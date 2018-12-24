اضراب‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬واتحاد‭ ‬مهني‭ ‬ينظم‭ ‬مسيرة‭ ‬التنحي‭ ‬نحو‭ ‬القصر‭ ‬الجمهوري‭ ‬

الخرطوم‭- ‬الزمان‭ ‬تتسارع‭ ‬احداث‭ ‬الشارع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬وتنتقل‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬الشمالية‭ ‬الثلاث‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬الخرطوم‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تتسارع‭ ‬احداث‭ ‬ال‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬الإثنين‭ ‬إضراب‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬موجة‭ ‬احتجاجات‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬رفعت‭ ‬الحكومة‭ ‬أسعار‭ ‬الخبز‭ ‬وأعقبها‭ ‬تحرّك‭ ‬احتجاجي‭ ‬تخلّلته‭ ‬صدامات‭ ‬دامية‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الأضخم‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬أصدره‭ ‬الإثنين‭ ‬قال‭ ‬تجمّع‭ ‬المهنيين‭ ‬إنّه‭ ‬قرّر‭ ‬تسيير‭ ‬تظاهرة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬القصر‭ ‬الجمهوري‭ ‬“لتسليم‭ ‬مذكرة‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬تطالب‭ ‬بتنحّي‭ ‬الرئيس‭ ‬فوراً‭ ‬عن‭ ‬السلطة‭ ‬استجابة‭ ‬لرغبة‭ ‬الشعب‭ ‬السوداني‭ ‬وحقناً‭ ‬للدماء”‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنّ‭ ‬التجمّع‭ ‬يقترح‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬وافق‭ ‬البشير‭ ‬على‭ ‬التنحّي‭ ‬أن‭ ‬“تتشكّل‭ ‬حكومة‭ ‬انتقالية‭ ‬ذات‭ ‬كفاءات‭ ‬وبمهام‭ ‬محدّدة‭ ‬ذات‭ ‬صبغة‭ ‬توافقية‭ ‬بين‭ ‬أطياف‭ ‬المجتمع‭ ‬السوداني‭.‬

ولبّت‭ ‬قطاعات‭ ‬مختلفة‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الإضراب‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬الأحد‭ ‬“تجمّع‭ ‬المهنيين‭ ‬السودانيين”،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬التظاهرات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬عدّة،‭ ‬ولا‭ ‬سيّما‭ ‬أم‭ ‬درمان،‭ ‬المدينة‭ ‬التوأم‭ ‬للعاصمة‭ ‬الخرطوم‭.‬

وقال‭ ‬الطبيب‭ ‬محمد‭ ‬الأصم‭ ‬عضو‭ ‬تجمّع‭ ‬المهنيين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬“الإضراب‭ ‬بدأ‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحاً‭ ‬‭(‬السادسة‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬”‭.‬

وأضاف‭ ‬“الآن‭ ‬تجري‭ ‬عملية‭ ‬حصر‭ ‬لعدد‭ ‬المستشفيات‭ ‬التي‭ ‬نفّذ‭ ‬فيها‭ ‬الإضراب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬السودان‭ ‬وعدد‭ ‬الأطباء‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬فيه،‭ ‬لكن‭ ‬لدينا‭ ‬تجارب‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬إضرابات‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بكل‭ ‬مناطق‭ ‬السودان”‭.‬

ورأى‭ ‬محلّلون‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التطوّرات‭ ‬أنّ‭ ‬الأوضاع‭ ‬مفتوحة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاحتمالات،‭ ‬معتبرين‭ ‬أنّه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المحرّك‭ ‬الأساسي‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬هو‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬فإنّه‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬مرتبط‭ ‬بسياسات‭ ‬الحكومة‭.‬

وقال‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬البوني‭ ‬عميد‭ ‬كليّة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الوطنية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬“السبب‭ ‬الأساسي‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬اقتصادي‭ ‬ومرتبط‭ ‬بغلاء‭ ‬الأسعار،‭ ‬إلاّ‭ ‬أنّ‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬جذرها‭ ‬سياسي‭ ‬ومتمثّل‭ ‬في‭ ‬فشل‭ ‬السياسات‭ ‬الحكومية‭ ‬وارتكابها‭ ‬أخطاء‭ ‬وسوء‭ ‬إدارة”‭.‬

لكنّ‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬حزب‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬‭(‬الحزب‭ ‬الحاكم‭)‬‭ ‬ابراهيم‭ ‬الصديق‭ ‬اعتبر‭ ‬أنّ‭ ‬اسباب‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬اقتصادية‭ ‬لكنّ‭ ‬“البعض”‭ ‬استخدمها‭ ‬خدمة‭ ‬“لأجندات‭ ‬سياسية”‭.‬

وقال‭ ‬“هناك‭ ‬سببان‭ ‬للأحداث‭ ‬أحدهما‭ ‬الضائقة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وهذا‭ ‬مفهوم‭ ‬الاحتجاج‭ ‬ضدّه‭ ‬والحكومة‭ ‬معترفة‭ ‬به‭ ‬والناس‭ ‬خرجت‭ ‬بسبب‭ ‬شحّ‭ ‬الخبز‭ ‬والوقود‭ ‬والسيولة‭ ‬النقدية‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬حقّها”‭.‬

وأضاف‭ ‬“أمّا‭ ‬السبب‭ ‬الثاني‭ ‬فهو‭ ‬أجندات‭ ‬سياسية‭ ‬بعضها‭ ‬داخلي‭ ‬لأحزاب‭ ‬يسارية‭ ‬تريد‭ ‬خلخلة‭ ‬بنية‭ ‬الدولة‭ ‬وبعضها‭ ‬أجندة‭ ‬خارجية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالمجموعة‭ ‬التي‭ ‬أُعلن‭ ‬أنّها‭ ‬ضبطت‭ ‬وتنتمي‭ ‬لحركة‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬نور‭ ‬المتمردة‭ ‬وجاءت‭ ‬من‭ ‬اسرائيل‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬حرق‭ ‬المؤسسات”‭.‬

لكنّ‭ ‬المحلّل‭ ‬السياسي‭ ‬محمد‭ ‬لطيف‭ ‬وهو‭ ‬كاتب‭ ‬زاوية‭ ‬يومية‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬“اليوم‭ ‬التالي”‭ ‬رأى‭ ‬أنّه‭ ‬“في‭ ‬ظلّ‭ ‬شحّ‭ ‬الموارد‭ ‬الذي‭ ‬تعاني‭ ‬منه‭ ‬الدولة‭ ‬وغياب‭ ‬أفق‭ ‬حلّ‭ ‬للأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخيار‭ ‬الوحيد‭ ‬المتاح‭ ‬حلّ‭ ‬سياسي‭ ‬بانفتاح‭ ‬الحكومة‭ ‬ومخاطبة‭ ‬مطالب‭ ‬الجماهير‭ ‬وفتح‭ ‬منبر‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬المكوّنات‭ ‬السياسية‭ ‬السودانية‭ ‬دون‭ ‬استثناء”‭.‬