اصبوحة اليوم – قاسم حسين صالح

ارتفاع وانخفاض الدولار..لعبه ، لكنني لا أعرف من يلعبها.

من يعرف رأسها الكبير..يفيدنا.

العراقيون..حلو يكذبون!

تصفح منشورات التهاني بأعياد الميلاد تجدها مليانه فرح وتفاؤل فيما معظمهم (لاسيما المثقفين) مصابون باكتئاب وإحباط وتشاؤم، و قسم يسكر ويبجي، وقسم يلعن ابو ساعة السودة الجابته بالعراق ، واخر يغني اليوم اريد احباب كلبي…

وربما بينهم يقول لصاحبه ..تجي ننتحر ونصير مثل الاديب العالمي ستيفان .. اللي قرر ينتحر بعيد ليلة رأس السنه!

بعلم النفس ..نسمي هذا.. الخداع الإيجابي ،وبالعراقي نسميه…نقشمر نفسنه.

الخداع الإيجابي ..حلو ، ونقشمر نفسنه حلو..بس كون يظل وره يومين من السنة الجايه..مو مثل ما تمنى سعيد صالح:

أتمنى اصحى الصبح ما الائيش حد من دول خالص!

إن كنت صــريحا.. قل انا امارسه ! ..مو تقرأه وتغلس !!