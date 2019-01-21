اعتصام‭ ‬صامت‭ ‬لأطباء‭ ‬سودانيين‭ ‬استنكاراً‭ ‬لمقتل‭ ‬زميل‭ ‬لهم

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬شارك‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬طبيبا‭ ‬في‭ ‬اعتصام‭ ‬صامت‭ ‬الإثنين‭ ‬امام‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬استنكارا‭ ‬لمقتل‭ ‬طبيب‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرات‭ ‬مناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وفق‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭.‬

ويشهد‭ ‬السودان‭ ‬احتجاجات‭ ‬دامية‭ ‬منذ‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬عقب‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬زيادة‭ ‬سعر‭ ‬الخبز‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭.‬

والتظاهرات‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬بسرعة‭ ‬إلى‭ ‬احتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود،‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬26‭ ‬شخصا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤولين‭.‬

وتقول‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬يتجاوز‭ ‬ال40‭.‬

وقتل‭ ‬الطبيب‭ ‬الخميس‭ ‬خلال‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬محتجين‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬بوري‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة،‭ ‬بحسب‭ ‬نقابة‭ ‬للاطباء‭ ‬تنتمي‭ ‬لاتحاد‭ ‬المهنيين‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬الحركة‭ ‬الاحتجاجية‭. ‬والاثنين‭ ‬شارك‭ ‬الاطباء‭ ‬وبعضهم‭ ‬ارتدى‭ ‬المعاطف‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬اعتصام‭ ‬صامت‭ ‬أمام‭ ‬مستشفى‭ ‬أحمد‭ ‬قاسم‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الطبيب‭ ‬القتيل‭ ‬يعمل‭.‬

ورفع‭ ‬المحتجون‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬طبيب‭ ‬يعني‭ ‬قتل‭ ‬أمة‮»‬‭ ‬ووقفوا‭ ‬في‭ ‬صمت‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬تنتشر‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى،‭ ‬وفقا‭ ‬للشهود‭.‬

والجمعة‭ ‬قالت‭ ‬سارة‭ ‬جاكسون،‭ ‬نائبة‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬شرق‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬لشرق‭ ‬إفريقيا،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬أمر‭ ‬مروّع‭ ‬استمرار‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬السودانيّة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬القوّة‭ ‬المميتة‭ ‬ضدّ‭ ‬المتظاهرين‭ ‬والذين‭ ‬يقدّمون‭ ‬خدمات‭ ‬رئيسيّة‭ ‬كالأطبّاء‮»‬‭. ‬ورفض‭ ‬البشير‭ ‬الاتهامات‭. ‬وقال‭ ‬أمام‭ ‬حشد‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬النيل‭ ‬الأبيض‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬الدكتور‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬بوري‭ (‬في‭ ‬شرق‭ ‬الخرطوم‭) … ‬قتل‭ ‬بسلاح‭ ‬لا‭ ‬يستخدمه‭ ‬الجيش‭ ‬او‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬او‭ ‬الشرطة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬ناس‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬المتظاهرين‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬المتظاهرين‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواجه‭ ‬السودان‭ ‬نقصا‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬وارتفاعا‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الضعف‭. ‬ودعا‭ ‬اتحاد‭ ‬المهنيين‭ ‬السودانيين‭ ‬الى‭ ‬تظاهرات‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬وأم‭ ‬درمان‭ ‬المجاورة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬تنظيم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التظاهرات‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬بلدات‭ ‬ومدن‭ ‬السودان‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬