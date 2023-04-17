اصطياد قيادي لداعش كان محتجزا لدى قسد قبل ستة شهور

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

استهدفت‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬فجر‭ ‬الاثنين‭ ‬قيادياً‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬جرابلس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬كان‭ ‬مسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬التخطيط‭ ‬لهجمات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأوروبا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬القيادة‭ ‬الوسطى‭ ‬للجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬‮«‬سنتكوم‮»‬،‭ ‬مرجحة‭ ‬مقتله‭.‬‮ ‬‭ ‬فيما‭ ‬اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬ان‭ ‬القيادي‭ ‬الداعشي‭ ‬لقي‭ ‬حتفه‭ ‬مع‭ ‬اثنين‭ ‬اخرين‭ ‬،‭ ‬وانه‭ ‬كان‭ ‬محتجزا‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬لدى‭ ‬سجن‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الكردية،‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬اطلاق‭ ‬سراحه،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬انتقاله‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ ‬الفصائل‭ ‬السورية‭ ‬الموالية‭ ‬لتركيا‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬القيادة‭ ‬الوسطى‭ ‬مايكل‭ ‬كوريلا‭ ‬إن‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬قواته‭ ‬بواسطة‭ ‬طائرة‭ ‬مروحية‭ ‬أسفرت‭ ‬‮«‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬الشخص‭ ‬المستهدف‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أوقعت‭ ‬‮«‬قتيلين‭ ‬مسلحين‭ ‬آخرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬المكان‭. ‬‮ ‬‭ ‬وأوضحت‭ ‬سنتكوم‭ ‬أن‭ ‬القيادي‭ ‬البارز‭ ‬المستهدف‭ ‬كان‭ ‬‮«‬مسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬التخطيط‭ ‬لهجمات‭ ‬إرهابية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأوروبا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬كوريلا‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬شن‭ ‬عمليات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ويبغى‭ ‬أن‭ ‬يضرب‭ ‬أيضاً‭ ‬خارج‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تسفر‭ ‬العملية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أو‭ ‬إصابة‭ ‬أي‭ ‬جندي‭ ‬أميركي‭ ‬أو‭ ‬مدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬سنتكوم‭.‬

ووقعت‭ ‬العملية‭ ‬وفق‭ ‬مراسل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬والمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬السويدة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬جرابلس‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬واقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬سورية‭ ‬موالية‭ ‬لأنقرة‭.‬‮ ‬‭ ‬وأورد‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬اشتباكات‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أثناء‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تخللها‭ ‬استهداف‭ ‬المبنى‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يقطنه‭ ‬القيادي‭ ‬بصاروخين‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الشخص‭ ‬المستهدف،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬معتقلاً‭ ‬لدى‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬سابقاً،‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬قرية‭ ‬السويدة‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭. ‬وأفادوا‭ ‬بأنه‭ ‬قتل‭ ‬وسُلّمت‭ ‬جثته‭ ‬إلى‭ ‬شقيقه‭.‬

وأوضح‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬أسفرت‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عنصرين‭ ‬من‭ ‬فصيل‭ ‬‮«‬صقور‭ ‬الشمال‮»‬‭ ‬أثناء‭ ‬الاشتباكات‭ ‬خلال‭ ‬العملية،‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬رجح‭ ‬أنه‭ ‬مرافق‭ ‬للقيادي‭ ‬المستهدف‭.‬

وأكد‭ ‬الفصيل‭ ‬مقتل‭ ‬العنصرين‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنهما‭ ‬قتلا‭ ‬أثناء‭ ‬تفقدهما‭ ‬لما‭ ‬يحصل‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العديد‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬سابقاً‭ ‬التحقوا‭ ‬بصفوف‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لأنقرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬