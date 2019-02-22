اعتذار عن ثلاث دقائق

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فاتح عبد السلام

وقت‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬(المسؤول)‭ ‬عنه؟‭ ‬

متى‭ ‬يأتي‭ ‬المسؤول‭ ‬الى‭ ‬الدوام‭ ‬ومتى‭ ‬يخرج‭ ‬وكم‭ ‬معاملة‭ ‬رسمية‭ ‬يقضي‭ ‬وكم‭ ‬مواطنا‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الحاجات‭ ‬والمشكلات‭ ‬يقابل‭ ‬وكم‭ ‬دائرة‭ ‬تابعة‭ ‬لسلطته‭ ‬يزور‭ ‬،‭ ‬وكم‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬العمل‭ ‬يجري‭ ‬وكم‭ ‬يصرف‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬حين‭ ‬الغداء‭ ‬أو‭ ‬حين‭ ‬العشاء‭ ‬اذا‭ ‬لزم‭ ‬الامر‭ ‬وكان‭ ‬مستمراً‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬؟‭ ‬

اسئلة‭ ‬يعدها‭ ‬بعضنا‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬الصغيرة‭ ‬،في‭ ‬حين‭ ‬انها‭ ‬علامة‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬العمل،‭ ‬ولاشيء‭ ‬بينهما‭ ‬كمنطقة‭ ‬وسطى‭ .‬

قبل‭ ‬يومين‭ ‬قدّم‭ ‬الوزير‭ ‬الياباني،‭ ‬يوشيتاكا‭ ‬ساكورادا،‭ ‬اعتذارًا‭ ‬علنيًا‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬متأخرًا‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬برلماني‭.‬

ويتولى‭ ‬ساكورادا‭ ‬الوزارة‭ ‬المكلفة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬طوكيو‭ ‬2020‭.‬

وقال‭ ‬برلمانيون‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬تأخر‭ ‬ساكورادا‭ ‬يعكس‭ ‬عدم‭ ‬احترام‭ ‬لمنصبه،‭ ‬وقاطعوا‭ ‬اجتماعًا‭ ‬للجنة‭ ‬الميزانية‭ ‬لخمس‭ ‬ساعات‭ ‬احتجاجًا‭.‬

هدر‭ ‬الوقت‭ ‬مثل‭ ‬هدر‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬،‭ ‬فالمسؤول‭ ‬الذي‭ ‬عليه‭ ‬انجاز‭ ‬خمسين‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬ينجز‭ ‬سوى‭ ‬عشرين‭ ‬او‭ ‬اقل‭ ‬أو‭ ‬يحول‭ ‬انجازها‭ ‬الى‭ ‬يوم‭ ‬تال‭ ‬،‭ ‬انما‭ ‬يختلس‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بمقدار‭ ‬ما‭ ‬يختلس‭ ‬موظف‭ ‬اخر‭ ‬من‭ ‬الملايين‭ ‬التي‭ ‬تنهب‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬تحت‭ ‬اغطية‭ ‬حكومية‭ ‬ومن‭ ‬دونها‭ . ‬وقس‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ . ‬

وزارء‭ ‬صحة‭ ‬لم‭ ‬يزوروا‭ ‬واحداً‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬التابعة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬وزراء‭ ‬التربية‭ ‬المتعاقبون‭ ‬،لا‭ ‬يعرفون‭ ‬عن‭ ‬مدارس‭ ‬البصرة‭ ‬أو‭ ‬الديوانية‭ ‬أو‭ ‬الحلة‭ ‬أي‭ ‬شيء‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الملاحظ‭ ‬ان‭ ‬الوزراء‭ ‬لم‭ ‬يخصصوا‭ ‬من‭ ‬اوقاتهم‭ ‬اي‭ ‬فسحة‭ ‬للفروع‭ ‬التابعة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬النواحي‭ ‬والاقضية‭ ‬،‭ ‬واذا‭ ‬صادف‭ ‬و‭ ‬تحرّك‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬ولو‭ ‬استعراضية‭ ‬فإنها‭ ‬لا‭ ‬تعدو‭ ‬مركز‭ ‬المحافظة‭ ‬الفلانية‭ ‬،‭ ‬ومعظم‭ ‬الوقت‭ ‬يقضيه‭ ‬في‭ ‬دعوة‭ ‬الغداء‭ ‬التي‭ ‬يقيمها‭ ‬المحافظ‭ ‬أو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظة‭ .‬

هل‭ ‬ستأتي‭ ‬الفرصة‭ ‬لنجد‭ ‬آلية‭ ‬لمحاسبة‭ ‬مختلس‭ ‬الوقت‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شهدنا‭ ‬العجز‭ ‬الفاضح‭ ‬في‭ ‬محاسبة‭ ‬مختلس‭ ‬المال‭ ‬العام؟

رئيس التحرير – الطبعة الدولية