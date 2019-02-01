اعتراف‭ ‬استرالي‭ ‬متأخر‭ ‬بقتل‭ ‬18‭ ‬مدنياً‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬

سدني‭ – ‬الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬

أقرت‭ ‬استراليا‭ ‬الجمعة‭ ‬بأنها‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬قتلت‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬مدنيا‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬بشمال‭ ‬العراق‭ ‬قبل‭ ‬عامين،‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬واسعة‭ ‬لطرد‭ ‬داعش‭ ‬ويقول‭ ‬الاهالي‭ ‬ان‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬لم‭ ‬تراع‭ ‬امان‭ ‬المدنيين‭ ‬دائماً‭ ‬لاسيما‭ ‬المتجمعين‭ ‬في‭ ‬سراديب‭ ‬بالمدينة‭ ‬القديمة‭ .. ‬وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬تحقيق‭ ‬داخلي،‭ ‬قالت‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الاسترالية‭ ‬إن‭ ‬غارات‭ ‬التحالف‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم،‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬2017‭ ‬“قد‭ ‬تكون‭ ‬أوقعت‭ ‬خسائر‭ ‬بين‭ ‬المدنيين”،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬اعتبرته‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬“خطوة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح”‭.‬

وأضافت‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬“يقدّر‭ ‬التحالف‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬و18‭ ‬مدنيا‭ ‬ربما‭ ‬قتلوا”‭ ‬خلال‭ ‬ضربات”‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭.‬

وقال‭ ‬المارشال‭ ‬في‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬ميل‭ ‬هابفلد‭ ‬إن‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬معلومات‭ ‬مؤكدة‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬ضرب‭ ‬استرالية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬حلفائها‭. ‬والضربات‭ ‬الجوية‭ ‬المكثفة‭ ‬لاستعادة‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬تعرضت‭ ‬لانتقادات‭ ‬واسعة‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1100‭ ‬إصابة‭ ‬بين‭ ‬المدنيين‭. ‬ونفذ‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬30‭ ‬الفا‭ ‬وثماني‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بين‭ ‬آب/اغسطس‭ ‬2014‭ ‬ونهاية‭ ‬آب/اغسطس‭ ‬2018،‭ ‬وكانت‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬أعنفها‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬اعتبرت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬أنه‭ ‬“مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬أثبتت‭ ‬الحكومة‭ ‬الأسترالية‭ ‬استعدادها‭ ‬لتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬خسائر‭ ‬بأرواح‭ ‬المدنيين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شركائها‭ ‬في‭ ‬التحالف،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بريطانيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا”‭. ‬ويقول‭ ‬المنتقدون‭ ‬إن‭ ‬استراتيجية‭ ‬التحالف‭ ‬اعتمدت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬الكاسحة‭. ‬وفيما‭ ‬تمثل‭ ‬تلك‭ ‬الضربات‭ ‬خطرا‭ ‬أقل‭ ‬على‭ ‬جنود‭ ‬التحالف،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تعرض‭ ‬المدنيين‭ ‬لخطر‭ ‬أكبر،‭ ‬وفق‭ ‬المنتقدين‭.‬

وتقول‭ ‬مجموعة‭ ‬“إيروورز”‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬ناشطين‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭ ‬بين‭ ‬المدنيين‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬التحالف،‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬العدد‭ ‬الحقيقي،‭ ‬وتقدر‭ ‬بأن‭ ‬7468‭ ‬مدنيا‭ ‬قتلوا‭.‬

وقال‭ ‬هابفلد‭ ‬إن‭ ‬الضربة‭ ‬الاسترالية‭ ‬جاءت‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬“وبالتزام‭ ‬تام‭ ‬بقوانين‭ ‬النزاعات‭ ‬المسلحة‭ ‬وقواعد‭ ‬الاشتباك”‭.‬

وأضاف‭ ‬بأن‭ ‬“قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الاسترالية‭ ‬تأخذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاحتياطية‭ ‬لتقليل‭ ‬خطر‭ ‬وقوع‭ ‬خسائر‭ ‬بين‭ ‬المدنيين”‭.‬

وقبل‭ ‬الضربة،‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬سبعة‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬وباحة‭ ‬مجاورة،‭ ‬مدججين‭ ‬بالسلاح‭.‬

وسددت‭ ‬ضربة‭ ‬لهم‭ ‬بـ”ذخائر‭ ‬موجهة‭ ‬(‭…‬)‭ ‬حققت‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود”‭.‬

وقالت‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الاسترالية‭ ‬إن‭ ‬الإصابات‭ ‬بين‭ ‬المدنيين‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬مجاور‭.‬