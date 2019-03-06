اعتقال‭ ‬400‭ ‬مقاتل‭ ‬لداعش‭ ‬حاولوا‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير‭ ‬

خروج المزيد من المحاصرين من الباغوز وأغلبهم جرحى على نقالات
الباغوز (سوريا) – (أ ف ب)
بيروت – الزمان
أجلت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، الأربعاء دفعة جديدة من المحاصرين في آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، بينما تواصل استعدادها لاستئناف هجومها تمهيداً للقضاء على داعش فيما ألقت قوات سوريا الديموقراطية القبض على 400 مقاتل من تنظيم داعش بعدما أحبطت محاولة فرارهم من جيبهم المحاصر في بلدة الباغوز في شرق سوريا، وفق ما أفاد مصدر قيادي في صفوفها وكالة فرانس برس الأربعاء. وقال المصدر «حاول 400 مقاتل من داعش مساء الثلاثاء، التسلل والفرار من الباغوز عبر أحد المحاور، بعدما كانت شبكة تحاول إخراجهم ونقلهم إلى مناطق بعيدة»، من دون أن يحدد هوية عناصر الشبكة والمنطقة التي كانت تنوي نقلهم إليها.
وأوضح أن بين من تمّ توقيفهم «سوريين وأجانب من جنسيات مختلفة، كانوا يحاولون الهرب سيراً على الأقدام وتم توقيفهم بناء على معلومات استخباراتية» من دون ذكر أي تفاصيل إضافية. وأبطأت هذه الفصائل الكردية والعربية وتيرة هجومها داخل بلدة الباغوز منذ ليل الأحد إفساحاً في المجال للمدنيين المحاصرين بالخروج، متهمة التنظيم المتطرف باستخدامهم كدروع بشرية. وفي الأيام الأخيرة، خرج آلاف الأشخاص بينهم الكثير من النساء والأطفال فضلاً عن رجال يُشتبه بأنهم جهاديون وبينهم عدد كبير من الجرحى، من البقعة الأخيرة الخاضعة لسيطرة التنظيم. وتتخطى الأعداد التي تواصل الخروج يومياً توقعات قوات سوريا الديموقراطية. وفي نقطة فرز قرب الباغوز، شاهدت صحافية في وكالة فرانس برس الأربعاء المئات من الأشخاص، بينهم عشرات الرجال الذين نزلوا من الحافلات ومشوا في صف منتظم الواحد تلو الآخر وسط أرض قاحلة، تمهيداً لتفتيشهم وجمع معلومات شخصية عنهم.
ويأتي خروج هذه الدفعة غداة اعلان قوات سوريا الديموقراطية اجلاء 3500 شخص من الباغوز، بينهم 500 مقاتل من التنظيم سلّموا أنفسهم لقواتها.
وأحبطت هذه القوات ليلاً محاولة فرار عدد كبير من مقاتلي التنظيم من الباغوز. وقال مصدر قيادي في قوات سوريا الديموقراطية لفرانس برس الأربعاء «حاول 400 مقاتل من داعش مساء الثلاثاء التسلل والفرار من الباغوز من أحد المحاور بعدما كانت شبكة تحاول إخراجهم ونقلهم إلى مناطق بعيدة» من دون أن يحدد هوية عناصر الشبكة والمنطقة التي كانت تنوي نقلهم إليها. وأوضح أن بين من تمّ توقيفهم «سوريين وأجانب من جنسيات مختلفة، كانوا يحاولون الهرب سيراً على الأقدام وتم توقيفهم بناء على معلومات استخباراتية» من دون ذكر أي تفاصيل إضافية. وتحاصر قوات سوريا الديموقراطية من تبقى من مقاتلي التنظيم وأفراد من عائلاتهم منذ أسابيع في بقعة محدودة داخل بلدة الباغوز الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات في شرق سوريا. وتطوق هذه القوات البلدة من جهتي الشمال والغرب، فيما تتواجد قوات النظام السوري جنوباً على الضفة الغربية للفرات، والقوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي شرقاً على الجهة المقابلة من الحدود. ويتكرر منذ أسبوعين خروج دفعات متلاحقة من جيب الباغوز، الذي لا تتجاوز مساحته نصف كيلومتر مربع.
وقال المصدر القيادي في قوات سوريا الديموقراطية لفرانس برس الأربعاء «في كل مرة نتوقع أن تكون الدفعة التي ستخرج هي الأخيرة، يعود ويخرج آخرون» بعدها.
وأعلن أن قواته حررت الثلاثاء عشرة من مقاتليها، كانوا أسرى لدى التنظيم.
ومن على سطح مبنى في الباغوز، حيث تمركز مقاتلون من قوات سوريا الديموقراطية، شاهدت صحافية في وكالة فرانس برس الأربعاء سحب دخان لا تزال تتصاعد من الجيب الأخير، وإن كانت أقل من اليومين السابقين.
وأفادت عن تحليق كثيف لطيران التحالف الدولي منذ الثلاثاء، من دون سماع دوي أي غارة.
وتفصل بين المخيم ونقاط قوات سوريا الديموقراطية في أحد المحاور، أراض زراعية وعشرات هياكل السيارات المحترقة. وعبر عدسة الكاميرا، يمكن رصد دراجات نارية تتحرك داخل المخيم ورجال يركضون ذهاباً وإياباً.
وقال العديد ممن خرجوا من الباغوز الثلاثاء، لوكالة الصحافة الفرنسية وبينهم أجانب من فرنسا وبلجيكا وفنلندا، إن آلافاً ما زالوا محاصرين في الباغوز.
عند نقطة الفرز وسط سهل قاحل قرب الباغوز، شاهد فريق فرانس برس آلاف النساء المنقبات يقفن الثلاثاء في طوابير بانتظار تفتيشهنّ.
وبعد ذلك، يجلسن على بطانيات على الأرض وهنّ يحملن أطفالهنّ الذين يرتفع صوت بكائهم أحياناً، بعد حصولهنّ على ماء وخبز فضلاً عن حليب وحفاضات للأطفال.
ويصل الرجال على عكازات أو محمولين على أسرّة متنقلة. بعضهم يلفّ ضمادات حول رؤوسهم أو أقدامهم نتيجة إصابات تعرضوا لها.
وقالت امرأة بلجيكية تبلغ 24 عاماً، نشأت في فرنسا وتقدم نفسها باسم صافية، «لا يزال هناك الكثير من الأشخاص» في الباغوز، بينهم زوجها وهو فرنسي الجنسية.
وأضافت «نريد فقط أن نرتاح ونفكر جيداً. لقد خرجنا الآن من صدمة «