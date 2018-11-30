اعتقال‭ ‬قيادي‭ ‬لداعش‭ ‬داخل‭ ‬بغداد‭ ‬دبّر‭ ‬عملية‭ ‬أسر‭ ‬البيشمركة‭ ‬في‭ ‬الحويجة

سقوط مساعد أمني للبغدادي في كمين كردي بسوريا
بغداد - الزمان
اعلن جهاز المخابرات العراقي، الجمعة، عن اعتقال قيادي بارز في تنظيم “داعش” داخل بغداد. وقال الجهاز في بيان اطلعت الزمان عليه، إن “جهاز المخابرات الوطني العراقي القى القبض على أحد قيادات تنظيم داعش، المدعو حمزة الكردي، في بغداد، وذلك بالتعاون مع إحدى محاكم التحقيق وقيادة عمليات بغداد”. واضاف الجهاز، أن “المعتقل أحد قيادات تنظيم داعش، المدعو جمال خليل طه زناد المشهداني والمكنّى بأبي حمزة الكردي”.
وأوضح الجهاز أن “الكردي كان يشغل مناصب رفيعة في ولاية شمال بغداد، وولاية كركوك، إضافة إلى لعبه دوراً رئيسياً في تنفيذ العديد من العمليات الإجرامية، التي طالت العديد من المواطنين في العراق”.
وقال الجهاز، أن “أهم تلك العمليات هي قصف مدينة تازة بالقذائف والصواريخ الكيمياوية، وقيادته لمعركة الحويجة التي أسفرت عن أسر 15 عنصراً من قوات البيشمركة، وكذلك عملية السيطرة على مدينة البشير في كركوك، كما شارك بالهجوم على مدينة تدمر الأثرية في سوريا”.
وكشف الجهاز، أن “العملية تمت بعد رصد الكردي الذي تنقل بين دولتين من دول الجوار حتى عاد إلى بغداد ليستقر فيها”، مشيراً الى أن “الاعتقال تم بعملية خاطفة بالتعاون مع محكمة تحقيق إرهاب الكرخ، وقيادة عمليات بغداد قبل أن يتم تدوين اعترافاته قضائياً”.
وفي سوريا ،أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” ومعظمها كردية المدعومة من الولايات المتحدة أنها ألقت القبض على أسامة عويد الصالح، “أخطر أمنيي” تنظيم “داعش” ومساعد زعيمه أبو بكر البغدادي. ووصفت “قسد” على موقعها الرسمي الصالح بأنه أحد أخطر إرهابيي “داعش” والمسؤول الأمني للتنظيم في عدة مناطق، بما فيها الرقة ودير الزور، مؤكدة تورط المعتقل في التخطيط والتنفيذ لأكثر من 40 عملية إرهابية في مختلف مناطق محافظة دير الزور.
وأشارت “قوات سوريا الديمقراطية” إلى أن عناصرها نجحت في احتجاز المتطرف بعد “متابعة ورصد دقيق” من قبل جهاز مكافحة الإرهاب التابع لها، حيث تم تحديد مكان تواجده في قرية الطعانة، في الـ22 من نوفمبر الجاري، ونفذت عملية خاصة لإلقاء القبض عليه حيث وقع في كمين محكم.