استقالة الحلبوسي تثير تفسيرات

بغداد – الزمان

اثارت استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المزمع عرضها على التصويت في جلسة المجلس المقبلة تفسيرات وعلامات استفهام. فقد قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكاني ان (استقالة الحلبوسي تقتصر على تجديد الثقة له وتصويت من لم يصوتوا له سابقاً)، فيما رأى الناشط السياسي عصام حسين ان (الاستقالة اتفاق من قبل الكتل السياسية لرفع الحرج على الحلبوسي امام التيار الصدري وجمهوره الذي يرفض التحالف مع الاطار التنسيقي). وسخر حسين في تغريدة اطلعت عليها (الزمان) امس بالقول (تصور ادارة الدولة تتم بهذه الفهلوة .. اعتقد انها بداية مشجعة للخراب القادم). وغرد رئيس حركة الحل جمال الكربولي تحت وسم الاستقالة حصان طروادة ان (غواية الشيطان تبلغ ذروتها عندما يجعل من العمل الصالح وسيلة لتحقيق غايته الشريرة). واضاف ان ( الهدف من الاستقالة هو عقد الجلسة المثيرة للجدل بعد اخذ الضمان من الحليف الجديد). وعد المحلل السياسي فرهاد علاء الدين ان (استقالة الحلبوسي نقلة ذكية على رقعة الشطرنج السياسة العراقية)، وقال ان ( الحلبوسي يقدم استقالته بعد تشكيل ائتلاف ادارة الدولة، و يطلب التصويت في جلسة 29 ايلول : تجديد ولايته باصوات ادارة الدولة لدى الثلاثي وتسجيل موقف مع شريكه السابق ومنع اي تصويت مستقبلي لاقالته). واختتم تغريدته بالقول ان ( الاطار بحاجة لاصواته قبل تمرير الحكومة).