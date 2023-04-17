اضراب‭ ‬عمالي‭ ‬يرفع‭ ‬سقف‭ ‬المطالب‭ ‬بالمغرب‭ ‬

الرباط – عبدالحق بن رحمون
تواجه النقابة العمالية الرئيسة في المغرب الحكومة باول احتجاج اليوم الثلاثاء 18 نيسان ( أبريل ) وذلك بتنظم إضراب وطني بجميع قطاعات الوظيفة العمومية دعت إليه نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
وقالت مصادر في الشغل ان نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتصعيدها من وتيرة الاحتجاج ورفع سقف المطالب ستكون الحكومة مطالبة للاسراع بالاستجابة للمطالب الاجتماعية بما فيها رفع الاجور وتقديم مساعدات اجتماعية للاسر المعوزة . ويشار أن موجة غلاء الاسعار وإخفاق حكومة أخنوش في إنجاح مشروعها الذي أعلنت عنه قبل وصولها الى السلطة لما تبنت الدولة الاجتماعية .