اعتقال‭ ‬400‭ ‬مقاتل‭ ‬لداعش‭ ‬حاولوا‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير‭ ‬

خروج‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المحاصرين‭ ‬من‭ ‬الباغوز‭ ‬وأغلبهم‭ ‬جرحى‭ ‬على‭ ‬نقالات

الباغوز‭ (‬سوريا‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

‭ ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

أجلت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن،‭ ‬الأربعاء‭ ‬دفعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬بينما‭ ‬تواصل‭ ‬استعدادها‭ ‬لاستئناف‭ ‬هجومها‭ ‬تمهيداً‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬داعش‭ ‬فيما‭ ‬ألقت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬400‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬بعدما‭ ‬أحبطت‭ ‬محاولة‭ ‬فرارهم‭ ‬من‭ ‬جيبهم‭ ‬المحاصر‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬صفوفها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأربعاء‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬«حاول‭ ‬400‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬التسلل‭ ‬والفرار‭ ‬من‭ ‬الباغوز‭ ‬عبر‭ ‬أحد‭ ‬المحاور،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬شبكة‭ ‬تحاول‭ ‬إخراجهم‭ ‬ونقلهم‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬بعيدة»،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬هوية‭ ‬عناصر‭ ‬الشبكة‭ ‬والمنطقة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تنوي‭ ‬نقلهم‭ ‬إليها‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬تمّ‭ ‬توقيفهم‭ ‬«سوريين‭ ‬وأجانب‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة،‭ ‬كانوا‭ ‬يحاولون‭ ‬الهرب‭ ‬سيراً‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬وتم‭ ‬توقيفهم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية»‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذكر‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭. ‬وأبطأت‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل‭ ‬الكردية‭ ‬والعربية‭ ‬وتيرة‭ ‬هجومها‭ ‬داخل‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬منذ‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬إفساحاً‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬للمدنيين‭ ‬المحاصرين‭ ‬بالخروج،‭ ‬متهمة‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬باستخدامهم‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭. ‬وفي‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬خرج‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬رجال‭ ‬يُشتبه‭ ‬بأنهم‭ ‬جهاديون‭ ‬وبينهم‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجرحى،‭ ‬من‭ ‬البقعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬التنظيم‭. ‬وتتخطى‭ ‬الأعداد‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬الخروج‭ ‬يومياً‭ ‬توقعات‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭. ‬وفي‭ ‬نقطة‭ ‬فرز‭ ‬قرب‭ ‬الباغوز،‭ ‬شاهدت‭ ‬صحافية‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأربعاء‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬عشرات‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬نزلوا‭ ‬من‭ ‬الحافلات‭ ‬ومشوا‭ ‬في‭ ‬صف‭ ‬منتظم‭ ‬الواحد‭ ‬تلو‭ ‬الآخر‭ ‬وسط‭ ‬أرض‭ ‬قاحلة،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لتفتيشهم‭ ‬وجمع‭ ‬معلومات‭ ‬شخصية‭ ‬عنهم‭.‬

ويأتي‭ ‬خروج‭ ‬هذه‭ ‬الدفعة‭ ‬غداة‭ ‬اعلان‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬اجلاء‭ ‬3500‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬الباغوز،‭ ‬بينهم‭ ‬500‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬سلّموا‭ ‬أنفسهم‭ ‬لقواتها‭.‬

وأحبطت‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬ليلاً‭ ‬محاولة‭ ‬فرار‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬الباغوز‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الأربعاء‭ ‬«حاول‭ ‬400‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬التسلل‭ ‬والفرار‭ ‬من‭ ‬الباغوز‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المحاور‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬شبكة‭ ‬تحاول‭ ‬إخراجهم‭ ‬ونقلهم‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬بعيدة»‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدد‭ ‬هوية‭ ‬عناصر‭ ‬الشبكة‭ ‬والمنطقة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تنوي‭ ‬نقلهم‭ ‬إليها‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬تمّ‭ ‬توقيفهم‭ ‬«سوريين‭ ‬وأجانب‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة،‭ ‬كانوا‭ ‬يحاولون‭ ‬الهرب‭ ‬سيراً‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬وتم‭ ‬توقيفهم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية»‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذكر‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭. ‬وتحاصر‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬من‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬وأفراد‭ ‬من‭ ‬عائلاتهم‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬في‭ ‬بقعة‭ ‬محدودة‭ ‬داخل‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الضفاف‭ ‬الشرقية‭ ‬لنهر‭ ‬الفرات‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭. ‬وتطوق‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬البلدة‭ ‬من‭ ‬جهتي‭ ‬الشمال‭ ‬والغرب،‭ ‬فيما‭ ‬تتواجد‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬جنوباً‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬للفرات،‭ ‬والقوات‭ ‬العراقية‭ ‬وفصائل‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬شرقاً‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬المقابلة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭. ‬ويتكرر‭ ‬منذ‭ ‬أسبوعين‭ ‬خروج‭ ‬دفعات‭ ‬متلاحقة‭ ‬من‭ ‬جيب‭ ‬الباغوز،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬مساحته‭ ‬نصف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الأربعاء‭ ‬«في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الدفعة‭ ‬التي‭ ‬ستخرج‭ ‬هي‭ ‬الأخيرة،‭ ‬يعود‭ ‬ويخرج‭ ‬آخرون»‭ ‬بعدها‭.‬

وأعلن‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬حررت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬مقاتليها،‭ ‬كانوا‭ ‬أسرى‭ ‬لدى‭ ‬التنظيم‭.‬

ومن‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬الباغوز،‭ ‬حيث‭ ‬تمركز‭ ‬مقاتلون‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬شاهدت‭ ‬صحافية‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأربعاء‭ ‬سحب‭ ‬دخان‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتصاعد‭ ‬من‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬اليومين‭ ‬السابقين‭.‬

وأفادت‭ ‬عن‭ ‬تحليق‭ ‬كثيف‭ ‬لطيران‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬منذ‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬سماع‭ ‬دوي‭ ‬أي‭ ‬غارة‭.‬

وتفصل‭ ‬بين‭ ‬المخيم‭ ‬ونقاط‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المحاور،‭ ‬أراض‭ ‬زراعية‭ ‬وعشرات‭ ‬هياكل‭ ‬السيارات‭ ‬المحترقة‭. ‬وعبر‭ ‬عدسة‭ ‬الكاميرا،‭ ‬يمكن‭ ‬رصد‭ ‬دراجات‭ ‬نارية‭ ‬تتحرك‭ ‬داخل‭ ‬المخيم‭ ‬ورجال‭ ‬يركضون‭ ‬ذهاباً‭ ‬وإياباً‭.‬

وقال‭ ‬العديد‭ ‬ممن‭ ‬خرجوا‭ ‬من‭ ‬الباغوز‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬وبينهم‭ ‬أجانب‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وفنلندا،‭ ‬إن‭ ‬آلافاً‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬محاصرين‭ ‬في‭ ‬الباغوز‭.‬

عند‭ ‬نقطة‭ ‬الفرز‭ ‬وسط‭ ‬سهل‭ ‬قاحل‭ ‬قرب‭ ‬الباغوز،‭ ‬شاهد‭ ‬فريق‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬آلاف‭ ‬النساء‭ ‬المنقبات‭ ‬يقفن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬طوابير‭ ‬بانتظار‭ ‬تفتيشهنّ‭.‬

وبعد‭ ‬ذلك،‭ ‬يجلسن‭ ‬على‭ ‬بطانيات‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وهنّ‭ ‬يحملن‭ ‬أطفالهنّ‭ ‬الذين‭ ‬يرتفع‭ ‬صوت‭ ‬بكائهم‭ ‬أحياناً،‭ ‬بعد‭ ‬حصولهنّ‭ ‬على‭ ‬ماء‭ ‬وخبز‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬حليب‭ ‬وحفاضات‭ ‬للأطفال‭.‬

ويصل‭ ‬الرجال‭ ‬على‭ ‬عكازات‭ ‬أو‭ ‬محمولين‭ ‬على‭ ‬أسرّة‭ ‬متنقلة‭. ‬بعضهم‭ ‬يلفّ‭ ‬ضمادات‭ ‬حول‭ ‬رؤوسهم‭ ‬أو‭ ‬أقدامهم‭ ‬نتيجة‭ ‬إصابات‭ ‬تعرضوا‭ ‬لها‭.‬

وقالت‭ ‬امرأة‭ ‬بلجيكية‭ ‬تبلغ‭ ‬24‭ ‬عاماً،‭ ‬نشأت‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وتقدم‭ ‬نفسها‭ ‬باسم‭ ‬صافية،‭ ‬«لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص»‭ ‬في‭ ‬الباغوز،‭ ‬بينهم‭ ‬زوجها‭ ‬وهو‭ ‬فرنسي‭ ‬الجنسية‭.‬

وأضافت‭ ‬«نريد‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬نرتاح‭ ‬ونفكر‭ ‬جيداً‭. ‬لقد‭ ‬خرجنا‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬صدمة‭ ‬«