اعتقال‭ ‬قيادي‭ ‬لداعش‭ ‬داخل‭ ‬بغداد‭ ‬دبّر‭ ‬عملية‭ ‬أسر‭ ‬البيشمركة‭ ‬في‭ ‬الحويجة

سقوط‭ ‬مساعد‭ ‬أمني‭ ‬للبغدادي‭ ‬في‭ ‬كمين‭ ‬كردي‭ ‬بسوريا

بغداد‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬العراقي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬عن‭ ‬اعتقال‭ ‬قيادي‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬“داعش”‭ ‬داخل‭ ‬بغداد‭. ‬وقال‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اطلعت‭ ‬الزمان‭ ‬عليه،‭ ‬إن‭ ‬“جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬العراقي‭ ‬القى‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬قيادات‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬المدعو‭ ‬حمزة‭ ‬الكردي،‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬محاكم‭ ‬التحقيق‭ ‬وقيادة‭ ‬عمليات‭ ‬بغداد”‭. ‬واضاف‭ ‬الجهاز،‭ ‬أن‭ ‬“المعتقل‭ ‬أحد‭ ‬قيادات‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬المدعو‭ ‬جمال‭ ‬خليل‭ ‬طه‭ ‬زناد‭ ‬المشهداني‭ ‬والمكنّى‭ ‬بأبي‭ ‬حمزة‭ ‬الكردي”‭.‬

وأوضح‭ ‬الجهاز‭ ‬أن‭ ‬“الكردي‭ ‬كان‭ ‬يشغل‭ ‬مناصب‭ ‬رفيعة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬شمال‭ ‬بغداد،‭ ‬وولاية‭ ‬كركوك،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬لعبه‭ ‬دوراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الإجرامية،‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬العراق”‭.‬

وقال‭ ‬الجهاز،‭ ‬أن‭ ‬“أهم‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬هي‭ ‬قصف‭ ‬مدينة‭ ‬تازة‭ ‬بالقذائف‭ ‬والصواريخ‭ ‬الكيمياوية،‭ ‬وقيادته‭ ‬لمعركة‭ ‬الحويجة‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬أسر‭ ‬15‭ ‬عنصراً‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬البيشمركة،‭ ‬وكذلك‭ ‬عملية‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬البشير‭ ‬في‭ ‬كركوك،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬بالهجوم‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬تدمر‭ ‬الأثرية‭ ‬في‭ ‬سوريا”‭.‬

وكشف‭ ‬الجهاز،‭ ‬أن‭ ‬“العملية‭ ‬تمت‭ ‬بعد‭ ‬رصد‭ ‬الكردي‭ ‬الذي‭ ‬تنقل‭ ‬بين‭ ‬دولتين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬حتى‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭ ‬ليستقر‭ ‬فيها”،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬“الاعتقال‭ ‬تم‭ ‬بعملية‭ ‬خاطفة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬محكمة‭ ‬تحقيق‭ ‬إرهاب‭ ‬الكرخ،‭ ‬وقيادة‭ ‬عمليات‭ ‬بغداد‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تدوين‭ ‬اعترافاته‭ ‬قضائياً”‭.‬

وفي‭ ‬سوريا‭ ‬،أعلنت‭ ‬“قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية”‭ ‬ومعظمها‭ ‬كردية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أنها‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬أسامة‭ ‬عويد‭ ‬الصالح،‭ ‬“أخطر‭ ‬أمنيي”‭ ‬تنظيم‭ ‬“داعش”‭ ‬ومساعد‭ ‬زعيمه‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭. ‬ووصفت‭ ‬“قسد”‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الرسمي‭ ‬الصالح‭ ‬بأنه‭ ‬أحد‭ ‬أخطر‭ ‬إرهابيي‭ ‬“داعش”‭ ‬والمسؤول‭ ‬الأمني‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناطق،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الرقة‭ ‬ودير‭ ‬الزور،‭ ‬مؤكدة‭ ‬تورط‭ ‬المعتقل‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنفيذ‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عملية‭ ‬إرهابية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭.‬

وأشارت‭ ‬“قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية”‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عناصرها‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬احتجاز‭ ‬المتطرف‭ ‬بعد‭ ‬“متابعة‭ ‬ورصد‭ ‬دقيق”‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬التابع‭ ‬لها،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬مكان‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬الطعانة،‭ ‬في‭ ‬الـ22‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ونفذت‭ ‬عملية‭ ‬خاصة‭ ‬لإلقاء‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬كمين‭ ‬محكم‭.‬