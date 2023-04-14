اعتذار بعد ربع قرن – زيد الحلي

مهنية بلا فعل ، بناء بلا أساس ، هذه الحقيقة ، جسدها زميل ، في مبادرة ، أظنها لم تحدث ، وان حدثت فهي استثناء نادر ، واحدثكم عن فعل المهنية حين يمتلكها من يؤمن بها ، فطبقها .. في العام 1998 احتفلت جريدة ” الاتحاد” الاسبوعية ، بذكرى تأسيسها ، وهيأت عددا خاصا بهذه المناسبة ، كتب فيه محرروها مقالات واعمدة ، مثل اية صحيفة او مجلة تحتفل بعيد ميلادها … وكوني انشر فيها عمودا اسبوعيا هو ” فم مفتوح .. فم مغلق ” الذي استمر لحد الأن ، فلابد ان اساهم اصولياً بهذه المناسبة ، غير ان الذي حدث هو انني كتبت عمودا ، مغايراً يتحدث عن ذكرى تأسيس جريدة أخرى كنتُ اعمل ، حتى تقاعدت منها ، حيث تصادف ذكرى تأسيسها ، بذات اليوم الذي تحتفل فيه جريدة ” الاتحاد” وبعثته الى الزميل رئيس التحرير .. سهوا مني طبعا .الذي حدث هو ان رئيس التحرير ، لم يزعل ، او يرفض نشر العمود ، او يتصل معاتبا ، مكتفيا بإشارة ودودة كتبها ، في صدر العمود ، ونشر عمودي الذي يحمل تهنئة الى صحيفة اخرى ، في مهنية غابت في لاحق السنين ..! بعد 25 عاما ، اعتذر منك ، واشكرك على مهنيتك العالية العزيز د. احمد عبد المجيد..