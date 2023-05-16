اعتقال ستة مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية في أذربيجان

باكو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬أذربيجان‭ ‬اعتقلت‭ ‬تسعة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬مواطنيها‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬ارتباطهم‭ ‬بالاستخبارات‭ ‬الإيرانية‭ ‬وبالتخطيط‭ ‬لانقلاب‭ ‬وعمليات‭ ‬اغتيال‭.‬‮ ‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬منسوب‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬باكو‭ ‬وطهران‭ ‬بعد‭ ‬لجوء‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬إلى‭ ‬طرد‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬للبلد‭ ‬الآخر‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وجهاز‭ ‬الأمن‭ ‬ومكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬أشخاص‭ ‬‮«‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬لصالح‭ ‬أجهزة‭ ‬استخبارات‭ ‬إيرانية‮»‬‭. ‬وأورد‭ ‬البيان‭ ‬تسعة‭ ‬أسماء‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬عدة‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرين‭ ‬اعتقلوا‭ ‬أيضًا‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬المجموعة‭ ‬كانت‭ ‬تخطط‭ ‬‮«‬لقلب‭ ‬نظام‭ ‬الحكم‭ ‬بالقوة‭ ‬واغتيال‭ ‬شخصيات‭ ‬بارزة‭ ‬ومسؤولين‭ ‬كبارًا‮»‬‭.‬‮ ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬اعتقال‭ ‬ستة‭ ‬مواطنين‭ ‬أذربيجانيين‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬واتهامهم‭ ‬بأنهم‭ ‬‮«‬جُندوا‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬المخابرات‭ ‬الإيرانية‭ ‬لزعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬‮ ‬

أذربيجان‭ ‬حليف‭ ‬وثيق‭ ‬لتركيا،‭ ‬الغريم‭ ‬التاريخي‭ ‬لإيران‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬تخشى‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ – ‬المورد‭ ‬الرئيسي‭ ‬للأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬أذربيجان‭ – ‬قد‭ ‬تستخدم‭ ‬الأراضي‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬لشن‭ ‬هجوم‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭.‬‮ ‬

توترت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الجارتين‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬عندما‭ ‬اقتحم‭ ‬مسلح‭ ‬سفارة‭ ‬باكو‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬وقتل‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬وجرح‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬حراس‭ ‬السفارة‭.‬

وألقت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفته‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭.‬‮ ‬

في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬طردت‭ ‬إيران‭ ‬أربعة‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬أذربيجانيين‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬خارجيتها‭ ‬إن‭ ‬الخطوة‭ ‬جاءت‭ ‬‮«‬ردا‮»‬‭ ‬على‭ ‬طرد‭ ‬باكو‭ ‬موظفين‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭.‬