ) اصطدمت سيارة ببوابات داونينغ ستريت في وايت هول. اعتقل عناصر مسلحون رجلا في مكان الحادثة للاشتباه بأضرار جرمية وقيادة متهورة”.

ولم تُسجل أي إصابات وأضافت الشرطة أن التحقيقات مستمرة.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك موجودا في مقره، وفق تقارير وسائل إعلام بريطانية، وغادر عقب الحادثة.

وأظهر تسجيل مصور للحادثة سيارة بيضاء تسير بسرعة محدودة في وايت هول، حيث الكثير من مقار الوزارات.

وتوجهت السيارة على ما يبدو إلى ممر المشاة ثم توقفت بعدما صدمت البوابات المعدنية الكبيرة التي تحمي المدخل المؤدي إلى داونينغ ستريت.

ويظهر في تسجيل آخر طوق أمني فرضته الشرطة حول السيارة وهي من نوع كيا على ما يبدو، وكان صندوقها مفتوحا.

وبعد ساعتين على الحادثة أعلنت شرطة لندن في تحديث للمستجدات إبقاء طوق أمني في الموقع أمام داونينغ ستريت وضمنه السيارة.

وأضافت أن “الحادثة يتولاها ضباط محليون في وستمنستر ولا يتم التعامل معها على أساس أنها مرتبطة بالإرهاب”.

وقال سايمون باري (44 عاما): “سمعت دويا ونظرت لأرى أعدادا كبيرة من الشرطة يحملون مسدسات صاعقة وهم يصيحون بوجه الرجل”.

وتابع “كانت هناك كلاب مدربة وفريق متفجرات”.

من ناحيته قال دين باركر (36 عاما) لوكالة فرانس برس إن السائق “لم يبد متوترا. بدا كأنه يعاني أمرا ما”.

وكان باركر يشارك في احتجاج في الجهة الأخرى من الشارع، وأضاف أن السيارة لم تكن مسرعة.

واضاف “لا يبدو الأمر كأنه حاول صدم البوابات … كانت الصدمة محدودة. تعاملت الشرطة مع المسألة باحتراف وبسرعة”.

يبعد داونينغ ستريت مسافة قصيرا سيرا عن مقر مجلس العموم، وتشهد المنطقة انتشارا امنيا كثيفا مع حواجز على ممرات المشاة وأمام مبان حكومية بعد حوادث سابقة.

في 2017 صدم رجل بسيارته مشاة على رصيف قرب البرلمان موديا بأربعة أشخاص.

ثم صدم السيارة بالسياج المحيط بالبرلمان وركض إلى حرم البرلمان حيث قتل عنصر من الشرطة طعنا. ثم قُتل برصاص شرطي مسلح.

أقيمت بوابات كبيرة عند المدخل المؤدي إلى داونينغ ستريت في 1989 عقب هجمات للجيش الجمهوري الإيرلندي في لندن، وأطلقت المجموعة ثلاث عبوات يدوية الصنع على مقر رئيس الوزراء في 1991.

والبوابات هي خط الحماية الأول مع انتشار عناصر شرطة مسلحين عند المدخل.

وتخضع السيارات الرسمية التي تدخل الشارع عادة لإجراءات تفتيش قبل أن يتم إنزال الأعمدة المقواة للسماح لها بالمرور.