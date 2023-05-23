استنفار أجهزة الإنقاذ لمطاردة تمساح مزيف

بوردو‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬استنفرت‭ ‬أجهزة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬الاثنين‭ ‬للإمساك‭ ‬بتمساح‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬نهر‭ ‬دوردوني‭ ‬بجنوب‭ ‬غرب‭ ‬فرنسا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتبين‭ ‬لها‭ ‬أنه‭…‬ليس‭ ‬حقيقياً‭.‬

فقد‭ ‬دعت‭ ‬بلدية‭ ‬برجراك‭ ‬عصر‭ ‬الاثنين‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ “‬تجنّب‭” ‬منطقة‭ ‬كيه‭ ‬غاريغا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلدة‭ ‬معللة‭ ‬ذلك‭ ‬بأن‭ ‬a‭ ‬قُطعت‭ ‬بعد‭ “‬اكتشاف‭ ‬ما‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنه‭ ‬تمساح‭”.‬

وأوضحت‭ ‬هيئات‭ ‬الانقاذ‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬أحد‭ ‬المارة‭ ‬اتصل‭ ‬بها‭ “‬لانه‭ ‬رأى‭ ‬شيئا‭ ‬يشبه‭ ‬هذا‭ ‬الحيوان‭ ‬في‭ ‬النهر‭”. ‬وهرع‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الإنقاذ‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬غواصون،‭ ‬وانضم‭ ‬إليهم‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الدرك‭ ‬والمكتب‭ ‬الفرنسي‭ ‬للتنوع‭ ‬البيولوجي‭(‬الشرطة‭ ‬البيئية‭).‬

واستعان‭ ‬العناصر‭ ‬المختصون‭ ‬بعصي‭ ‬طويلة‭ ‬وشِباك‭ ‬لتقريب‭ “‬التمساح‭” ‬المطارد‭ ‬بحذر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توصلوا‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ساعتين‭ ‬‮ ‬إلى‭ ‬انتشاله،‭ ‬قتبيّن‭ ‬أنه‭ ‬مجرّد‭ ‬تمساح‭ ‬اصطناعي‭ ‬يزيد‭ ‬طوله‭ ‬عن‭ ‬مترين‭ ‬يشبه‭ ‬تماماً‭ ‬شكل‭ ‬الحيوان‭ ‬الحقيقي‭.‬

وأكدت‭ ‬البلدية‭ ‬أن‭ ‬التمساح‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تطارده‭ “‬مزيف‭”‬،‭ ‬مرفقةً‭ ‬منشورها‭ ‬بصور‭ ‬تؤكد‭ ‬ذلك‭.‬