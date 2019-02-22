استكمال‭ ‬إجلاء‭ ‬المحاصرين‭ ‬يحدد‭ ‬ساعة‭ ‬الصفر ‭ ‬لحسم‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬داعش

القاهرة تطلب من سوريا الديمقراطية تسليمها المعتقلين المصريين
قرب الباغوز - سوريا – (أ ف ب) - بيروت – الزمان – القاهرة – مصطفى عمارة
استأنفت قوات سوريا الديموقراطية الجمعة عملية إجلاء المحاصرين داخل الجيب الأخير لتنظيم الدولة الاسلامية في شرق سوريا، في خطوة من شأن استكمالها أن تحدد ساعة الصفر لحسم المعركة سواء عبر استسلام الجهاديين أو إطلاق الهجوم الأخير ضدهم.
وهي الدفعة الثانية التي يتم إجلاؤها من الباغوز، بعد خروج ثلاثة آلاف شخص الأربعاء، وفق ما أحصت قوات سوريا الديموقراطية، مشيرة الى أن الخارجين من جنسيات مختلفة وبينهم عراقيون ومن دول الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبيون. فيماكشفت مصادر دبلوماسية بالقاهرة النقاب أن اتصالات جرت فى الأيام الأخيرة بين قيادة سوريا الديموقراطية ومصر لتسليم القاهرة عدد من المصريين التابعين لتنظيم داعش المحتجزين لديها فى إطار التعاون بين الطرفين فى مواجهة التنظيم الارهابي فيما أبدت القيادة الكردية لمصر رغبتها فى التواصل معها لتنسيق الجهود لمواجهة أى هجوم تركي محتمل على المناطق التى تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية أو تنسيق الجهود حول وجود منطقة أمنة شرق الفرات وأكدت القيادة الكردية لمصر أن الدور المصري فى الأزمة السورية مهم فى المرحلة القادمة نظرا لثقل مصر الاقليمي والدولي والذي يمكن أن يسهم فى الوصول الى تسوية للأزمة السورية بعيدا عن الأجندات الخاصة للأطراف الأخرى .
وقرب الباغوز حيث بات التنظيم محاصراً في مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع، أفاد فريق وكالة فرانس برس عن خروج أكثر من خمسين شاحنة الجمعة تقلّ غالبيتها نساء منقبات بالأسود وأطفالاً من مختلف الأعمار، غطى الغبار وجوههم وملابسهم. وتمسكت عدد من السيدات، حملن حقائب على ظهورهن، بالجانب الحديدي للشاحنة حفاظاً على توازنهن.
وأقلت بعض الشاحنات رجالاً غطى غالبيتهم وجوههم بكوفيات، بينما وضع ثلاثة رجال أيديهم على وجوههم لدى مرور شاحنتهم قرب المصورين. وصرخ عجوز ذو ذقن بيضاء كثة من إحدى الشاحنات «معنا مريض» طلباً للمساعدة.
وقدر المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديموقراطية في دير الزور عدنان عفرين لفرانس برس عدد المحاصرين بأنه «يتجاوز الألفين أو أكثر»، وقال إنهم ينتظرون وصول الشاحنات لإخراجهم تباعاً.
ولا تتوفّر لدى هذه القوات راهناً أي تقديرات لعدد مقاتلي التنظيم الذين يتحصن عدد كبير منهم في أنفاق وأقبية تحت الأرض. وأوضح عفرين أنه بعد «خروج المدنيين، يتبيّن لنا عدد عناصر داعش المتبقين في الداخل وماذا يريدون أن يفعلوا». وتابع «لا نعرف موقفهم حتى الآن، ولكن إذا لم يستسلموا فنهايتهم بالطبع الحرب»، مضيفاً «بمجرد أن تنتهي عملية خروج المدنيين، سيكون أمامهم: الحرب أو الاستسلام».
وأوقفت قوات سوريا الديموقراطية منذ أسبوع هجومها ضد الجهاديين بعد تضييق الخناق حولهم، لإفساح المجال أمام المدنيين بالخروج، بعدما فاق عددهم توقعاتها.
وقال مدير المركز الإعلامي في قوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي «ننتظر إجلاء آخر المدنيين لاتخاذ قرار الاقتحام».
وأحصت هذه القوات وفق بالي، خروج ما يقارب «ثلاثة آلاف شخص وغالبيتهم أجانب من جنسيات مختلفة»، من الباغوز قبل يومين، لافتاً إلى أن «الغالبية من الجنسية العراقية وجنسيات دول الاتحاد السوفياتي السابق بالإضافة الى أوروبيين».
ولا يسمح للصحافيين باجراء مقابلات مع الخارجين في منطقة الفرز التي نقلوا اليها قرب الباغوز.
وقال ديفيد يوبنك، مؤسس مجموعة «فري بورما راينجرز» التي تضم متطوعين غالبيتهم أميركيون يقدمون المساعدات الطبية، لوكالة فرانس برس إن هناك «العديد من الفرنسيات» بالإضافة إلى نساء من ألمانيا والنمسا وروسيا وسيدة من بريطانيا كنّ في عداد من خرجوا الأربعاء.
وأوضح أن النساء والأطفال وصلوا وهم يعانون من «جوع شديد».
ويعيش المحاصرون في جيب التنظيم الأخير في ظروف بائسة في ظل نقص الطعام والمياه والأدوية. ويصلون إلى مواقع قوات سوريا الديموقراطية في حالة يرثى لها.
وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية في بيان الجمعة بأن تكون «حماية المدنيين أولوية رئيسية لدى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديموقراطية».
وقال مدير برنامج مكافحة الإرهاب في المنظمة نديم حوري إن «مغادرة المدنيين الباغوز تبعث على الارتياح لكن لا ينبغي أن يحجب ذلك حقيقة أن هذه المعركة قد تم شنّها دون اعتبار كاف لسلامتهم».
وأضاف «مجرد كونهم عائلات أعضاء داعش أو متعاطفين معهم لا يعني حرمانهم من الحماية التي يستحقونها».
– «قوة سلام» أميركية –
ومن شأن حسم المعركة ضد الجهاديين أن يسرّع تطبيق قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب القوات الأميركية المقدرة بألفي جندي من شمال شرق سوريا.
وأعلن البيت الأبيض الخميس أن الجيش الأميركي سيبقي «مجموعة صغيرة لحفظ السلام قوامها نحو مئتي جندي» في سوريا، الأمر الذي رحب به الأكراد.
وقال رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر في تغريدة على تويتر إن بقاء هذه القوة «مهم للغاية من أجل الحفاظ على الاستقرار وحماية منطقتنا من التهديدات التركية، وضمان عدم عودة الإرهاب».
وتأمل واشنطن أن يحفز وجود هذه القوة الحلفاء الأوروبيين على إرسال قوات للقيام بمهمة مماثلة في سوريا، إلا انها فشلت حتى اللحظة بإقناعهم بذلك.
والى جانب التباين الأميركي الأوروبي إزاء وجود القوات في سوريا، قابلت دول أوروبية عدة بفتور دعوة وجهها إليها ترامب قبل أيام لاستعادة مواطنيها الجهاديين المعتقلين لدى الأكراد.
لكن بموازاة دعوته هذه، أوعز ترامب الى وزير خارجيته مايك بومبيو بـعدم السماح لهدى مثنى، وهي شابة أميركية (24 عاماً) تتحدر من ولاية ألاباما، بالعودة الى الولايات المتحدة. وكانت مثتى دخلت سوريا في العام 2014 وعبرت عن ندمها ورغبتها بالعودة إلى بلدها لتحاكم هناك.
وبرر بومبيو الخميس قرار ترامب بالقول «قد تكون ولدت هنا، لكنها لا تحمل الجنسية الأميركية ولا يحق لها امتلاكها»، باعتبار أن والدها كان دبلوماسياً يمنياً لجأ إلى الولايات المتحدة.
وعرض محامي الشابة حسن شلبي لفرانس برس شهادة ميلاد تظهر أن موكلته مولودة في نيوجيرزي في العام 1994. وأوضح أن والدها غادر منصبه الدبلوماسي قبل «أشهر» من ولادتها.
ويشكل ملف الجهاديين الأجانب عبئاً على الإدارة الذاتية الكردية التي تطالب الدول التي يتحدرون منها باستعادتهم لمحاكمتهم على أراضيها.