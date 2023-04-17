اضراب‭ ‬عمالي‭ ‬يرفع‭ ‬سقف‭ ‬المطالب‭ ‬بالمغرب‭ ‬

‭ ‬الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬

تواجه‭ ‬النقابة‭ ‬العمالية‭ ‬الرئيسة‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬الحكومة‭ ‬باول‭ ‬احتجاج‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬18‭ ‬نيسان‭ ( ‬أبريل‭ ) ‬وذلك‭ ‬بتنظم‭ ‬إضراب‭ ‬وطني‭ ‬بجميع‭ ‬قطاعات‭ ‬الوظيفة‭ ‬العمومية‭ ‬دعت‭ ‬إليه‭ ‬نقابة‭ ‬الكونفدرالية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للشغل

‭ ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الشغل‭ ‬ان‭ ‬نقابة‭ ‬الكونفدرالية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للشغل‭ ‬بتصعيدها‭ ‬من‭ ‬وتيرة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬ورفع‭ ‬سقف‭ ‬المطالب‭ ‬ستكون‭ ‬الحكومة‭ ‬مطالبة‭ ‬للاسراع‭ ‬بالاستجابة‭ ‬للمطالب‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬رفع‭ ‬الاجور‭ ‬وتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬اجتماعية‭ ‬للاسر‭ ‬المعوزة‭ . ‬ويشار‭ ‬أن‭ ‬موجة‭ ‬غلاء‭ ‬الاسعار‭ ‬وإخفاق‭ ‬حكومة‭ ‬أخنوش‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬مشروعها‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬عنه‭ ‬قبل‭ ‬وصولها‭ ‬الى‭ ‬السلطة‭ ‬لما‭ ‬تبنت‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية‭ .‬