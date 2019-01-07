اعتراضات‭ ‬برلمانية‭ ‬بعد‭ ‬كشف‭ ‬اسرائيل‭ ‬عن‭ ‬استقبالها‭ ‬مسؤولين‭ ‬عراقيين‭ ‬

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

أثار‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬مسؤولين‭ ‬عراقيين‭ ‬بزيارة‭ ‬إسرائيل‭ ‬ضجة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ما‭ ‬دعا‭ ‬النائب‭ ‬الاول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬الى‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬مع‭ ‬هؤلاء،‭ ‬الذين‭ ‬اعتبر‭ ‬أنهم‭ ‬تجاوزوا‭ ‬“الخط‭ ‬الأحمر”‭. ‬وجاء‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬كما‭ ‬تناقلته‭ ‬تقارير‭ ‬صحافية‭ ‬اسرائيلة‭ ‬بعدها،‭ ‬ومفاده‭ ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬وفود‭ ‬عراقية‭ ‬زارت‭ ‬اسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ .‬

كما‭ ‬نشر‭ ‬موقع‭ ‬“اسرائيل‭ ‬بالعربية”‭ ‬تغريدة‭ ‬الاحد‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬“زارت‭ ‬اسرائيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬وفود‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الاخير،‭ ‬وجاءت‭ ‬زيارة‭ ‬الوفد‭ ‬الثالث‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬قليلة”‭. ‬وطلب‭ ‬النائب‭ ‬الاول‭ ‬لرئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬حسن‭ ‬الكعبي‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيعي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحافي‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬“التحقيق‭ ‬في‭ ‬حقيقة‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬ومدى‭ ‬دقتها،‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬اسماء‭ ‬المسؤولين‭ ‬الذين‭ ‬زاروا‭ ‬الإراضي‭ ‬المحتلة‭ ‬وخصوصا‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إن‭ ‬صحت‭ ‬الزيارة”،‭ ‬معتبرا‭ ‬“أن‭ ‬قضية‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬أرض‭ ‬محتلة‭ ‬خط‭ ‬احمر،‭ ‬ومسألة‭ ‬حساسة‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمسلمين‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬مشارق‭ ‬الأرض‭ ‬حتى‭ ‬مغاربها”‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬زاروا‭ ‬اسرائيل‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬وهم‭ ‬“شخصيات‭ ‬سنية‭ ‬وشيعية‭ ‬لها‭ ‬تاثير‭ ‬بالعراق،‭ ‬زاروا‭ ‬متحف‭ ‬ياد‭ ‬فاشيم‭ ‬لتخليد‭ ‬ذكرى‭ ‬ضحايا‭ ‬المحرقة،‭ ‬واجتمعوا‭ ‬بأكاديميين‭ ‬ومسؤولين‭ ‬اسرائيليين”،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬تدعم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬متحف‭ ‬ياد‭ ‬فاشيم‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬“مجموعة‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬عراقيين‭ ‬قاموا‭ ‬بزيارة‭ ‬المتحف‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر”‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المتحف‭ ‬انه‭ ‬“غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬كشف‭ ‬هويات‭ ‬ومناصب‭ ‬هؤلاء‭ ‬العراقيين”‭.‬

ووصفت‭ ‬قناة‭ ‬التلفزيون‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬الخاصة‭ ‬حداشوت‭ ‬العراقيين‭ ‬الذين‭ ‬زاروا‭ ‬اسرائيل‭ ‬بأنهم‭ ‬من‭ ‬“المسؤولين‭ ‬المحليين”،‭ ‬مؤكدة‭ ‬“أنهم‭ ‬شددوا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬زيارتهم‭ ‬ليست‭ ‬رسمية،‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬سرية”‭. ‬ويطالب‭ ‬اليهود‭ ‬العراقيون‭ ‬المقيمون‭ ‬في‭ ‬اسرائيل‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬بتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والدولة‭ ‬العبرية‭. ‬ولكن‭ ‬موضوع‭ ‬التطبيع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الحساسية،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬اسرائيل‭ ‬كانت‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬اجراء‭ ‬الاستفتاء‭ ‬حول‭ ‬استقلال‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬كانت‭ ‬ضده‭ ‬تماما‭. ‬

وهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬ليست‭ ‬الاولى‭ ‬لعراقيين‭ ‬الى‭ ‬اسرائيل،‭ ‬فقد‭ ‬قام‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬مثال‭ ‬الالوسي‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬بزيارة‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬فقام‭ ‬البرلمان‭ ‬برفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عنه‭. ‬الى‭ ‬ذلك،‭ ‬قامت‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬العراق‭ ‬لعام‭ ‬2017،‭ ‬سارة‭ ‬عيدان،‭ ‬بالتقاط‭ ‬صور‭ ‬مع‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬اسرائيل‭ ‬ما‭ ‬اثار‭ ‬جدلاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬