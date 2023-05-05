اعتقال‭ ‬أقارب‭ ‬مرشح‭ ‬رئاسي‭ ‬يربك‭ ‬مؤتمر‭ ‬الحوار في‭ ‬مصر

عمرو‭ ‬موسى‭ ‬يثير‭ ‬جدلاً‭ ‬حول‭ ‬الحكم‭ ‬

​القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

​بدأت‭ ‬أمس‭ ‬بالقاهرة‭ ‬أعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬والذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬19‭ ‬عضوا‭ ‬يمثلون‭ ‬التيارات‭ ‬والفئات‭ ‬المجتمعية‭ ‬لمناقشة‭ ‬3‭ ‬محاور‭ ‬كبرى‭ ‬وهي‭ ‬المحور‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والسياسي‭ ‬والمجتمعي،‭ ‬مع‭ ‬استبعاد‭ ‬3‭ ‬قضايا‭ ‬نهائيا‭ ‬وهي‭ ‬تعديل‭ ‬الدستور‭ ‬والأمن‭ ‬القومي‭ ‬والسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬للبلاد‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬مناقشتها‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬والإشراف‭ ‬القضائي‭ ‬وانتخاب‭ ‬المحليات‭ ‬ودعم‭ ‬الحياة‭ ‬الحزبية‭ ‬وتعديل‭ ‬أحكام‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬وتحريك‭ ‬قانون‭ ‬حرية‭ ‬تداول‭ ‬المعلومات‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬اهتمامات‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للخروج‭ ‬بمنتج‭ ‬نهائي‭ ‬يغلق‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬تلك‭ ‬الملفات‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقانون‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي‭. ‬وتطالب‭ ‬الحركة‭ ‬المدنية‭ ‬بزيادة‭ ‬أعداد‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الضوابط‭ ‬والمعايير‭ ‬لضمان‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬حرة‭ ‬ونزيهة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إجراءها‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬تشريع‭ ‬يوفر‭ ‬الحصانة‭ ‬المؤقتة‭ ‬لكل‭ ‬سبل‭ ‬الرعاية‭ ‬الإنتخابية‭ ‬من‭ ‬الملاحقات‭ ‬الجنائية‭ ‬وإتاحة‭ ‬فرص‭ ‬متكافئة‭ ‬لجميع‭ ‬المرشحين‭. ‬و‭ ‬يرى‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬عماد‭ ‬الدين‭ ‬حسين‭ ‬أن‭ ‬الملف‭ ‬السياسي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬الأولوية،‭ ‬لأنّ‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬توافق‭ ‬حول‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬يشملها‭ ‬سوف‭ ‬تنعكس‭ ‬إيجابيا‭ ‬على‭ ‬الملفات‭ ‬الأخرى‭ .‬

‭ ‬مع‭ ‬إهتمام‭ ‬المشاركين‭ ‬بالملف‭ ‬السياسي‭ ‬وخاصة‭ ‬قضية‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬فوجئ‭ ‬المشاركون‭ ‬بالأنباء‭ ‬الواردة‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬باعتقال‭ ‬عم‭ ‬وخال‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المقربين‭ ‬من‭ ‬المرشح‭ ‬الرئاسي‭ ‬أحمد‭ ‬طنطاوي‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬القادمين‭ ‬لبدء‭ ‬استعداداته‭ ‬للانتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أعتبره‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬رسالة‭ ‬سلبية‭ ‬تضفي‭ ‬الشكوك‭ ‬على‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬نزيهة‭ ‬،‭ ‬وعلق‭ ‬النائب‭ ‬احمد‭ ‬طنطاوي‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الاعتقالات‭ ‬أنها‭ ‬محاولة‭ ‬لترهيبه‭ ‬لدفعه‭ ‬عن‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬الترشيح‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬مصمم‭ ‬على‭ ‬قبول‭ ‬التحدي‭ . ‬وعلّق‭ ‬طلعت‭ ‬خليل‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬على‭ ‬أنباء‭ ‬تلك‭ ‬الاعتقالات‭ ‬أنها‭ ‬تبعث‭ ‬رسالة‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬محلها،‭ ‬وكنّا‭ ‬نأمل‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تحدث‭ ‬تلك‭ ‬الممارسات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬أحمد‭ ‬طنطاوي‭ ‬رئيس‭ ‬لأحد‭ ‬الأحزاب‭ ‬ونحن‭ ‬منزعجون‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الممارسات‭ ‬لأنّ‭ ‬الدستور‭ ‬كفل‭ ‬لأي‭ ‬إنسان‭ ‬حق‭ ‬الترشح‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬حدث‭ ‬هو‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬الدستور‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬أو‭ ‬الجمهورية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬نسعى‭ ‬لبنائها‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬فريد‭ ‬زهران‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬المصريين‭ ‬الأحرار‭ ‬أن‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬مصر‭ ‬حاليا‭ ‬كان‭ ‬سببها‭ ‬السياسة‭ ‬الخاطئة‭ ‬التي‭ ‬اتبعها‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابقة،‭ ‬وأن‭ ‬النظام‭ ‬أعتمد‭ ‬الحل‭ ‬الأمني‭ ‬لمعالجتها،‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬الحوار‭ ‬وحده‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬كفيل‭ ‬بإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬لتلك‭ ‬المشاكل‭ .‬

‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أثارت‭ ‬كلمة‭ ‬عمرو‭ ‬موسى‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬علامات‭ ‬استفهام‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬النظام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬والتي‭ ‬تهدد‭ ‬كيان‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬برمته‭ ‬وحظيت‭ ‬بردود‭ ‬فعل‭ ‬واسعة‭ . ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬قال‭ ‬عادل‭ ‬سليمان‭ ‬المحامي‭ ‬والناشط‭ ‬الحقوقي‭ ‬أن‭ ‬موسى‭ ‬ألقى‭ ‬بكرة‭ ‬من‭ ‬اللهب‭ ‬وتكلم‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يتوقعه‭ ‬كثيرون‭ ‬وكان‭ ‬مسكوتا‭ ‬عنه‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بفقه‭ ‬الأولويات‭ ‬والحريات‭ ‬والحقوق‭ ‬وتحميل‭ ‬الحكومة‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬الأزمة‭ ‬الراهنة‭ .‬من‭ ‬جهته‭ ‬وصف‭ ‬محمد‭ ‬بركة‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬بجامعة‭ ‬الفيوم‭ ‬كلمة‭ ‬موسى‭ ‬بأنها‭ ‬رسالة‭ ‬نارية‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬فارس‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬ضربَ‭ ‬فأوجع،‭ ‬وقدم‭ ‬توصيفا‭ ‬دقيقا‭ ‬للحالة‭ ‬المصرية‭ ‬مطالبا‭ ‬الحكومة‭ ‬بالإنصات‭ ‬لصوت‭ ‬العقل‭ ‬والحكمة‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬انتقد‭ ‬لطفي‭ ‬زلط‭ ‬الأكاديمي‭ ‬بجامعة‭ ‬أكتوبر‭ ‬عمرو‭ ‬موسى‭ ‬متسائلا‭ ‬أين‭ ‬كان‭ ‬موسى‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬متوقعا‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تتغير‭ ‬الأمور‭ ‬كثيرا‭ ‬ورغم‭ ‬تأخره‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يستحق‭ ‬الشكر‭ .‬

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