اعادة‭ ‬صحافي‭ ‬مصري‭ ‬الى‭ ‬السجن‭ ‬بعد‭ ‬إخلاء‭ ‬سبيله

القاهرة – (أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬قررت‭ ‬نيابة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬حبس‭ ‬الصحافي‭ ‬المصري‭ ‬محمود‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬القطرية،‭ ‬احتياطيا‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬محكمة‭ ‬إخلاء‭ ‬سبيله،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬الاربعاء‭. ‬والاسبوع‭ ‬الفائت،‭ ‬أمرت‭ ‬محكمة‭ ‬مصرية‭ ‬بإخلاء‭ ‬سبيل‭ ‬حسين‭ ‬(53‭ ‬عاما)‭ ‬والمحتجز‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬في‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول،‭ ‬دون‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬«قررت‭ ‬نيابة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬(الاثنين)‭ ‬حبس‭ ‬محمود‭ ‬حسين‭ ‬15‭ ‬يوما»‭. ‬

وأوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬الصحافي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬وجدت‭ ‬اسمه‭ ‬مدرجا‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬أخرى،‭ ‬فأمرت‭ ‬بحبسه‭.‬

ومحمود‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬مقرّ‭ ‬الجزيرة‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬اعتقل‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬لقضاء‭ ‬إجازة‭ ‬عائلية‭. ‬ووجّهت‭ ‬إليه‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬تهمتي‭ ‬التحريض‭ ‬ضد‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬ونشر‭ ‬معلومات‭ ‬كاذبة‭. ‬وعلى‭ ‬موقعها‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت‭ ‬نشرت‭ ‬الجزيرة‭ ‬بياناً‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬أسرة‭ ‬الصحافي‭ ‬المصري‭ ‬يروي‭ ‬ملابسات‭ ‬اعادته‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭. ‬وقال‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬أفراد‭ ‬أسرة‭ ‬حسين‭ ‬على‭ ‬صفحاتهم‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬فيسبوك،‭ ‬«بعد‭ ‬عودة‭ ‬الأسرة‭ ‬للقسم‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬خروج‭ ‬محمود‭ ‬حسين‭ ‬فوجئوا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يرجع‭ ‬للقسم‭ ‬وتمت‭ ‬إعادته‭ ‬مجددا‭ ‬لسجن‭ ‬طرة‭ ‬(جنوب‭ ‬القاهرة)‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬تم‭ ‬التحقيق‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬المحامين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬قضية‭ ‬جديدة»‭.‬

في‭ ‬23‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر،‭ ‬اوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬محمود‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬القناة‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬على‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬لقضاء‭ ‬عطلة‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭.‬

وتتهم‭ ‬القاهرة‭ ‬محطة‭ ‬الجزيرة‭ ‬بدعم‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسلامي‭ ‬المعزول‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬التي‭ ‬تصنفها‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬«تنظيما‭ ‬ارهابيا»‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬2013‭.‬