اصحاب‭ ‬الشهادات‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للبطالة‭ ‬في‭ ‬المغرب

الرباط-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬يظل‭ ‬الحاصلون‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬دراسية‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للبقاء‭ ‬بلا‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬غيرهم،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬معدل‭ ‬البطالة‭ ‬في‭ ‬الإجمال‭ ‬انخفاضا‭ ‬طفيفا‭ ‬السنة‭ ‬الماضية،‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬رسمية‭ ‬نشرتها‭ ‬المندوبية‭ ‬السامية‭ ‬للتخطيط‭ ‬الأربعاء‭. ‬وقال‭ ‬تقرير‭ ‬لهذه‭ ‬الهيئة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الإحصاءات‭ ‬حول‭ ‬مؤشرات‭ ‬البطالة‭ ‬سنة‭ ‬2018،‭ ‬إن‭ ‬17,2‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬دراسية‭ ‬لا‭ ‬يجدون‭ ‬عملاً،‭ ‬مقابل‭ ‬3,4‭ ‬بالمئة‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬يحملون‭ ‬أية‭ ‬شهادات‭. ‬‭(‬‬‬‬‬

ويرتفع‭ ‬معدل‭ ‬البطالة‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬بالمئة‭ ‬بين‭ ‬ذوي‭ ‬الشهادات‭ ‬الجامعية‭ ‬العليا،‭ ‬مقابل‭ ‬14‭ ‬بالمئة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للحاصلين‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬متوسطة‭.‬

وتبقى‭ ‬نسبة‭ ‬البطالة‭ ‬مرتفعة‭ ‬وسط‭ ‬الشباب‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الحضري‭ ‬والمتراوحة‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و24‭ ‬سنة‭ ‬إذ‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬43,2‭ ‬بالمئة،‭ ‬بحسب‭ ‬التقرير‭. ‬وتعتبر‭ ‬سببا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للقلق‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬ينمي‭ ‬مشاعر‭ ‬الاحباط‭ ‬والاستياء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وشكلت‭ ‬تظاهرات‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬بـ»حركة‭ ‬المعطلين»‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬المشهد‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭ ‬الرباط‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات،‭ ‬وما‭ ‬تزال‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرات‭ ‬تقام‭ ‬من‭ ‬حين‭ ‬لآخر‭ ‬للمطالبة‭ ‬بمناصب‭ ‬في‭ ‬الوظيفة‭ ‬العمومية‭.‬

وتصدر‭ ‬عنصر‭ ‬الشباب‭ ‬الحركات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬مناطق‭ ‬مغربية‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضد‭ ‬تدهور‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعيشية،‭ ‬وانتهت‭ ‬بملاحقات‭ ‬قضائية‭. ‬لكن‭ ‬السلطات‭ ‬أطلقت‭ ‬أيضا‭ ‬مشاريع‭ ‬إنمائية‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لاستيعاب‭ ‬هذه‭ ‬الاحتجاجات‭.‬

وخلص‭ ‬تقرير‭ ‬رسمي‭ ‬للمجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬المغربي‭ ‬بقيت‭ ‬«على‭ ‬هامش‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي»،‭ ‬منبها‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬مؤشرات‭ ‬البطالة‭ ‬والتسرّب‭ ‬المدرسي‭ ‬وسط‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬ثلث‭ ‬سكان‭ ‬البلاد‭ ‬البالغ‭ ‬تعدادهم‭ ‬35‭ ‬مليونا‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬سعيد‭ ‬أمزازي،‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬600‭ ‬مهندس‭ ‬يغادرون‭ ‬المغرب‭ ‬سنوياً،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭.‬

ويسعى‭ ‬المغرب‭ ‬إلى‭ ‬صياغة»نموذج‭ ‬تنموي‭ ‬جديد»‭ ‬يكون‭ ‬كفيلا‭ ‬على‭ ‬الخصوص‭ ‬بالاستجابة‭ ‬للحاجيات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ومواجهة‭ ‬البطالة،‭ ‬كما‭ ‬يجري‭ ‬حاليا‭ ‬نقاش‭ ‬قانون‭ ‬إطار‭ ‬يتضمن‭ ‬إجراءات‭ ‬لإصلاح‭ ‬منظومة‭ ‬التعليم‭ ‬بهدف‭ ‬ملاءمتها‭ ‬أكثر‭ ‬مع‭ ‬شروط‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وأشار‭ ‬تقرير‭ ‬المندوبية‭ ‬السامية‭ ‬للتخطيط‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬البطالة‭ ‬أكثر‭ ‬ارتفاعا‭ ‬وسط‭ ‬النساء‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬14‭ ‬بالمئة،‭ ‬مقابل‭ ‬8,4‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الرجال‭.‬