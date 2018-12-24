اسرع‭ ‬تقنية‭ ‬شحن‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية

لندن- الزمان
بالتزامن مع إطلاق شركة وان بلس هاتفها الذكي OnePlus 6T McLaren Edition الفاخر قدمت الشركة الصينية أسرع تقنية شحن حتى الآن، ألا وهي تقنية Warp Charge 30.
وأوضحت شركة وان بلس أن مصطلح Warp مستمد من أفلام الخيال العلمي والرحلات، التي يتم قياسها بسرعة Warp، وهي أسرع من الضوء، ويشير الرقم 30 إلى قدرة الشحن 30 وات، التي يتم بها شحن الهاتف الذكي OnePlus 6T McLaren Edition الفاخر، وبالتالي يتم شحن هاتف وان بلس للاستعمال طوال اليوم خلال 20 دقيقة فقط.
وعلى العكس من حلول الشحن السريع الأخرى فإن وان بلس تقوم بنقل الجزء الأكبر من إدارة الطاقة وتبديد الحرارة إلى محول Warp Charge 30، وبالتالي فإن الهاتف الذكي يتعرض للسخونة بدرجة أقل، كما أن سرعة الشحن أثناء تشغيل الألعاب أو التطبيقات فائقة الأداء تكون عالية جداً مقارنة بحلول الشحن الأخرى.
وأوضحت الشركة الصينية أن الأداء الفائق لوحدة التيار الكهربائي Warp Charge 30 تتدفق في خلية واحدة، ولتجنب مشكلات السخونة المفرطة قامت شركة وان بلس بتعديل آلية الأمان في بطارية الهاتف OnePlus 6T McLaren Edition، مع ترقية المكونات الخاصة بحماية البطارية لإتاحة المزيد من التيار الكهربائي، بالإضافة إلى حماية البطارية بواسطة لوحة واقي ثماني الطبقات، لضمان تبريد أكثر كفاءة.
وأكدت شركة وان بلس أن تقنية الشحن السريع تتوافق مع الموديلات السابقة من إنتاجها، حيث يمكن استعمالها لشحن أجهزة OnePlus 3 و OnePlus 6T، غير أن عملية الشحن تتم بالسرعة المعتادة، وليس بسرعة تقنية Warp Charge 30، كما يتوافق كابل الشحن السريع من وان بلس مع هذه التقنية الجديدة.