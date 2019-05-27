اصابات‭ ‬مختلفة‭ ‬للفنّانين‭ ‬خلال‭ ‬التعجيل‭ ‬بدراما‭ ‬رمضان‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

تعرض‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬لأزمات‭ ‬صحية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬الحالي،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬تكثيف‭ ‬مشاهد‭ ‬التصوير‭ ‬وذلك‭ ‬لتقديم‭ ‬الحلقات‭ ‬في‭ ‬وقتها‭ ‬وتم‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك‭ ‬نقلهم‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الخاصة‭.‬

تعرضت‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬سوزان‭ ‬نجم‭ ‬الدين،‭ ‬لأزمة‭ ‬صحية،‭ ‬خلال‭ ‬تصويرها‭ ‬أحداث‭ ‬مسلسل‭ ‬«ابن‭ ‬أصول»،‭ ‬ونقلت‭ ‬على‭ ‬اثرها‭ ‬لإحدى‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬ونصحها‭ ‬الأطباء‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬إجازة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬الإرهاق‭ ‬الذي‭ ‬أصابها‭ ‬بسبب‭ ‬ساعات‭ ‬التصوير‭ ‬الطويلة‭. ‬ورغم‭ ‬نصائح‭ ‬الاطباء‭ ‬لها‭ ‬لم‭ ‬تستمع‭ ‬سوزان‭ ‬نجم‭ ‬الدين،‭ ‬لنصيحة‭ ‬الأطباء‭ ‬وقررت‭ ‬متابعة‭ ‬تصوير‭ ‬مشاهدها‭ ‬بسبب‭ ‬ضيق‭ ‬الوقت‭. ‬كما‭ ‬تعرض‭ ‬الفنان‭ ‬ياسر‭ ‬جلال،‭ ‬لأزمة‭ ‬صحية‭ ‬شديدة‭ ‬هو‭ ‬الأخر‭ ‬بسبب‭ ‬المطاردات‭ ‬والأكشن‭ ‬الذي‭ ‬يؤديه‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬“لمس‭ ‬أكتاف”‭. ‬وأصيب‭ ‬يا‭ ‬سر‭ ‬جلال،‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الكدمات‭ ‬في‭ ‬وجهه‭ ‬ويده‭ ‬اضطرته‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬والخلود‭ ‬للراحة‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬كامل،‭ ‬لأنه‭ ‬يجسد‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬دور‭ ‬مصارع‭ ‬يواجه‭ ‬أزمات‭ ‬ومشاكل‭ ‬في‭ ‬حياته،‭ ‬مما‭ ‬عرّضه‭ ‬لكدمات‭ ‬في‭ ‬وجهه‭ ‬ويده،‭ ‬اضطرته‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬والخلود‭ ‬للراحة‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬كامل‭.‬

أما‭ ‬الفنان‭ ‬أحمد‭ ‬فهمي،‭ ‬فتعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬خطيرة‭ ‬خلال‭ ‬تصوير‭ ‬أحد‭ ‬مشاهده‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬“الواد‭ ‬سيد‭ ‬الشحات”،‭ ‬والذي‭ ‬تشاركه‭ ‬بطولته‭ ‬خطيبته‭ ‬الفنانة‭ ‬هنا‭ ‬الزاهد،‭ ‬حيث‭ ‬أصيب‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أصابع‭ ‬يده‭ ‬وقطع‭ ‬في‭ ‬الوتر‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬الأطباء‭ ‬أكدوا‭ ‬له‭ ‬خطورة‭ ‬حالته،‭ ‬قرر‭ ‬أحمد‭ ‬فهمي‭ ‬تأجيل‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية،‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يخضع‭ ‬لها‭ ‬عقب‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬واكتفى‭ ‬بتلقّي‭ ‬إسعافات‭ ‬بسيطة‭ ‬تمكّنه‭ ‬من‭ ‬استكمال‭ ‬التصوير‭ ‬وتجنّبه‭ ‬الشعور‭ ‬بالألم‭. ‬كما‭ ‬أصيب‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬أحمد‭ ‬السقا،‭ ‬بتمزق‭ ‬في‭ ‬أربطة‭ ‬الركبة،‭ ‬وتم‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬شهير‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المهندسين‭ ‬وسط‭ ‬القاهرة‭ ‬وأجرى‭ ‬جراحة‭ ‬عاجلة‭. ‬كما‭ ‬تعرضت‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬سلاف‭ ‬فواخرجي،‭ ‬للإصابة‭ ‬خلال‭ ‬تصوير‭ ‬مشاهد‭ ‬مسلسلها‭ ‬الجديد‭ ‬“خط‭ ‬ساخن”،‭ ‬وتم‭ ‬نقلها‭ ‬لإحدى‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمدينة‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وجاءت‭ ‬الإصابة‭ ‬نتيجة‭ ‬قيام‭ ‬سلاف،‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مشهد‭ ‬أكشن‭ ‬يتطلب‭ ‬حركات‭ ‬جسدية‭ ‬عنيفة،‭ ‬وصممت‭ ‬على‭ ‬تصويره‭ ‬بنفسها‭ ‬دون‭ ‬الاستعانة‭ ‬بدوبلير،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابتها‭ ‬بجروح‭ ‬سطحية‭.‬

كما‭ ‬كشف‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬رمضان‭ ‬تفاصيل‭ ‬حادث‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬كواليس‭ ‬مسلسله‭ ‬الرمضاني‭ ‬الجديد‭ ‬“زلزال”‭.‬

رمضان‭ ‬شارك‭ ‬جمهوره‭ ‬بمقطع‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬كواليس‭ ‬المسلسل،‭ ‬والذي‭ ‬ظهر‭ ‬فيه‭ ‬وهو‭ ‬يحاول‭ ‬النزول‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬سلم‭ ‬الفراشة،‭ ‬ولكنه‭ ‬فقد‭ ‬توازنه‭ ‬وسقط‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬السلم‭ ‬كاد‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬فوق‭ ‬رأسه‭ ‬لولا‭ ‬تدخل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬المسلسل،‭ ‬والذين‭ ‬نسيوا‭ ‬أنه‭ ‬معلق‭ ‬بالأعلى‭.‬