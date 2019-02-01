اعتقال‭ ‬قياديين‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬وكركوك‭ ‬ورصد‭ ‬تسلل‭ ‬عبر‭ ‬سوريا‭ ‬

السفير الامريكي المغادر: القطاع الخاص كفيل بتوفير مليون فرصة عمل للعراقيين
بغداد ــ الموصل – الزمان
أكد السفير الأميركي ببغداد دوغلاس سيليمان الجمعة ان العراق مقبل على مستقبل ذات سيادة وازدهار.
وقال دوغلاس في رسالة موجهة للعراقيين، الجمعة، مع انتهاء مهام عمله سفيرا للولايات المتحدة في العراق، مع انتهاء مهمتي، اود من جميع العراقيين، ان يعلموا انني أرى امكانيات عظيمة لعراق ديمقراطي حقيقي ذات سيادة واستقلال وازدهار. وأضاف أن القطاع الخاص النابض والمفتوح، وحده قادر على توفير فرصة عمل لمليون شاب عراقي يدخلون سوق العمل كل سنة.
وقال دوغلاس إن تعاوننا الامني الذي لا نظير له مع القوات الامن العراقية ادى الى توحيد العراق وساهم باستقراره. فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية الجمعة عن اعتقال قياديين في تنظيم (داعش) أحدهما مسؤول وحدة إسناد مقاومة الطائرات ومفارز الهاونات في محافظتي كركوك ونينوى شمال البلاد. وقال متحدث باسم الداخلية العراقية إن “مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى، ألقت القبض على أحد عناصر (داعش) الإرهابية، والذي كان يعمل بصفة ما يسمى – مسؤول وحدة إسناد مقاومة الطائرات ومفارز الهاونات – خلال معارك تحرير نينوى”. وأضاف المتحدث ان المعتقل “اعترف بمشاركته في القتال ضد القوات الأمنية العراقية”. وأوضح المتحدث أن “عملية القبض عليه جرت في حي 17 يوليو/ تموز في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، بناء على مذكرة قبض قضائية وجمع معلومات استخباراتية”. وفي سياق متصل، أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة كركوك عن اعتقال أحد قيادات (داعش) في منطقة حي الوحدة، إحدى مناطق قضاء الحويجة في المحافظة، والمطلوب للقضاء .
وأشار المكتب في بيان له إلى أن “قوات الأمن ألقت القبض على أحد قيادات (داعش) في عملية نوعية، وأنها جاءت على خلفية ورود معلومات من مصادر أفادت بوجود أحد قيادات داعش في كركوك”.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أنه مع تضييق قوات سوريا الديمقراطية على عناصر داعش المتبقين في آخر جيوب التنظيم شرق سوريا، يحاول هؤلاء اللجوء إلى أساليب للعودة إلى العراق وتخطي الحدود.
وقالت الصحفية في تقرير لها، نشر امس الاول، إن هروب عناصر داعش من آخر مناطقهم قرب الحدود العراقية السورية، دفع الحكومة العراقية إلى إرسال تعزيزات عسكرية وامنية وإغلاق الحدود، وذلك مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة من السيطرة بشكل كامل على الجيب الأخير لداعش في سوريا .
وأضافت أن بعض الإرهابيين يفر باتجاه العراق، مستخدمين شبكات التهريب طويلة الأمد عبر الحدود، فيما يتظاهر آخرون منهم بأنهم رعاة رحل ويتخفون بأزيائهم لينتقلوا إلى الجانب العراقي من الحدود.
واوضحت أن مسؤولين عسكريين عراقيين أكدوا ان الحكومة سارعت إلى تعزيز الحدود مع سوريا وسط مخاوف من قيام عناصر داعش الهاربة من تنظيم صفوفهم وتهديد أمن البلاد من جديد، حيث تخشى بغداد محاولة عناصر التنظيم المتبقين في سوريا التسلل عبر الحدود التي يبلغ طولها 370 ميلا، وتقع في مناطق صحراوية غير مأهولة إلى حد كبير، حيث تنتشر الجماعات القبلية على الحدود.