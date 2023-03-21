استنكار دولي لتصريحات وزير إسرائيلي حول وجود الشعب الفلسطيني

باريس‭ – ‬واشنطن‭ -‬عمان‭- -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬استنكرت‭ ‬فرنسا‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬وإسلامية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تصريحات‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموطريتش‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المسؤولة‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬نفى‭ ‬الأحد‭ ‬وجود‮ ‬الفلسطينيين‭ ‬كأفراد‭ ‬وكشعب‭ ‬خلال‭ ‬أمسية‭ ‬نظمتها‭ ‬جماعة‭ ‬صهيونية‭ ‬متطرفة‭ ‬في‭ ‬باريس‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬ندعو‭ ‬الأشخاص‭ ‬المُعيّنين‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬رفيعة‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬التحلي‭ ‬بالوقار‭ ‬المطلوب‭ ‬واحترام‭ ‬كرامة‭ ‬الآخرين‭ ‬والامتناع‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬أعمال‭ ‬أو‭ ‬تصريحات‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬التوتر‮»‬‭. ‬وصفت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تصريحات‭ ‬وزير‭ ‬المال‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموطريتش‭ ‬الذي‭ ‬انكر‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬وجود‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬كأفراد‭ ‬وكشعب‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مهينة‮»‬‭ ‬و»خطيرة‮»‬‭.‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركية‭ ‬فيدانت‭ ‬باتيل‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬نعتبر‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬ليست‭ ‬غير‭ ‬دقيقة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬ايضا‭ ‬مهينة‭ ‬وخطيرة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يملك‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬تاريخا‭ ‬وثقافة‭ ‬ثريين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تثمّن‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬كما‭ ‬ندد‭ ‬باتيل‭ ‬بالخريطة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬حيث‭ ‬تحدث‭ ‬سموطريتش‭ ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬دقيقة‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬سموطريتش‭ ‬في‭ ‬بث‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬خاصة‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬فلسطينيون‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شعب‭ ‬فلسطيني‮»‬،‭ ‬وتمّ‭ ‬تداول‭ ‬المقطع‭ ‬المصوّر‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وأدلى‭ ‬سموطريتش‭ ‬بتصريحاته‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬‮ ‬كانت‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬المصري‭ ‬محادثات‭ ‬لإعادة‭ ‬الهدوء‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني‭.‬وأضاف‭ ‬سموطريتش‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬2000‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬المنفى‭ ‬يعود‭ ‬شعب‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬دياره‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬عرب‭ ‬حولهم‭ ‬لا‭ ‬يحبون‭ ‬ذلك‭… ‬اخترعوا‭ ‬شعبا‭ ‬وهميا‭ ‬ويدعون‭ ‬حقوقا‭ ‬وهمية‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬إسرائيل‭ ‬فقط‭ ‬لمحاربة‭ ‬الحركة‭ ‬الصهيونية‮»‬‭.‬‮ ‬وأكدت‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬تصريحات‭ ‬سموطريتش‭ ‬‮«‬مخزية‭ ‬وغير‭ ‬مسؤولة‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وكانت‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬ندّدت‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬أيضاً‭ ‬بمواقف‭ ‬سموطريتش‭ ‬إثر‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بضرورة‭ ‬‮«‬محو‮»‬‭ ‬بلدة‭ ‬حوارة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬مستوطنين‭ ‬بالرصاص‭ ‬بينما‭ ‬كانا‭ ‬يمران‭ ‬بسيارتهما‭ ‬قرب‭ ‬البلدة‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.

وأعقب‭ ‬ذلك‭ ‬هجوم‭ ‬مستوطنين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬على‭ ‬البلدة‭ ‬وإحراق‭ ‬عشرات‭ ‬المباني‭ ‬والسيارات‭ ‬فيها‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬العام،‭ ‬أودى‭ ‬النزاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بحياة‭ ‬86‭ ‬فلسطينيًا‭ (‬بينهم‭ ‬أعضاء‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬ومدنيون‭ ‬بعضهم‭ ‬قصّر‭)‬،‭ ‬و14‭ ‬مدنياً‭ ‬اسرائيلياً‭ (‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬قصّر‭) ‬وشرطي‭ ‬إسرائيلي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواطنة‭ ‬أوكرانية،‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬مصادر‭ ‬رسمية‭ ‬اسرائيلية‭ ‬وفلسطينية‭.‬