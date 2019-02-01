اعتقال‭ ‬قياديين‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬وكركوك‭ ‬ورصد‭ ‬تسلل‭ ‬عبر‭ ‬سوريا‭ ‬

السفير‭ ‬الامريكي‭ ‬المغادر‭: ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬كفيل‭ ‬بتوفير‭ ‬مليون‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬للعراقيين‭ ‬

بغداد‭ ‬ــ‭ ‬الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬السفير‭ ‬الأميركي‭ ‬ببغداد‭ ‬دوغلاس‭ ‬سيليمان‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬مقبل‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬ذات‭ ‬سيادة‭ ‬وازدهار‭.‬

وقال‭ ‬دوغلاس‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬موجهة‭ ‬للعراقيين،‭ ‬الجمعة،‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬سفيرا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬مهمتي،‭ ‬اود‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬العراقيين،‭ ‬ان‭ ‬يعلموا‭ ‬انني‭ ‬أرى‭ ‬امكانيات‭ ‬عظيمة‭ ‬لعراق‭ ‬ديمقراطي‭ ‬حقيقي‭ ‬ذات‭ ‬سيادة‭ ‬واستقلال‭ ‬وازدهار‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬النابض‭ ‬والمفتوح،‭ ‬وحده‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬لمليون‭ ‬شاب‭ ‬عراقي‭ ‬يدخلون‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬كل‭ ‬سنة‭.‬

وقال‭ ‬دوغلاس‭ ‬إن‭ ‬تعاوننا‭ ‬الامني‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬نظير‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الامن‭ ‬العراقية‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬توحيد‭ ‬العراق‭ ‬وساهم‭ ‬باستقراره‭. ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬اعتقال‭ ‬قياديين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬(داعش)‭ ‬أحدهما‭ ‬مسؤول‭ ‬وحدة‭ ‬إسناد‭ ‬مقاومة‭ ‬الطائرات‭ ‬ومفارز‭ ‬الهاونات‭ ‬في‭ ‬محافظتي‭ ‬كركوك‭ ‬ونينوى‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية‭ ‬إن‭ ‬“مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬أم‭ ‬الربيعين‭ ‬التابعة‭ ‬لقيادة‭ ‬شرطة‭ ‬نينوى،‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬(داعش)‭ ‬الإرهابية،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬بصفة‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬–‭ ‬مسؤول‭ ‬وحدة‭ ‬إسناد‭ ‬مقاومة‭ ‬الطائرات‭ ‬ومفارز‭ ‬الهاونات‭ ‬–‭ ‬خلال‭ ‬معارك‭ ‬تحرير‭ ‬نينوى”‭. ‬وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬ان‭ ‬المعتقل‭ ‬“اعترف‭ ‬بمشاركته‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬العراقية”‭. ‬وأوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬أن‭ ‬“عملية‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬17‭ ‬يوليو/‭ ‬تموز‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الأيمن‭ ‬لمدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬قبض‭ ‬قضائية‭ ‬وجمع‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية”‭. ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬المفتش‭ ‬العام‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬عن‭ ‬اعتقال‭ ‬أحد‭ ‬قيادات‭ ‬(داعش)‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حي‭ ‬الوحدة،‭ ‬إحدى‭ ‬مناطق‭ ‬قضاء‭ ‬الحويجة‭ ‬في‭ ‬المحافظة،‭ ‬والمطلوب‭ ‬للقضاء‭ . ‬

وأشار‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“قوات‭ ‬الأمن‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬قيادات‭ ‬(داعش)‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬نوعية،‭ ‬وأنها‭ ‬جاءت‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬أفادت‭ ‬بوجود‭ ‬أحد‭ ‬قيادات‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬كركوك”‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬“وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال”‭ ‬الأمريكية‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬تضييق‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬المتبقين‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬جيوب‭ ‬التنظيم‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬يحاول‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬أساليب‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬وتخطي‭ ‬الحدود‭.‬

وقالت‭ ‬الصحفية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها،‭ ‬نشر‭ ‬امس‭ ‬الاول،‭ ‬إن‭ ‬هروب‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬مناطقهم‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬السورية،‭ ‬دفع‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬إلى‭ ‬إرسال‭ ‬تعزيزات‭ ‬عسكرية‭ ‬وامنية‭ ‬وإغلاق‭ ‬الحدود،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ .‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الإرهابيين‭ ‬يفر‭ ‬باتجاه‭ ‬العراق،‭ ‬مستخدمين‭ ‬شبكات‭ ‬التهريب‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬فيما‭ ‬يتظاهر‭ ‬آخرون‭ ‬منهم‭ ‬بأنهم‭ ‬رعاة‭ ‬رحل‭ ‬ويتخفون‭ ‬بأزيائهم‭ ‬لينتقلوا‭ ‬إلى‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭ ‬من‭ ‬الحدود‭.‬

واوضحت‭ ‬أن‭ ‬مسؤولين‭ ‬عسكريين‭ ‬عراقيين‭ ‬أكدوا‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬سارعت‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬الهاربة‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬صفوفهم‭ ‬وتهديد‭ ‬أمن‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬حيث‭ ‬تخشى‭ ‬بغداد‭ ‬محاولة‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬المتبقين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬التسلل‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬370‭ ‬ميلا،‭ ‬وتقع‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬صحراوية‭ ‬غير‭ ‬مأهولة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬حيث‭ ‬تنتشر‭ ‬الجماعات‭ ‬القبلية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭.‬