استكمال‭ ‬إجلاء‭ ‬المحاصرين‭ ‬يحدد‭ ‬ساعة‭ ‬الصفر ‭ ‬لحسم‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬داعش

القاهرة‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬تسليمها‭ ‬المعتقلين‭ ‬المصريين

قرب‭ ‬الباغوز‭ ‬‭-‬‭ ‬سوريا‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬‭- ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ – ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

استأنفت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الجمعة‭ ‬عملية‭ ‬إجلاء‭ ‬المحاصرين‭ ‬داخل‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬استكمالها‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬ساعة‭ ‬الصفر‭ ‬لحسم‭ ‬المعركة‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬استسلام‭ ‬الجهاديين‭ ‬أو‭ ‬إطلاق‭ ‬الهجوم‭ ‬الأخير‭ ‬ضدهم‭.‬

وهي‭ ‬الدفعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إجلاؤها‭ ‬من‭ ‬الباغوز،‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أحصت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الخارجين‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة‭ ‬وبينهم‭ ‬عراقيون‭ ‬ومن‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬السابق‭ ‬وأوروبيون‭. ‬فيماكشفت‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬النقاب‭ ‬أن‭ ‬اتصالات‭ ‬جرت‭ ‬فى‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬قيادة‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬ومصر‭ ‬لتسليم‭ ‬القاهرة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المصريين‭ ‬التابعين‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬المحتجزين‭ ‬لديها‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬فيما‭ ‬أبدت‭ ‬القيادة‭ ‬الكردية‭ ‬لمصر‭ ‬رغبتها‭ ‬فى‭ ‬التواصل‭ ‬معها‭ ‬لتنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬لمواجهة‭ ‬أى‭ ‬هجوم‭ ‬تركي‭ ‬محتمل‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬التى‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬أو‭ ‬تنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬حول‭ ‬وجود‭ ‬منطقة‭ ‬أمنة‭ ‬شرق‭ ‬الفرات‭ ‬وأكدت‭ ‬القيادة‭ ‬الكردية‭ ‬لمصر‭ ‬أن‭ ‬الدور‭ ‬المصري‭ ‬فى‭ ‬الأزمة‭ ‬السورية‭ ‬مهم‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬نظرا‭ ‬لثقل‭ ‬مصر‭ ‬الاقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬فى‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬تسوية‭ ‬للأزمة‭ ‬السورية‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الأجندات‭ ‬الخاصة‭ ‬للأطراف‭ ‬الأخرى‭ .‬

وقرب‭ ‬الباغوز‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬التنظيم‭ ‬محاصراً‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬تقدر‭ ‬بنصف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع،‭ ‬أفاد‭ ‬فريق‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬خروج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬شاحنة‭ ‬الجمعة‭ ‬تقلّ‭ ‬غالبيتها‭ ‬نساء‭ ‬منقبات‭ ‬بالأسود‭ ‬وأطفالاً‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار،‭ ‬غطى‭ ‬الغبار‭ ‬وجوههم‭ ‬وملابسهم‭. ‬وتمسكت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السيدات،‭ ‬حملن‭ ‬حقائب‭ ‬على‭ ‬ظهورهن،‭ ‬بالجانب‭ ‬الحديدي‭ ‬للشاحنة‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬توازنهن‭.‬

وأقلت‭ ‬بعض‭ ‬الشاحنات‭ ‬رجالاً‭ ‬غطى‭ ‬غالبيتهم‭ ‬وجوههم‭ ‬بكوفيات،‭ ‬بينما‭ ‬وضع‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬أيديهم‭ ‬على‭ ‬وجوههم‭ ‬لدى‭ ‬مرور‭ ‬شاحنتهم‭ ‬قرب‭ ‬المصورين‭. ‬وصرخ‭ ‬عجوز‭ ‬ذو‭ ‬ذقن‭ ‬بيضاء‭ ‬كثة‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الشاحنات‭ ‬«معنا‭ ‬مريض»‭ ‬طلباً‭ ‬للمساعدة‭.‬

وقدر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حملة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬عدنان‭ ‬عفرين‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬عدد‭ ‬المحاصرين‭ ‬بأنه‭ ‬«يتجاوز‭ ‬الألفين‭ ‬أو‭ ‬أكثر»،‭ ‬وقال‭ ‬إنهم‭ ‬ينتظرون‭ ‬وصول‭ ‬الشاحنات‭ ‬لإخراجهم‭ ‬تباعاً‭.‬

ولا‭ ‬تتوفّر‭ ‬لدى‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬راهناً‭ ‬أي‭ ‬تقديرات‭ ‬لعدد‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬الذين‭ ‬يتحصن‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬أنفاق‭ ‬وأقبية‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭. ‬وأوضح‭ ‬عفرين‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬«خروج‭ ‬المدنيين،‭ ‬يتبيّن‭ ‬لنا‭ ‬عدد‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬المتبقين‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬وماذا‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يفعلوا»‭. ‬وتابع‭ ‬«لا‭ ‬نعرف‭ ‬موقفهم‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يستسلموا‭ ‬فنهايتهم‭ ‬بالطبع‭ ‬الحرب»،‭ ‬مضيفاً‭ ‬«بمجرد‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬عملية‭ ‬خروج‭ ‬المدنيين،‭ ‬سيكون‭ ‬أمامهم:‭ ‬الحرب‭ ‬أو‭ ‬الاستسلام»‭.‬

وأوقفت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬هجومها‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭ ‬بعد‭ ‬تضييق‭ ‬الخناق‭ ‬حولهم،‭ ‬لإفساح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬المدنيين‭ ‬بالخروج،‭ ‬بعدما‭ ‬فاق‭ ‬عددهم‭ ‬توقعاتها‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مصطفى‭ ‬بالي‭ ‬«ننتظر‭ ‬إجلاء‭ ‬آخر‭ ‬المدنيين‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬الاقتحام»‭.‬

وأحصت‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬وفق‭ ‬بالي،‭ ‬خروج‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬«ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬أجانب‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة»،‭ ‬من‭ ‬الباغوز‭ ‬قبل‭ ‬يومين،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬«الغالبية‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬العراقية‭ ‬وجنسيات‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬السابق‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬أوروبيين»‭.‬

ولا‭ ‬يسمح‭ ‬للصحافيين‭ ‬باجراء‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬الخارجين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الفرز‭ ‬التي‭ ‬نقلوا‭ ‬اليها‭ ‬قرب‭ ‬الباغوز‭.‬

وقال‭ ‬ديفيد‭ ‬يوبنك،‭ ‬مؤسس‭ ‬مجموعة‭ ‬«فري‭ ‬بورما‭ ‬راينجرز»‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬متطوعين‭ ‬غالبيتهم‭ ‬أميركيون‭ ‬يقدمون‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬«العديد‭ ‬من‭ ‬الفرنسيات»‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نساء‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬والنمسا‭ ‬وروسيا‭ ‬وسيدة‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬كنّ‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬من‭ ‬خرجوا‭ ‬الأربعاء‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬وصلوا‭ ‬وهم‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬«جوع‭ ‬شديد»‭.‬

ويعيش‭ ‬المحاصرون‭ ‬في‭ ‬جيب‭ ‬التنظيم‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬بائسة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نقص‭ ‬الطعام‭ ‬والمياه‭ ‬والأدوية‭. ‬ويصلون‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬يرثى‭ ‬لها‭.‬

وطالبت‭ ‬منظمة‭ ‬«هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش»‭ ‬الحقوقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الجمعة‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬«حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬أولوية‭ ‬رئيسية‭ ‬لدى‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية»‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬نديم‭ ‬حوري‭ ‬إن‭ ‬«مغادرة‭ ‬المدنيين‭ ‬الباغوز‭ ‬تبعث‭ ‬على‭ ‬الارتياح‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يحجب‭ ‬ذلك‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المعركة‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬شنّها‭ ‬دون‭ ‬اعتبار‭ ‬كاف‭ ‬لسلامتهم»‭.‬

وأضاف‭ ‬«مجرد‭ ‬كونهم‭ ‬عائلات‭ ‬أعضاء‭ ‬داعش‭ ‬أو‭ ‬متعاطفين‭ ‬معهم‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬حرمانهم‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬التي‭ ‬يستحقونها»‭.‬

–‭ ‬«قوة‭ ‬سلام»‭ ‬أميركية‭ ‬–

ومن‭ ‬شأن‭ ‬حسم‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭ ‬أن‭ ‬يسرّع‭ ‬تطبيق‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بسحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬المقدرة‭ ‬بألفي‭ ‬جندي‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭.‬

وأعلن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬سيبقي‭ ‬«مجموعة‭ ‬صغيرة‭ ‬لحفظ‭ ‬السلام‭ ‬قوامها‭ ‬نحو‭ ‬مئتي‭ ‬جندي»‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬رحب‭ ‬به‭ ‬الأكراد‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬عمر‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬إن‭ ‬بقاء‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬«مهم‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬وحماية‭ ‬منطقتنا‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬التركية،‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬عودة‭ ‬الإرهاب»‭.‬

وتأمل‭ ‬واشنطن‭ ‬أن‭ ‬يحفز‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬الحلفاء‭ ‬الأوروبيين‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬قوات‭ ‬للقيام‭ ‬بمهمة‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬إلا‭ ‬انها‭ ‬فشلت‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬بإقناعهم‭ ‬بذلك‭.‬

والى‭ ‬جانب‭ ‬التباين‭ ‬الأميركي‭ ‬الأوروبي‭ ‬إزاء‭ ‬وجود‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬قابلت‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬عدة‭ ‬بفتور‭ ‬دعوة‭ ‬وجهها‭ ‬إليها‭ ‬ترامب‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬لاستعادة‭ ‬مواطنيها‭ ‬الجهاديين‭ ‬المعتقلين‭ ‬لدى‭ ‬الأكراد‭.‬

لكن‭ ‬بموازاة‭ ‬دعوته‭ ‬هذه،‭ ‬أوعز‭ ‬ترامب‭ ‬الى‭ ‬وزير‭ ‬خارجيته‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬بـعدم‭ ‬السماح‭ ‬لهدى‭ ‬مثنى،‭ ‬وهي‭ ‬شابة‭ ‬أميركية‭ ‬(24‭ ‬عاماً)‭ ‬تتحدر‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬ألاباما،‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وكانت‭ ‬مثتى‭ ‬دخلت‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬وعبرت‭ ‬عن‭ ‬ندمها‭ ‬ورغبتها‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬بلدها‭ ‬لتحاكم‭ ‬هناك‭.‬

وبرر‭ ‬بومبيو‭ ‬الخميس‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬بالقول‭ ‬«قد‭ ‬تكون‭ ‬ولدت‭ ‬هنا،‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬الأميركية‭ ‬ولا‭ ‬يحق‭ ‬لها‭ ‬امتلاكها»،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬والدها‭ ‬كان‭ ‬دبلوماسياً‭ ‬يمنياً‭ ‬لجأ‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وعرض‭ ‬محامي‭ ‬الشابة‭ ‬حسن‭ ‬شلبي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬شهادة‭ ‬ميلاد‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬موكلته‭ ‬مولودة‭ ‬في‭ ‬نيوجيرزي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1994‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬والدها‭ ‬غادر‭ ‬منصبه‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬قبل‭ ‬«أشهر»‭ ‬من‭ ‬ولادتها‭.‬

ويشكل‭ ‬ملف‭ ‬الجهاديين‭ ‬الأجانب‭ ‬عبئاً‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬يتحدرون‭ ‬منها‭ ‬باستعادتهم‭ ‬لمحاكمتهم‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭.‬