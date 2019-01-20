اسرائيل‭ ‬تعترض‭ ‬صاروخاً‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬خلال‭ ‬غارتها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬ايراني

عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬وقتلى‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬حافلة‭ ‬في‭ ‬عفرين

بيروت‭ ‬ـ‭ ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬الاحد‭ ‬أن‭ ‬صاروخا‭ ‬اطلق‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬تم‭ ‬اعتراضه‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬المحتل‭ ‬من‭ ‬مرتفعات‭ ‬الجولان‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬غارات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬“اعترضت‭ ‬منظومة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬+القبة‭ ‬الحديد+‭ ‬صاروخا‭ ‬اطلق‭ ‬باتجاه‭ ‬شمال‭ ‬هضبة‭ ‬الجولان”‭. ‬وأوضح‭ ‬متحدث‭ ‬عسكري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬الصاروخ‭ ‬اطلق‭ ‬من‭ ‬سوريا‭.‬

وكان‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬اعلن‭ ‬الاحد‭ ‬تصدي‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬لـ”عدوان‭ ‬إسرائيلي”‭ ‬استهدف‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬(سانا)‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬أن‭ ‬“وسائط‭ ‬دفاعنا‭ ‬الجوي‭ ‬تتصدى‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬لعدوان‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وتمنعه‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أهدافه”،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أوضح‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬“المنطقة‭ ‬المستهدفة‭ ‬تقع‭ ‬جنوب‭ ‬دمشق‭ ‬قرب‭ ‬منطقة‭ ‬الكسوة،‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬السابق”‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬“مستودعات‭ ‬أسلحة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬ومقاتلين‭ ‬إيرانيين،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التأكد‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬تعرضت‭ ‬للقصف”‭.‬

و‭ ‬انفجرت‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬لم‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬ضحايا‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري،‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬نادرة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬آمنة‭ ‬نسبياً،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬الشمالية‭.‬

وفي‭ ‬حادث‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬أعلنت‭ ‬دمشق‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬تصدي‭ ‬دفاعاتها‭ ‬الجوية‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭.‬

وصباح‭ ‬الأحد،‭ ‬اكتفى‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنباء‭ ‬أولية‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬“عمل‭ ‬إرهابي”‭ ‬عند‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إضافة‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬(سانا)‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أن‭ ‬“التفجير‭ ‬الذي‭ ‬سمع‭ ‬صوته‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تفجير‭ ‬عبوة‭ ‬مفخخة‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬ضحايا”،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬“معلومات‭ ‬مؤكدة‭ ‬بإلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬إرهابي”‭.‬

لكن‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬“قتلى‭ ‬وجرحى”‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الانفجار‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬حصيلة‭ ‬دقيقة‭. ‬وقال‭ ‬مديره‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬“الانفجار‭ ‬الكبير‭ ‬وقع‭ ‬قرب‭ ‬فرع‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬دمشق”،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أعقبه‭ ‬تبادل‭ ‬كثيف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭.‬

ومنذ‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬بقيت‭ ‬دمشق‭ ‬نسبياً‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬البلاد‭. ‬ألا‭ ‬أنها‭ ‬شهدت‭ ‬تفجيرات‭ ‬دامية‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬العشرات‭ ‬وتبنت‭ ‬معظمها‭ ‬تنظيمات‭ ‬جهادية،‭ ‬بينها‭ ‬تفجير‭ ‬تبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2017‭ ‬واستهدف‭ ‬القصر‭ ‬العدلي‭ ‬مسفراً‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬شخصاً‭.‬

وسبقه‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته،‭ ‬تفجيران‭ ‬تبنتهما‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬(جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقاً)‭ ‬واستهدفا‭ ‬أحد‭ ‬أحياء‭ ‬دمشق‭ ‬القديمة‭ ‬وتسببا‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعين‭ ‬شخصاً،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬الشيعة‭ ‬العراقيين‭.‬

–‭ ‬“عدوان‭ ‬إسرائيلي”‭ ‬–

وشكلت‭ ‬دمشق‭ ‬هدفاً‭ ‬لقذائف‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬أحياء‭ ‬في‭ ‬أطرافها‭ ‬ومناطق‭ ‬في‭ ‬محيطها‭. ‬لكن‭ ‬إثر‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬واتفاقات‭ ‬إجلاء‭ ‬مع‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬والجهاديين،‭ ‬استعاد‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬أيار/مايو‭ ‬كافة‭ ‬أحياء‭ ‬مدينة‭ ‬دمشق‭ ‬ومحيطها‭.‬

وبعد‭ ‬تأمين‭ ‬العاصمة‭ ‬ومحيطها،‭ ‬أزالت‭ ‬السلطات‭ ‬غالبية‭ ‬الحواجز‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬شوارع‭ ‬دمشق‭ ‬الرئيسية‭.‬

وإن‭ ‬كانت‭ ‬التفجيرات‭ ‬تراجعت‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬استهداف‭ ‬مناطق‭ ‬قربها‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬اتهمت‭ ‬دمشق‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتنفيذه‭.‬

وأعلنت‭ ‬دمشق‭ ‬الأحد‭ ‬تصدي‭ ‬دفاعاتها‭ ‬الجوية‭ ‬لـ”عدوان‭ ‬إسرائيلي”‭ ‬استهدف‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭. ‬ونقلت‭ ‬سانا‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬أن‭ ‬“وسائط‭ ‬دفاعنا‭ ‬الجوي‭ ‬تتصدى‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬لعدوان‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وتمنعه‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أهدافه”،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالات‭ ‬إعلام‭ ‬روسية‭ ‬عن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬“أربع‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬+إف‭ ‬16+‭ ‬أطلقت‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية”،‭ ‬وقد‭ ‬دمرت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ ‬“سبعة‭ ‬صواريخ”‭.‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬القدس،‭ ‬رفض‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭. ‬وقال‭ ‬“لا‭ ‬نعلق‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬ورادة‭ ‬من‭ ‬الخارج”‭.‬