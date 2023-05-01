اضراب للممرّضين في بريطانيا يرفض التسوية الحكومية للأجور

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

بدأ‭ ‬الممرّضون‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬إضراباً‭ ‬جديداً‭ ‬الإثنين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬نقابتهم‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمطالبة‭ ‬بزيادة‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التضخّم،‭ ‬وهو‭ ‬إضراب‭ ‬سيؤثّر‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬رغم‭ ‬تقليص‭ ‬مدته‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإضراب‭ ‬بعدما‭ ‬رفض‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬بحركة‭ ‬إضراب‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬منذ‭ ‬إنشاء‭ ‬نقابتهم‭ ‬‮«‬المعهد‭ ‬الملكي‭ ‬للتمريض‮»‬‭ (‬رويال‭ ‬كوليدج‭ ‬اوف‭ ‬نيرسينغ‭ – ‬آر‭ ‬سي‭ ‬إن‭)‬،‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬اقترحتها‭ ‬الحكومة‭ ‬بنسبة‭ ‬خمسة‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬

وللمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬يطال‭ ‬هذا‭ ‬الإضراب‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬28‭ ‬ساعة،‭ ‬العناية‭ ‬المركّزة‭ ‬وقسم‭ ‬الأمراض‭ ‬السرطانية،‭ ‬وفقاً‭ ‬للنقابة،‭ ‬رغم‭ ‬بعض‭ ‬الاستثناءات‭ ‬في‭ ‬مستشفيات‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬فيها‭ ‬نقص‭ ‬الممرّضين‭ ‬إلى‭ ‬تعريض‭ ‬حياة‭ ‬المرضى‭ ‬للخطر‭.‬‮ ‬‭ ‬ومن‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يستمرّ‭ ‬الإضراب‭ ‬إلى‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ولكن‭ ‬تمّ‭ ‬تقليص‭ ‬مدته‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬الذي‭ ‬لجأت‭ ‬إليه‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭.‬‮ ‬‭ ‬وقالت‭ ‬الأمينة‭ ‬العامة‭ ‬لـ»المعهد‭ ‬الملكي‭ ‬للتمريض‮»‬‭ ‬بات‭ ‬كالن‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬‮«‬لوقف‭ ‬الإضراب،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الوزير‭ (‬الصحة‭) ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬ويضع‭ ‬عرضاً‭ ‬أفضل‭ ‬على‭ ‬الطاولة‮»‬،‭ ‬مطالبة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بعملية‭ ‬توظيف‭ ‬لتعويض‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الممرّضين‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يُدفع‭ ‬للمرّضين‭ ‬أجور‭ ‬لائقة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬أمام‭ ‬ممرّضينا‭ ‬للأسف‭ ‬خيار‭ ‬سوى‭ ‬مواصلة‮»‬‭ ‬حراكهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بينما‭ ‬يخطّط‭ ‬‮«‬المعهد‭ ‬الملكي‭ ‬للتمريض‮»‬‭ ‬لإجراء‭ ‬تصويت‭ ‬على‭ ‬الإضرابات‭ ‬الجديدة‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬ستيف‭ ‬باركلاي‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الإضراب‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬مخيّب‭ ‬للأمل‮»‬،‭ ‬مندّداً‭ ‬بـ»الضغط‭ ‬الإضافي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬سيفرضه‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أزمة‭. ‬ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‮»‬،‭ ‬وصف‭ ‬هذا‭ ‬الإضراب‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ينم‭ ‬عن‭ ‬احترام‮»‬‭ ‬للآخرين،‭ ‬بينما‭ ‬من‭ ‬المقرّر‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬نقابات‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬والمسؤولين‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الصحة‭ ‬العام،‭ ‬بشأن‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‭ ‬المقترحة‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬

وأدّى‭ ‬التضخّم‭ ‬الذي‭ ‬تخطّى‭ ‬نسبة‭ ‬العشرة‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التحرّكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬منذ‭ ‬عدّة‭ ‬أشهر‭ ‬للمطالبة‭ ‬بزيادة‭ ‬الأجور،‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬العامّة‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭.‬