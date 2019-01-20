اسرائيل‭ ‬تعترض‭ ‬صاروخاً‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬خلال‭ ‬غارتها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬ايراني

عبوة ناسفة في دمشق وقتلى في انفجار حافلة في عفرين
بيروت ـ الزمان
أعلن الجيش الاسرائيلي الاحد أن صاروخا اطلق من سوريا تم اعتراضه في الجزء المحتل من مرتفعات الجولان بعد وقت قصير من الاعلان عن غارات اسرائيلية في سوريا.
وقال الجيش في بيان “اعترضت منظومة الدفاع الجوي +القبة الحديد+ صاروخا اطلق باتجاه شمال هضبة الجولان”. وأوضح متحدث عسكري لوكالة فرانس برس ان الصاروخ اطلق من سوريا.
وكان الإعلام الرسمي السوري اعلن الاحد تصدي الدفاعات الجوية لـ”عدوان إسرائيلي” استهدف المنطقة الجنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن “وسائط دفاعنا الجوي تتصدى بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية، وتمنعه من تحقيق أي من أهدافه”، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.
من جهته، أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن “المنطقة المستهدفة تقع جنوب دمشق قرب منطقة الكسوة، التي استهدفت مرات عدة في السابق”.
وأضاف أن في المنطقة “مستودعات أسلحة لحزب الله ومقاتلين إيرانيين، إلا أنه لم يتم التأكد بعد ما اذا كانت تعرضت للقصف”.
و انفجرت عبوة ناسفة صباح الأحد في دمشق لم تسفر عن ضحايا وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، في حادثة نادرة في العاصمة السورية التي تُعد آمنة نسبياً، فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ثلاثة مدنيين في انفجار آخر في مدينة عفرين الشمالية.
وفي حادث آخر في سوريا، أعلنت دمشق الأحد عن تصدي دفاعاتها الجوية لقصف إسرائيلي على أراضيها.
وصباح الأحد، اكتفى الإعلام الرسمي السوري بالإشارة إلى أنباء أولية تتحدث عن “عمل إرهابي” عند الطريق السريع في جنوب العاصمة، من دون إضافة أي تفاصيل.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في وقت لاحق أن “التفجير الذي سمع صوته في دمشق عبارة عن تفجير عبوة مفخخة دون وقوع ضحايا”، مشيرة إلى “معلومات مؤكدة بإلقاء القبض على إرهابي”.
لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن سقوط “قتلى وجرحى” في هذا الانفجار بدون أن يتمكن من تحديد حصيلة دقيقة. وقال مديره رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن “الانفجار الكبير وقع قرب فرع أمني في جنوب دمشق”، مشيراً إلى أنه أعقبه تبادل كثيف لإطلاق النار.
ومنذ العام 2011، بقيت دمشق نسبياً بمنأى عن النزاع الذي تشهده البلاد. ألا أنها شهدت تفجيرات دامية أودت بحياة العشرات وتبنت معظمها تنظيمات جهادية، بينها تفجير تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في آذار/مارس 2017 واستهدف القصر العدلي مسفراً عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.
وسبقه في الشهر ذاته، تفجيران تبنتهما هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) واستهدفا أحد أحياء دمشق القديمة وتسببا بمقتل أكثر من سبعين شخصاً، غالبيتهم من الزوار الشيعة العراقيين.
– “عدوان إسرائيلي” –
وشكلت دمشق هدفاً لقذائف الفصائل المعارضة التي كانت تسيطر على أحياء في أطرافها ومناطق في محيطها. لكن إثر عمليات عسكرية واتفاقات إجلاء مع الفصائل المعارضة والجهاديين، استعاد الجيش السوري في أيار/مايو كافة أحياء مدينة دمشق ومحيطها.
وبعد تأمين العاصمة ومحيطها، أزالت السلطات غالبية الحواجز الأمنية من شوارع دمشق الرئيسية.
وإن كانت التفجيرات تراجعت إلى حد كبير في دمشق، إلا أنه جرى استهداف مناطق قربها مرات عدة في قصف جوي اتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذه.
وأعلنت دمشق الأحد تصدي دفاعاتها الجوية لـ”عدوان إسرائيلي” استهدف المنطقة الجنوبية. ونقلت سانا عن مصدر عسكري أن “وسائط دفاعنا الجوي تتصدى بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية، وتمنعه من تحقيق أي من أهدافه”، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.
ونقلت وكالات إعلام روسية عن الجيش الروسي قوله إن “أربع طائرات حربية إسرائيلية من طراز +إف 16+ أطلقت صواريخ على الأراضي السورية”، وقد دمرت الدفاعات الجوية السورية “سبعة صواريخ”.
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس في القدس، رفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه المعلومات. وقال “لا نعلق على معلومات ورادة من الخارج”.