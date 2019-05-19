اضاءات نقدية عن فضاءات الرواية العراقية

رزاق ابراهيم حسن

يستطيع الروائي والقاص والناقد ناطق خلوصي ان يصدر العديد من المؤلفات النقدية اعتمادا على ما يكتبه من دراسات عن الواقع الثقافي العراقي، وعن الرواية العراقية ذاتها، اذ نقرأ له باستمرار دراسات ومقالات عن الجديد في هذه الرواية، ولكنه لا يفعل ذلك لانه لا يريد جمع المتنافر من الدراسات والمقالات في كتب معينة، ولا يريد جمع المنشور من مقالاته ودراساته في كتب تحمل اسمه، وانما هو يريد من دراساته ومقالاته ان تتوفر على المنهجية ووحدة الموضوع وان تتناول مشكلات وقضايا مهمة في الرواية العراقية، وما حققته من انجازات ومعطيات وذلك ما جسده في كتابه الصادر ضمن منشورات الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق وعنوانه (فضاءات السرد الروائي العراقي: اضاءات نقدية) ولكي يوضح ويعزز من جهده النقدي في هذا الكتاب فانه يضع العنوان في مفردات ذات اهمية خاصة مثل فضاءات واضاءات ليؤكد من خلال ذلك انه لا يتعامل بشكل اعتيادي ومكرر مع الرواية والعراقية وانما يقدمها في دراسات ومقالات في اهم وافضل منجزاتها النوعية والكمية وعن تطورها وابرز ما تناولته من مشكلات وعن اهم وابرز نماذجها ويتم ذلك بالرجوع الى الرواية العربية، والرواية العالمية والرجوع الى المقارنات الدالة على ذلك، وقد جاء ذلك في تمهيد احتل الصفحات الاولى من الكتاب، لتعقبه مقالات عن روايات ذات ملامح ومعطيات متميزة ومعبرة عن طبيعة وخصائص المجتمع العراقي في ظروف معينة. وقد تناولت هذه المقالات رواية لابراهيم احمد وهي بعنوان (طفل) ورواية (حامل الهوى) لاحمد خلف ورواية (كانت اسماء زرفاء) لاسماعيل فهد اسماعيل ورواية (الساحر العظيم) لامجد توفيق ورواية (الحفيدة الامريكية) لانعام كجه جي ورواية (الغائب) لبتول الخضيري ورواية ( ما بعد الجحيم) لحسين سرمك حسن ورواية (مملكة البيت السعيد) لحنون مجيد ورواية (وحدها شجرة الرمان) لسنان انطوان ورواية (سوق هرج) لعائد خصباك ورواية بعنوان (اوراق ابراهيم الناصري) لعبد الاله عبد الرزاق ورواية (اللاجئ العراقي) لعبد الله الصخي ورواية (الطريق الى تل المطران) لعلي بدر ورواية (المسرات والاوجاع) لفؤاد التكرلي ورواية (عشاق وفوتغرافي وازمنة) تأليف لطيفة الدليمي ورواية (بيت السودان) لمحمد حياوي ورواية ثلاثية شيكاغو لمحمود سعيد ورواية بعنوان (بيت على دجلة) لمهدي عيسى الصقر ورواية الحدود البرية لميسلون هادي ورواية بعنوان (الحرب في حي الطرب) لنجم والي وناطق خلوصي يتناول اوسع مساحة للرواية العراقية لكنه يحفظ لكل رواية تاريخها وظروف كتابتها وموقعها في الرواية العراقية.