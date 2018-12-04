اطلاق‭ ‬أول‭ ‬قمر‭ ‬صناعي‭ ‬أردني‭.. ‬مهمّات‭ ‬بحثية‭ ‬وسياحية

عمان – الزمان
أعلنت مؤسسة ولي العهد الأردني، أمس الإثنين، إطلاق أول قمر صناعي أردني مصغّر للفضاء، والذي يندرج ضمن مبادرة “مسار” التابعة للمؤسسة. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن القمر الصناعي الذي يدور حول الكرة الأرضيّة على ارتفاع 600 كم فوق سطح الأرض ويحمل اسم JY1-SAT، يأتي إطلاقه لتحقيق أهداف تعليمية بحثية بالدرجة الأولى، كما سيقوم بمهمّة الترويج السياحي للمملكة من خلال بث صور عن الأماكن السياحية والتراثية، والاتصال اللاسلكي مع المحطات الأرضية حول العالم. وأضافت أن القمر الصناعي سيقوم ببث رسالة سلام صوتية مسجلة بصوت ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، موجهة للعالم بحيث تكون متاحة للاستقبال من قبل جميع المستقبلات الأرضية في العالم.
من جهتها، قالت المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، إن القمر الأردني المصغّر تم تصميمه وبناؤه بأيادٍ أردنيّة وثمرة جهد فريق عمل ضم 18 طالبًا وطالبةً من طلبة الهندسة الأردنيين، بالإضافة إلى خمسة أكاديميين واستشاريين من مختلف تخصصات الهندسة في الجامعات الأردنية.
يذكر أن مؤسسة ولي العهد الأردني تركز على دور الشباب في التنمية على جميع الأصعدة وتعمل المؤسسة على قيادة ودعم عدد من البرامج التي تعزز مفهوم العطاء والخدمة المجتمعية وتندرج مبادرة “مسار” ضمن محور عمل الريادة والابتكار.