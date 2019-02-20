اسقاط‭ ‬الجنسية‭ ‬البريطانية‭ ‬عن‭ ‬شابة‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬داعش

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

قررت‭ ‬لندن‭ ‬إسقاط‭ ‬الجنسية‭ ‬عن‭ ‬شابة‭ ‬بريطانية‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وتطالب‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬مع‭ ‬طفلها‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬لللاجئين‭ ‬قبل‭ ‬أيام،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬عائلة‭ ‬شميمة‭ ‬بيغوم‭ ‬بقرار‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬المحافظ‭ ‬ساجد‭ ‬جاويد‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬تلقتها‭ ‬العائلة‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬«وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أكد‭ ‬بوضوح‭ ‬أن‭ ‬أولويته‭ ‬هي‭ ‬أمن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وسكانها»،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬لم‭ ‬يتخذ‭ ‬«باستخفاف»‭ ‬وأن‭ ‬بإمكان‭ ‬الفتاة‭ ‬طلب‭ ‬جنسية‭ ‬أخرى‭.‬

وبموجب‭ ‬معاهدة‭ ‬نيويورك‭ ‬الموقعة‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬آب/أغسطس‭ ‬1961‭ ‬والتي‭ ‬صادقت‭ ‬عليها‭ ‬بريطانيا،‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬لندن‭ ‬إسقاط‭ ‬الجنسية‭ ‬عن‭ ‬شخص‭ ‬إذا‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يخدم‭ ‬«المصلحة‭ ‬العامة»‭ ‬وبشرط‭ ‬ألا‭ ‬يجعله‭ ‬ذلك‭ ‬عديم‭ ‬الجنسية‭.‬

وأعلنت‭ ‬عائلة‭ ‬الفتاة‭ ‬أنها‭ ‬تدرس‭ ‬«كل‭ ‬السبل‭ ‬القانونية‭ ‬للطعن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار»‭ ‬القابل‭ ‬للاستئناف‭.‬

وأثارت‭ ‬قضية‭ ‬شميمة‭ ‬بيغوم‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬فرت‭ ‬مع‭ ‬صديقتين‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬عمرها‭.‬

وتصور‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬المعضلة‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬السماح‭ ‬بعودة‭ ‬الجهاديين‭ ‬وأنصار‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‭ ‬إلى‭ ‬بلادهم‭ ‬لمحاكمتهم‭ ‬فيها،‭ ‬أو‭ ‬منعهم‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬أمنية‭.‬

ووضعت‭ ‬بيغوم‭ ‬مولودها‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وقد‭ ‬فرت‭ ‬إليه‭ ‬بعد‭ ‬خروجها‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬البقعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬تقدم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭.‬

وهي‭ ‬ترغب‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا،‭ ‬مناشدة‭ ‬السلطات‭ ‬إظهار‭ ‬«تعاطف»‭ ‬معها‭ ‬والسماح‭ ‬لها‭ ‬بذلك،‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تبدي‭ ‬أي‭ ‬ندم‭ ‬على‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭.‬