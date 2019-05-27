استياء‭ ‬شعبي‭ ‬بالموصل‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬فرنسية‭ ‬للتشكيك‭ ‬في‭ ‬أحكام‭ ‬القضاء‭ ‬العراقي‭ ‬ضد‭ ‬الدواعش‭ ‬

مواطنون‭: ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الارهابيين‭ ‬القتلة‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬جريمة

الموصل‭ – ‬باريس‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الاثنين‭ ‬حكما‭ ‬بالإعدام‭ ‬على‭ ‬فرنسي‭ ‬رابع،‭ ‬كان‭ ‬عسكريا‭ ‬خدم‭ ‬في‭ ‬أفغانستان،‭ ‬دين‭ ‬بالانتماء‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬–الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭.‬

وجاء‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬مصطفى‭ ‬المرزوقي‭ ‬(37‭ ‬عاما)،‭ ‬غداة‭ ‬حكم‭ ‬مماثل‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬مواطنيه‭ ‬بالإعدام،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬ضد‭ ‬فرنسيين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬وحاكم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬أجنبي‭ ‬بتهمة‭ ‬الانتماء‭ ‬للتنظيم‭ ‬المتطرف‭. ‬وقد‭ ‬تؤدي‭ ‬هذه‭ ‬الأحكام‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬الجدل‭ ‬الدائر‭ ‬حيال‭ ‬المسألة‭ ‬الشائكة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬الجهاديين‭ ‬إلى‭ ‬بلدانهم،‭ ‬الأمر‭ ‬المرفوض‭ ‬بشدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬الأوروبي‭. ‬والفرنسيون‭ ‬الثلاثة‭ ‬الذين‭ ‬دينوا‭ ‬الأحد،‭ ‬كيفن‭ ‬غونو‭ ‬وليونار‭ ‬لوبيز،‭ ‬وسليم‭ ‬معاشو،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المرزوقي،‭ ‬يمكنهم‭ ‬الطعن‭ ‬بالحكم‭ ‬خلال‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬العراقي‭. ‬وقال‭ ‬القاضي‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬للمرزوفي‭ ‬إن‭ ‬«الدلائل‭ ‬والاعترافات‭ ‬(‭…‬)‭ ‬تظهر‭ ‬أنك‭ ‬انضممت‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وعملت‭ ‬في‭ ‬فرعهم‭ ‬العسكري،‭ ‬ونحكمك‭ ‬بالإعدام‭ ‬شنقا‭ ‬بحسب‭ ‬القانون‭ ‬4‭ ‬إرهاب»‭. ‬فيما‭ ‬عبر‭ ‬مواطنون‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬يحتلها‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬الفرنسيين‭ ‬ومن‭ ‬اصول‭ ‬تونسية‭ ‬خاصة‭ ‬كانوا‭ ‬الاسوء‭ ‬في‭ ‬الذبح‭ ‬والقتل‭ ‬والهدم‭ ‬وهتك‭ ‬الاعراض‭ ‬واستباحة‭ ‬دماء‭ ‬اهل‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬اي‭ ‬تبرير‭ ‬فرنسي‭ ‬لجرائمهم‭ ‬يعد‭ ‬استهانة‭ ‬بأرواح‭ ‬شهداء‭ ‬المدينة‭ . ‬

وقال‭ ‬عاصم‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬–‭ ‬كاسب‭ ‬–‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬قتلة‭ ‬وان‭ ‬الحفاوة‭ ‬التي‭ ‬تظهرها‭ ‬فرنسا‭ ‬الان‭ ‬بهم‭ ‬تلحق‭ ‬الاذى‭ ‬بنا‭ .‬وان‭ ‬المحاكمات‭ ‬واضحة‭ ‬وعادلة‭ ‬فهم‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬وذبحونا‭ ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬رؤوسهم‭ ‬،‭ ‬وتساءلت‭ ‬خولة‭ ‬العمري‭ ‬من‭ ‬احدى‭ ‬المدارس‭ ‬،‭ ‬لتقل‭ ‬فرنسا‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬ارهاب‭ ‬داعش‭ ‬،‭ ‬ماذا‭ ‬كان‭ ‬يفعل‭ ‬مواطنوها‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬وسوريا‭ ‬،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬ليدافعوا‭ ‬عنهم‭ . ‬وقاتل‭ ‬احمد‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬يتمنى‭ ‬ان‭ ‬يحضر‭ ‬محاكمات‭ ‬واعدامات‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬الاجانب‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬لانهم‭ ‬دمروا‭ ‬الموصل‭ ‬وبسببهم‭ ‬صارت‭ ‬تراباً‭ . ‬وسجل‭ ‬مراسلو‭ ‬الزمان‭ ‬انطباعات‭ ‬عديدة

‭ ‬كثير‭ ‬ة‭ ‬سننشرها‭ ‬لاحقا‭ ‬عن‭ ‬استياء‭ ‬اهالي‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬دفاع‭ ‬فرنسي‭ ‬عن‭ ‬القتلة‭ ‬الارهابيين‭ ‬الذي‭ ‬احتلوا‭ ‬مدينهم‭ ‬الموصل‭ ‬ودمروها‭ .‬

وينص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬بتهمة‭ ‬الانتماء‭ ‬الى‭ ‬الجماعات‭ ‬الجهادية‭ ‬حتى‭ ‬لغير‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬قتالية‭. ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الاثنين،‭ ‬أن‭ ‬باريس‭ ‬قامت‭ ‬بـ»الإجراءات‭ ‬اللازمة»‭ ‬لدى‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬لتذكيرها‭ ‬بمعارضتها‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬«تعارض‭ ‬فرنسا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام»‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬العراق‭ ‬«تقوم‭ ‬بالإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لدى‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬لتذكيرها‭ ‬بهذا‭ ‬الموقف‭ ‬الثابت»‭.‬

وتابعت‭ ‬أن‭ ‬المعتقلين‭ ‬يتلقون‭ ‬مساعدة‭ ‬قنصلية‭ ‬لضمان‭ ‬تمثيلهم‭ ‬القانوني‭ ‬قبل‭ ‬استئناف‭ ‬متوقع‭ ‬للحكم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتقدموا‭ ‬به‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما‭.‬

وكان‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬جلسات‭ ‬استماع‭ ‬المحكمة‭ ‬الاثنين‭ ‬خمسة‭ ‬فرنسيين،‭ ‬هم‭ ‬إلى‭ ‬المرزوقي،‭ ‬فاضل‭ ‬طاهر‭ ‬عويدات،‭ ‬فياني‭ ‬أوراغي،‭ ‬بلال‭ ‬الكباوي،‭ ‬ومراد‭ ‬دلهوم‭.‬

لكن‭ ‬لضيق‭ ‬الوقت،‭ ‬استمع‭ ‬القاضي‭ ‬فقط‭ ‬للمرزوقي،‭ ‬وعويدات،‭ ‬وأجل‭ ‬جلسات‭ ‬الثلاثة‭ ‬الآخرين‭ ‬حتى‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬المقبل‭.‬

المرزوقي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬37‭ ‬عاما،‭ ‬خدم‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الفرنسي‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2000‭ ‬و2010‭ ‬وفي‭ ‬أفغانستان‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬بحسب‭ ‬اعترافاته‭ ‬للقضاء‭ ‬العراقي‭.‬

واقام‭ ‬هذا‭ ‬الجندي‭ ‬السابق‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬تونسية،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تولوز‭ ‬(جنوب‭ ‬غرب‭ ‬فرنسا)‭ ‬التي‭ ‬خرج‭ ‬منها‭ ‬الجهاديان‭ ‬الفرنسيان‭ ‬فابيان‭ ‬وجان‭ ‬ميشال‭ ‬كلان‭ ‬اللذان‭ ‬تبنيا‭ ‬اعتداءات‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬2015‭. ‬وقد‭ ‬قتلا‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وخلال‭ ‬المحاكمة‭ ‬الاثنين،‭ ‬أقر‭ ‬المرزوقي‭ ‬إنه‭ ‬درس‭ ‬الشريعة‭ ‬وتابع‭ ‬دورات‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬بشمال‭ ‬العراق،‭ ‬وألقي‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬أيار/مايو‭ ‬2018‭.‬

وأضاف‭ ‬المرزوقي‭ ‬الملقب‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهادي‭ ‬بـ»أبو‭ ‬عمران‭ ‬الفرنسي»‭ ‬أمام‭ ‬القاضي‭ ‬«أنا‭ ‬لست‭ ‬مذنبا‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬وعمليات‭ ‬قتل،‭ ‬بل‭ ‬مذنب‭ ‬أنني‭ ‬ذهبت‭ ‬هناك‭. ‬أطلب‭ ‬السماح‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬والسوريين‭ ‬وفرنسا‭ ‬وعائلات‭ ‬الضحايا»‭.‬

وبدأ‭ ‬المرزوقي‭ ‬الجلسة‭ ‬متحدثا‭ ‬بالعربية‭ ‬بلكنة‭ ‬تونسية،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬طلب‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬مترجما،‭ ‬كما‭ ‬انتدبت‭ ‬له‭ ‬المحكمة‭ ‬محامياً‭ ‬من‭ ‬قبلها‭.‬

وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬المرزوقي‭ ‬وعويدات‭ ‬حضرا‭ ‬أمام‭ ‬القاضي‭ ‬ببزة‭ ‬المساجين‭ ‬الصفراء‭. ‬واستمرت‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬المرزوقي‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الساعتين‭.‬

وقبل‭ ‬النطق‭ ‬بالحكم‭ ‬على‭ ‬المرزوقي،‭ ‬استمع‭ ‬القاضي‭ ‬إلى‭ ‬عويدات،‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ ‬للتعذيب‭ ‬لانتزاع‭ ‬اعترافاته‭.‬

وعليه،‭ ‬طلب‭ ‬القاضي‭ ‬تحويل‭ ‬عويدات‭ ‬لإجراء‭ ‬كشف‭ ‬طبي‭ ‬وإرسال‭ ‬تقرير‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة،‭ ‬وأجل‭ ‬جلسة‭ ‬محاكمته‭ ‬حتى‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬المقبل‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الفرنسيين‭ ‬الثلاثة‭ ‬الذين‭ ‬دينوا‭ ‬الأحد،‭ ‬ليونار‭ ‬لوبيز‭ ‬(32‭ ‬عاما)،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬والثلاثين‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مكتبة‭ ‬لبيع‭ ‬الكتب‭ ‬الاسلامية‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الحالي،‭ ‬واحد‭ ‬العناصر‭ ‬الأكثر‭ ‬نشاطا‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬«انصار‭ ‬الحق»،‭ ‬أبرز‭ ‬منصات‭ ‬الجهاديين‭ ‬الذي‭ ‬يتحدثون‭ ‬الفرنسية‭.‬

وندد‭ ‬محاميه‭ ‬الفرنسي‭ ‬نبيل‭ ‬بودي‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬«بالمحاكمة‭ ‬السريعة»‭.‬

وقال‭ ‬«ندين‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬بحق‭ ‬مواطن‭ ‬فرنسي،‭ ‬مبني‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سلسلة‭ ‬تحقيقات‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬بغداد»‭.‬

وأضاف‭ ‬بودي‭ ‬«أكدت‭ ‬لنا‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬مرارا‭ ‬أن‭ ‬الفرنسيين‭ ‬سيحصلون‭ ‬جميعهم‭ ‬على‭ ‬محاكمة‭ ‬عادلة‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬العراق»‭.‬

وتندد‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬بـ»مخاطر‭ ‬عمليات‭ ‬تعذيب»‭ ‬وأن‭ ‬«لا‭ ‬ضمانات‭ ‬بإجراء‭ ‬محاكمات‭ ‬عادلة»‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المرتبة‭ ‬12‭ ‬ضمن‭ ‬لائحة‭ ‬البلدان‭ ‬الأكثر‭ ‬فسادا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بحسب‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للشفافية‭. ‬وقبل‭ ‬المحاكمات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬دين‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرنسيين‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وهم‭ ‬ميلينا‭ ‬بوغدير‭ ‬(27‭ ‬عاما)،‭ ‬جميلة‭ ‬بوطوطعو‭ ‬(28‭ ‬عاما)،‭ ‬ولحسن‭ ‬قبوج‭ ‬(58‭ ‬عاما)،‭ ‬الذين‭ ‬حكم‭ ‬عليهم‭ ‬بالمؤبد،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬