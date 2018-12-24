اسرع‭ ‬تقنية‭ ‬شحن‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية

لندن‭- ‬الزمان

بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬شركة‭ ‬وان‭ ‬بلس‭ ‬هاتفها‭ ‬الذكي‭ ‬OnePlus‭ ‬6T‭ ‬McLaren‭ ‬Edition‭ ‬الفاخر‭ ‬قدمت‭ ‬الشركة‭ ‬الصينية‭ ‬أسرع‭ ‬تقنية‭ ‬شحن‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ألا‭ ‬وهي‭ ‬تقنية‭ ‬Warp‭ ‬Charge‭ ‬30‭.‬

وأوضحت‭ ‬شركة‭ ‬وان‭ ‬بلس‭ ‬أن‭ ‬مصطلح‭ ‬Warp‭ ‬مستمد‭ ‬من‭ ‬أفلام‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي‭ ‬والرحلات،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬قياسها‭ ‬بسرعة‭ ‬Warp،‭ ‬وهي‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬الضوء،‭ ‬ويشير‭ ‬الرقم‭ ‬30‭ ‬إلى‭ ‬قدرة‭ ‬الشحن‭ ‬30‭ ‬وات،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬بها‭ ‬شحن‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬OnePlus‭ ‬6T‭ ‬McLaren‭ ‬Edition‭ ‬الفاخر،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يتم‭ ‬شحن‭ ‬هاتف‭ ‬وان‭ ‬بلس‭ ‬للاستعمال‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭ ‬خلال‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭.‬

وعلى‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬الشحن‭ ‬السريع‭ ‬الأخرى‭ ‬فإن‭ ‬وان‭ ‬بلس‭ ‬تقوم‭ ‬بنقل‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الطاقة‭ ‬وتبديد‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬محول‭ ‬Warp‭ ‬Charge‭ ‬30،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬يتعرض‭ ‬للسخونة‭ ‬بدرجة‭ ‬أقل،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬سرعة‭ ‬الشحن‭ ‬أثناء‭ ‬تشغيل‭ ‬الألعاب‭ ‬أو‭ ‬التطبيقات‭ ‬فائقة‭ ‬الأداء‭ ‬تكون‭ ‬عالية‭ ‬جداً‭ ‬مقارنة‭ ‬بحلول‭ ‬الشحن‭ ‬الأخرى‭.‬

وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬الصينية‭ ‬أن‭ ‬الأداء‭ ‬الفائق‭ ‬لوحدة‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬Warp‭ ‬Charge‭ ‬30‭ ‬تتدفق‭ ‬في‭ ‬خلية‭ ‬واحدة،‭ ‬ولتجنب‭ ‬مشكلات‭ ‬السخونة‭ ‬المفرطة‭ ‬قامت‭ ‬شركة‭ ‬وان‭ ‬بلس‭ ‬بتعديل‭ ‬آلية‭ ‬الأمان‭ ‬في‭ ‬بطارية‭ ‬الهاتف‭ ‬OnePlus‭ ‬6T‭ ‬McLaren‭ ‬Edition،‭ ‬مع‭ ‬ترقية‭ ‬المكونات‭ ‬الخاصة‭ ‬بحماية‭ ‬البطارية‭ ‬لإتاحة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬البطارية‭ ‬بواسطة‭ ‬لوحة‭ ‬واقي‭ ‬ثماني‭ ‬الطبقات،‭ ‬لضمان‭ ‬تبريد‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭.‬

وأكدت‭ ‬شركة‭ ‬وان‭ ‬بلس‭ ‬أن‭ ‬تقنية‭ ‬الشحن‭ ‬السريع‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬الموديلات‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬إنتاجها،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬استعمالها‭ ‬لشحن‭ ‬أجهزة‭ ‬OnePlus‭ ‬3‭ ‬و‭ ‬OnePlus‭ ‬6T،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬الشحن‭ ‬تتم‭ ‬بالسرعة‭ ‬المعتادة،‭ ‬وليس‭ ‬بسرعة‭ ‬تقنية‭ ‬Warp‭ ‬Charge‭ ‬30،‭ ‬كما‭ ‬يتوافق‭ ‬كابل‭ ‬الشحن‭ ‬السريع‭ ‬من‭ ‬وان‭ ‬بلس‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬الجديدة‭.‬