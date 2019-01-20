اعادة‭ ‬فتح‭ ‬أقدم‭ ‬شوارع‭ ‬بغداد‭.. ‬اهمال‭ ‬متراكم‭ ‬وحزن‭ ‬وذكريات‭ ‬أجيال

بغداد – الزمان
تفقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الاحد سير العمل في مشاريع في محافظة البصرة التي تعاني من نقص كبير في الخدمات العامة الامر الذي أسفر الصيف الماضي عن أزمات صحية كبيرة وتظاهرات تخللتها أعمال عنف وسقوط قتلى وجرحى. وتفقد فور عودته شارع الرشيد وسط العاصمة ، لمتابعة أعمال تنفيذ فتح الشارع ورفع الحواجز الكونكريتية الان ان الشارع لايزال في حالة من البؤس والتردي تثير استغراب الجميع حول دور امانة بغداد في اهمال اهم شوارع العاصمة سنوات طويلة . والزيارة هي الأولى لرئيس الحكومة منذ توليه منصبه في تشرين الاول/أكتوبر، الى البصرة التي تعد أغنى محافظات العراق بالنفط وتشهد تظاهرات اسبوعية للمطالبة بتحسين الخدمات التي تعاني نقصا فادحا مومنا في مياه الشرب والكهرباء.
وكان عبد المهدي وعد بالعمل على تنفيذ برنامج حكومته خلال “100 يوما” من اختياره رئيساً للوزراء. ونقل بيان عن مكتب رئاسة الوزراء الاحد، ان “رئيس الوزراء زار محافظة البصرة وتفقد عدداً من المشاريع الخدمية واطلع على سير العمل ونسب الإنجاز، شملت مشاريع الماء والمجاري”. وأستمع رئيس الوزراء إلى “شرح مفصل عن مجريات العمل في المشاريع الخدمية (…) ووجه بمضاعفة الجهود لانجازها بأقرب وقت ممكن، وفقا للبيان.
وشهدت مدينة البصرة، مطلع أيلول/سبتمبر، تظاهرات وأعمال عنف سقط خلالها 12 قتيلا كما أدت الى إحراق مؤسسات حكومية في هذه المدينة التي يسكنها ثلاثة ملايين نسمة.
وخرجت تلك التظاهرات، أثر أزمة صحية حادة بسبب تلوث مياه الشرب ما أدى إلى أكثر من مئة الف حالة تسمم جراء شرب مياه ملوثة ومالحة.
وتعد الخدمات العامة، تشهد نقصا كبيراً في عموم البلاد، الشاغل الرئيسي للعراقيين.
ويعتقد خبراء أنها تشكل التحدي الأبرز أمام الحكومة الحالية غير المكتملة رغم مرور حوالى ثلاثة أشهر على أعلان تشكيلها.