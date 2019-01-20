اعادة‭ ‬فتح‭ ‬أقدم‭ ‬شوارع‭ ‬بغداد‭.. ‬اهمال‭ ‬متراكم‭ ‬وحزن‭ ‬وذكريات‭ ‬أجيال

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

تفقد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬الاحد‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬أزمات‭ ‬صحية‭ ‬كبيرة‭ ‬وتظاهرات‭ ‬تخللتها‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬وسقوط‭ ‬قتلى‭ ‬وجرحى‭. ‬وتفقد‭ ‬فور‭ ‬عودته‭ ‬شارع‭ ‬الرشيد‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬،‭ ‬لمتابعة‭ ‬أعمال‭ ‬تنفيذ‭ ‬فتح‭ ‬الشارع‭ ‬ورفع‭ ‬الحواجز‭ ‬الكونكريتية‭ ‬الان‭ ‬ان‭ ‬الشارع‭ ‬لايزال‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬البؤس‭ ‬والتردي‭ ‬تثير‭ ‬استغراب‭ ‬الجميع‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬امانة‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬اهمال‭ ‬اهم‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ . ‬والزيارة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول/أكتوبر،‭ ‬الى‭ ‬البصرة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أغنى‭ ‬محافظات‭ ‬العراق‭ ‬بالنفط‭ ‬وتشهد‭ ‬تظاهرات‭ ‬اسبوعية‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬نقصا‭ ‬فادحا‭ ‬مومنا‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬والكهرباء‭.‬

وكان‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬وعد‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬حكومته‭ ‬خلال‭ ‬“100‭ ‬يوما”‭ ‬من‭ ‬اختياره‭ ‬رئيساً‭ ‬للوزراء‭. ‬ونقل‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الاحد،‭ ‬ان‭ ‬“رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬زار‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬وتفقد‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬واطلع‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬ونسب‭ ‬الإنجاز،‭ ‬شملت‭ ‬مشاريع‭ ‬الماء‭ ‬والمجاري”‭. ‬وأستمع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬“شرح‭ ‬مفصل‭ ‬عن‭ ‬مجريات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬(‭…‬)‭ ‬ووجه‭ ‬بمضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬لانجازها‭ ‬بأقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬وفقا‭ ‬للبيان‭.‬

وشهدت‭ ‬مدينة‭ ‬البصرة،‭ ‬مطلع‭ ‬أيلول/سبتمبر،‭ ‬تظاهرات‭ ‬وأعمال‭ ‬عنف‭ ‬سقط‭ ‬خلالها‭ ‬12‭ ‬قتيلا‭ ‬كما‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬إحراق‭ ‬مؤسسات‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يسكنها‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة‭.‬

وخرجت‭ ‬تلك‭ ‬التظاهرات،‭ ‬أثر‭ ‬أزمة‭ ‬صحية‭ ‬حادة‭ ‬بسبب‭ ‬تلوث‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬الف‭ ‬حالة‭ ‬تسمم‭ ‬جراء‭ ‬شرب‭ ‬مياه‭ ‬ملوثة‭ ‬ومالحة‭.‬

وتعد‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة،‭ ‬تشهد‭ ‬نقصا‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬البلاد،‭ ‬الشاغل‭ ‬الرئيسي‭ ‬للعراقيين‭.‬

ويعتقد‭ ‬خبراء‭ ‬أنها‭ ‬تشكل‭ ‬التحدي‭ ‬الأبرز‭ ‬أمام‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية‭ ‬غير‭ ‬المكتملة‭ ‬رغم‭ ‬مرور‭ ‬حوالى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬أعلان‭ ‬تشكيلها‭.‬