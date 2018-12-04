اطلاق‭ ‬أول‭ ‬قمر‭ ‬صناعي‭ ‬أردني‭.. ‬مهمّات‭ ‬بحثية‭ ‬وسياحية

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬مؤسسة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأردني،‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬إطلاق‭ ‬أول‭ ‬قمر‭ ‬صناعي‭ ‬أردني‭ ‬مصغّر‭ ‬للفضاء،‭ ‬والذي‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرة‭ ‬“مسار”‭ ‬التابعة‭ ‬للمؤسسة‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الأردنية‭ ‬(بترا)‭ ‬أن‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬الذي‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضيّة‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬600‭ ‬كم‭ ‬فوق‭ ‬سطح‭ ‬الأرض‭ ‬ويحمل‭ ‬اسم‭ ‬JY1-SAT،‭ ‬يأتي‭ ‬إطلاقه‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬تعليمية‭ ‬بحثية‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬كما‭ ‬سيقوم‭ ‬بمهمّة‭ ‬الترويج‭ ‬السياحي‭ ‬للمملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بث‭ ‬صور‭ ‬عن‭ ‬الأماكن‭ ‬السياحية‭ ‬والتراثية،‭ ‬والاتصال‭ ‬اللاسلكي‭ ‬مع‭ ‬المحطات‭ ‬الأرضية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬سيقوم‭ ‬ببث‭ ‬رسالة‭ ‬سلام‭ ‬صوتية‭ ‬مسجلة‭ ‬بصوت‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬الحسين‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني،‭ ‬موجهة‭ ‬للعالم‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬متاحة‭ ‬للاستقبال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جميع‭ ‬المستقبلات‭ ‬الأرضية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الدكتورة‭ ‬تمام‭ ‬منكو،‭ ‬إن‭ ‬القمر‭ ‬الأردني‭ ‬المصغّر‭ ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬وبناؤه‭ ‬بأيادٍ‭ ‬أردنيّة‭ ‬وثمرة‭ ‬جهد‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬ضم‭ ‬18‭ ‬طالبًا‭ ‬وطالبةً‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬الهندسة‭ ‬الأردنيين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أكاديميين‭ ‬واستشاريين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬تخصصات‭ ‬الهندسة‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬الأردنية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مؤسسة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأردني‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬وتعمل‭ ‬المؤسسة‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬ودعم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬مفهوم‭ ‬العطاء‭ ‬والخدمة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتندرج‭ ‬مبادرة‭ ‬“مسار”‭ ‬ضمن‭ ‬محور‭ ‬عمل‭ ‬الريادة‭ ‬والابتكار‭.‬